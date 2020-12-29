Онлайн-рынок парфюмерии захлестнула волна мошенничества

Чем меньше времени остается до Нового года, тем менее внимательными и избирательными становятся покупатели. Этим и пользуются мошенники в попытке выдать фальсификат за оригинал. Интернет пестрит рекламой типа "Все духи по 400 грн" и "Три флакона по цене двух". От подобных афер страдают и крупные ритейлеры парфюмерно-косметического рынка, чей корпоративный стиль и атрибутику часто имитируют недобросовестные продавцы.

В частности, онлайн-мошенники любят прикрываться брендом BROCARD. Delo.ua обратилось к специалистам компании с просьбой разъяснить, как выявить схемы обмана потребителей в сети.

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Ниже приведены универсальные маркеры сайта-фальшивки.

Фактический адрес. Ресурс не заслуживает доверия, если:

Указанное в адресной строке название сайта, на который вы попадаете по ссылке, не совпадает с названием онлайн-магазина в рекламном сообщении;

Сайт зарегистрирован в другой стране (любой домен, кроме ua) или на домене без ограничений регистрации (com.ua, kiev.ua, in.ua, cc, biz и т.д.);

При переходе на другие страницы сайта адрес в строке браузера не меняется.

Оформление. Фейковые ресурсы не отличаются качественным контентом или хорошим дизайном. Грубо сверстанные вижуалы, орфографические ошибки, одинаковые куски текста на разных страницах, противоречивая информация, отсутствие контактов продавца — все это указывает на мошенников.

Принадлежность сайта компании, о которой идет речь в акции. Поможет Google или любой другой поисковик — первый результат выдачи по запросу "официальный сайт <название компании>" и будет корпоративным сайтом компании. Для информации: все крупные украинские ритейлеры имеют сайты такого шаблона "компания.ua". Кстати, сегодня в Украине лишь четыре авторизированных онлайн-продавца селективной косметики и парфюмерии: Brocard.ua, Letu.ua (официальные сайты сети BROCARD), Bomond.ua и Aromateque.ua. Только здесь потребителю гарантируется, что приобретаемые им продукты мировых топ-брендов являются оригинальными, транспортировались и хранились в соответствии с требованиями производителя.

Типичное рекламное объявление мошенников в соцсетях

Промо-посты. Львиную долю продаж аферистам обеспечивают переходы по рекламным объявлениям в социальных сетях Facebook и Instagram. Определить подделку довольно просто. Ее выдают ошибки в тексте, "кривой" дизайн, однотипные комментарии пользователей. На такие публикации эксперты рекомендуют подавать жалобы — чем их больше, тем скорее алгоритмы заблокируют неправомерный контент и тем меньше людей станут жертвой мошенников.

Цена. Скандально низкая стоимость традиционно дорогих позиций, ликвидация селективной косметики, распродажа брендовой парфюмерии ниже себестоимости — как правило, к таким приемам прибегают аферисты, чтобы завладеть вниманием неосторожного покупателя и продать ему фальсификат или же продукцию, завезенную в Украину в обход легальных каналов.

Как правило, сайты-фальшивки существуют недолго — их вычисляет киберполиция и системы безопасности крупных компаний. Тем не менее, аферисты успевают обмануть сотни, а иногда и тысячи покупателей и получить прибыль прежде, чем будут пойманы.

Чтобы не стать жертвой мошенников, будьте бдительными и руководствуйтесь здравым смыслом. Не ведитесь на низкие цены и скидки, покупайте оригинальную качественную продукцию только на официальных сайтах проверенных продавцов — честных игроков парфюмерно-косметического рынка.