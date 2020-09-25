Обзор кредитора Е гроши: на каких условиях можно получить денежный займ (промокод внутри)

Многие украинцы сталкиваются с ситуацией, когда им срочно нужно занять денег до зарплаты или для непредвиденной покупки. Просить у друзей и знакомых порой не очень хочется, поэтому на помощь приходят микрофинансовые организации, в которых за считанные секунды можно получить кредит онлайн. В этом материале мы проанализируем один из самых популярных МФО — компанию Е гроши.

Є гроші — сервис по выдаче микрозаймов в интернете. Его создали в 2018 году. Компания осуществляет и регулирует свою деятельность в соответствии с Законом Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг". 17 сентября 2019 года ООО "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ Е ГРОШИ КОМ" была внесена в общий реестр финансовых компаний Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере рынков финансовых услуг. Документы, подтверждающие законность деятельности, можно найти на официальном сайте компании.

Как получить кредит от Е гроши

Получить микрозайм от Є гроші сегодня может практически каждый гражданин Украины, достигший совершеннолетия. Для того, чтобы оформить кредит, необходимо зарегистрировать на сайте компании или в приложении для мобильного телефона. Процесс регистрации не занимает долго времени. Пользователю необходимо ввести ФИО, контактный номер, паспортные данные и идентификационный номер налогоплательщика.

На сервисе микрокредитования можно получить кредит за 4 минуты, при условии соблюдения всех условий подачи заявки. Она обрабатывается с помощью автоматизированной системы. Представители банка не принимают участия в обработке заявок, поэтому их рассмотрение проходит максимально быстро.

Условия получения денежного займа

Максимальная сумма первого кредита от МОФ Е гроши — 7 тысяч гривен. Для его погашения даются 30 дней. Примечательно, что по условиям предложения заемщику не начисляется кредитная ставка при первом займе. Это значит, что клиент онлайн-банка отдает ровно столько, сколько взял в кредит у компании. Последующие займы уже имеют свой процент по кредиту.

Кредитные средства оформляются на любую банковскую карту клиента. Ему не нужно ехать в офис компании, сидеть в очереди и долго заполнять документы, чтобы получить деньги в займы. Также стоит упомянуть, что для получения кредита заемщику не нужно предоставлять справку о доходах и искать поручителей. Сервис по онлайн кредитованию не учитывает кредитную историю во время процедуры обработки заявки.

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Преимущества сервиса Є гроші

Микрофинансовая организация Е гроши сегодня качественно выделяется на фоне своих конкурентов. Этому сопутствует ряд причин:

Выдача кредита до 4-х минут. Комфортное обслуживание. Регулярные акции и скидки. Работа 24/7. Уникальная программа лояльности. Автоматизированная система выдачи кредитов. Отсутствие поручителей. Самые низкие процентные ставки. Быстрое погашение кредита онлайн. Удобное приложение.

В список преимуществ также можно добавить наличие специальных промокодов. С их помощью заемщики могут уменьшать процентную ставку на выплату кредита, а также продлевать срок его действия. Подробные условия использования промокодов можно прочесть на сайте компании.

Пролонгация кредита

Услуга пролонгации предоставляется клиентам, у которых уже истек или истекает срок действия кредита на карте. Благодаря этой услуге заемщик получает временную отсрочку на выплату полной задолженности онлайн-банку. Оформить пролонгацию можно за два дня до истечения срока выплаты долга, либо же в течение семи дней с момента начала просрочки.

Для подтверждения пролонгации клиент банка должен заплатить начисленные за период невыплаты проценты + 20 процентов от тела договора. В случае наступления просрочки к этой сумме прибавляется пеня и штраф. Услуга пролонгации продлевает срок выплаты суммы кредита еще на 30 дней, по истечении которых заемщик должен одним платежом выплатить всю сумму задолженности.

Стоит отметить, что заемщик может оформлять продление срока договора лишь один раз. Услуга осуществляется через ПриватБанк, любые денежные терминалы (оплата на Е гроши поступает в течение 3 дней) и сервисы онлайн-банкинга (оплата поступает мгновенно).