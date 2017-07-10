Омелян прокомментировал переговоры "Борисполя" с лоукостером Ryanair

10 июля 2017, 12:47
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Министр инфрастурктуры Владимир Омелян считает, что Ryanair не повлияет существенно на показатели Борисполя в своей первый год в Украине, но может увеличить количество направлений до 50 в неделю в следующем году

Омелян прокомментировал переговоры Увеличить картинку

Ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair не повлияет на общие показатели аэропорта "Борисполь" в 2017 году, но в следующем может увеличить количество направлений др 50 в неделю только из "Борисполя". Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"С 4 заявленными направлениями в неделю с "Борисполя" (Ryanair — ред.) особенно не отобьется на общих показателях аэропорта, МАУ также ничего не угрожает. Вопрос в том, что в следующем году направлений может быть 50 в неделю только из "Борисполя" и еще больше украинских аэропортов примет №1 европейскую авиакомпанию", — написал Омелян на своей странице Facebook.

Он отметил, что доля авиационных сборов в структуре доходов аэропортов мира непрестанно снижается и аэропорты все больше зарабатывают на сервисе, аренде, парковке, рекламе, сопутствующих услугах, которые генерируют дополнительный доход.

Приход Ryanair в Украину министр связывает с демонополизацией рынка и настаивает: ни один аэропорт не обанкротился после прихода Ryanair и не закрылся.

Напомним, ранее генеральный директор "Борисполя" Павел Рябикин сообщил, что направил Ryanair стандартный договор аэропорта с учетом почти всех пожеланий авиакомпании. "Борисполь" не может дать лоукостеру скидку на маршрут Лондон-Киев, не может ускорить интервал обслуживания судна.

По материалам: "Дело"
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Теги: аэропорт борисполь , ryanair , владимир омелян

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Омелян прокомментировал переговоры
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