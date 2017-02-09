Футуристичный офис: в новой штаб-квартире Apple дизайн туалетов напоминает дизайн айфонов

09 февраля 2017, 18:06
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Новая штаб-квартира корпорации называется Apple Campus 2. Переезд намечается на весну с опозданием в два года: футуристичный офис начали строить еще в 2013-м. Что помешало строителям уложиться в сроки, выясняло агентство Reuters

Футуристичный офис: в новой штаб-квартире Apple дизайн туалетов напоминает дизайн айфонов | КСО | Дело Увеличить картинку

Корпорация Apple с 2013 года строит себе в Купертино футуристичную штаб-квартиру Apple Campus 2. Это гигантское круглое здание, дизайн которого разработал британский архитектор Норман Фостер по просьбе Стива Джобса, пишет Reuters.

Изначально предполагалось, что здание будет сдано в эксплуатацию в 2015 году. Но оно все еще не готово: по оценкам источников Reuters, штаб-квартиру сдадут весной 2017 года, а спустя несколько месяцев в нее переедут сотрудники Apple.

О причинах задержки информационное агентство узнавало у более чем 20 компаний, которые реализуют этот проект.

Одной из причин оказалось требование корпорации сделать так, чтобы у дверных проемов не было порогов. Apple объясняла это требование тем, что если инженерам придется менять шаг, входя в здание штаб-квартиры, они могут отвлечься от рабочего процесса.

Apple Campus 2

Apple Campus

Корпорация очень строго подошла к выбору материалов. Одно лишь руководство по обращению со специальной древесиной, используемой в здании, занимает 30 страниц. Высокие требования корпорация предъявляет и к качеству стройки. Например, при строительстве обычно допускается погрешность до трех миллиметров, Apple же потребовала, чтобы погрешность была меньше.

Корпорация захотела, чтобы все указатели соответствовали минималистскому дизайну здания, но пожарная служба потребовала, чтобы таблички были хорошо заметны в случае экстренной ситуации. Дирк Маттерн, представитель пожарного департамента округа Санта-Клара, на территории которого строится штаб-квартира, около 15 раз встречался с Apple по этому вопросу. "Я никогда не тратил столько времени на указатели", — сказал он.

Еще один пример трепетного отношения к деталям касается дверных ручек. В 2015 году корпорация поручила исполнителям сделать ручки для дверей конференц-залов и кабинетов. Через несколько месяцев менеджеру Apple представили готовую ручку. Тот повертел ее в руках и заявил, что чувствует неровность на ее поверхности.

Исполнители перепроверили все размеры и не нашли никаких отклонений. Но Apple продолжала настаивать на том, что ручки не подходят, и думала над их дизайном еще как минимум полтора года.

Источники Reuters рассказали, что в лифтах Apple Campus 2 используются кнопки, напоминающие кнопку Home в айфонах. Один из бывших работников строительной компании сказал, что дизайн туалетов также напоминает дизайн айфонов.

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Теги: офис , зеленая экономика , apple

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Футуристичный офис: в новой штаб-квартире Apple дизайн туалетов напоминает дизайн айфонов | КСО | Дело
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