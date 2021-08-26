"Оператор ГТС" купил российские трубы в два раза дороже украинских

ООО "Оператор ГТС Украины" закупил российские трубы и не допустил к торгам предложение украинского производителя, который уже поставлял трубы для украинских и европейских газопроводов. Об этом свидетельствуют данные тендера, опубликованные в системе Prozorro.

Более 24 млн грн из 128 млн грн пойдет на сварную прямошовную стальную трубу 1020х12 К55, которую производит российское АО "Челябинский трубопрокатный завод". Стоимость таких труб 20 040 грн за метр, всего их планируют купить 1204 штуки. Согласно расчетам издания "Наші гроші", в пересчете на вес цена этих труб составляет около 67 тыс. грн за тонну.

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Оператором ГТС Украины были отклонены и более дешевые предложения от других участников за счет применения дискриминационных требований к закупаемым трубам. В частности, ОГТСУ потребовал обязательное проведение экспандирования (гидравлическая или гидромеханическая калибровка труб. – Ред.).

Например, ООО "ЗСП", которое поставляло аналогичные трубы государственной "Укргаздобыче" по цене 31 тыс. грн за тонну, что более чем в два раза дешевле, чем российские, отказалось от участия в тендере из-за дискриминационных требований. Хотя и "Укргаздобыча", и "Оператор ГТС Украины" работают с одним и тем же взрывоопасным газом.

Один из участников закупки ООО "Нафтосервис" обратилось к "Оператору ГТС" с просьбой продлить срок подачи предложения до 15 июня, чтобы поставить трубную продукцию производства Voestalpine Tubulars GmbH & Co. KG, Австрия. Однако такой запрос был отклонен.

Информация на Prozorro подтверждает, что вследствие установок специфических требований к продукции государственным предприятием "Оператор ГТС Украины" стоимость закупок растет. При этом деньги госпредприятия часто уходят на предприятия страны-агрессора, в частности, на Челябинский трубопрокатный завод.