Определены лучшие авторы и партнеры издания ЮРИСТ&ЗАКОН: итоги LEGAL PRIME 2021

Компания ЛІГА:ЗАКОН провела церемонию награждения лучших авторов и партнеров издания ЮРИСТ&ЗАКОН. Мероприятие прошло в онлайн-формате.
Ежегодное определение победителей проходило в трех категориях:
– лучший автор издания ЮРИСТ&ЗАКОН;
– лучшая компания-партнер издания ЮРИСТ&ЗАКОН;
– лучший партнер издания ЮРИСТ&ЗАКОН в сфере PR.
Главный редактор издания ЮРИСТ&ЗАКОН Ирина Тодоренко привела интересные цифры и отметила, что ЮРИСТ&ЗАКОН выходит с 2014 года и содержит в себе качественную юридическую аналитику от практиков рынка. Кроме того, издание является частью всех профессиональных решений для юристов, предназначенных для пользователей ролевых рабочих мест в экосистеме LIGA360, которая призвана облегчить работу юриста и сделать ее более эффективной.
"Награждение победителей проходит уже 11-й год подряд, и на сегодняшний день в нашем справочнике около 5000 авторов, при этом некоторые авторы и компании сотрудничают с нами более 10 лет. За месяц у нас выходит порядка 45 авторских публикаций. Если говорить о наиболее популярных темах публикаций, то они касаются земельной реформы, судебной практики, договорных отношений, обысков и проверок, и, конечно же, налогов", — подчеркнула Ирина Тодоренко.
К участию в LEGAL PRIME 2021 были приглашены гости, с которыми ведущие мероприятия поговорили на тему "Дорожная карта продвижения юркомпании, или Публикации как долгосрочный инструмент развития".
Ключевые темы для дискуссии касались важности публикаций в СМИ и связанных с ними репутационных возможностей.
Андрей Илюк, советник TEFFI Law Firm, руководитель практики разрешения споров и банкротства, адвокат, медиатор, поделился собственными советами по поводу того, как автору заинтересовать читателя своими публикациями:
- когда готовите материал, обязательно определите для себя цель, для чего вам это нужно;
- пишите о том, на чем вы действительно специализируетесь, ведь сразу видно, разбирается автор в данной теме или нет;
- не будьте крутыми, а будьте интересными. Состязательность — это хорошо, но материал должен быть интересным для аудитории. Оставьте все свои регалии для подписи публикации, а не для ее содержания;
- не будьте слишком умными, а будьте полезными для читателя. Необходимо, чтобы ваш материал имел практическую пользу.
Отвечая на вопрос, могут ли публикации использоваться в качестве средства эффективной коммуникации и развития, Андрей Илюк отметил: "В наше время публикации становятся важным и необходимым инструментом, который помогает специалисту донести до аудитории то, что он является экспертом в определенном вопросе. Таким образом он показывает, чем может быть полезен, заинтересовывает потенциальных клиентов, поддерживает связь с существующими клиентами и демонстрирует широким массам свои возможности. Публикации — это доступный инструмент, и каждый имеет возможность им воспользоваться".
В ходе дискуссии относительно того, что именно может стать шагом к узнаваемости автора и может ли написание исключительно аналитических статей это обеспечить, управляющий партнер АО "Тарасюк и Партнеры" Сергей Тарасюк указал: "Аналитика — для аналитиков, и такие статьи не являются единственным путем для повышения собственной узнаваемости и поиска новых клиентов. Это должно быть сочетание различных каналов, в том числе и присутствие на ТВ. Также, как бы странно это ни было, но для адвоката в уголовном праве, на котором я специализируюсь, замечательным каналом является Центр по предоставлению бесплатной первичной правовой помощи".
Среди эффективных средств коммуникации Сергей Тарасюк выделил также "сарафанное радио" и собственную репутацию.
Еще один спикер LEGAL PRIME 2021 Талина Кравцова, партнер практики семейного права юридической фирмы Asters, рассказала о собственном опыте подготовки публикации. В частности, отметила, что все публикации следует делить на две группы:
- направленные на привлечение новых клиентов: сюда можно отнести колонки для деловых СМИ, статьи для популярных порталов и журналов, публикации в социальных сетях;
- способствующие повышению узнаваемости и сохранению репутации внутри рынка: сюда относятся статьи для юридических изданий.
"Построение бренда — как личного, так и бренда фирмы — является продолжительным процессом. Юрист должен быть экспертом в своей отрасли. При подготовке статьи необходимо выбрать свою целевую аудиторию и тематику — от этого будет зависеть и площадка для размещения материала. Более того, при подготовке публикации для того или иного юридического издания юрист расширяет и собственные знания, поэтому это чрезвычайно важно", — подчеркнула Талина Кравцова.
Также в рамках проведения LEGAL PRIME 2021 Анастасия Шевченко, руководитель Центра анализа юридической информации ЛІГА:ЗАКОН, отметила, что важным шагом построения репутации является участие во всеукраинских и международных рейтингах. В частности, она напомнила всем присутствующим о начале приема анкет на Всеукраинский юридический рейтинг LIGA ZAKON AWARDS 2021, который уже третий год подряд проводится компанией ЛІГА:ЗАКОН (подробнее: https://awards.ligazakon.net/).
Для участия в рейтинге достаточно заполнить свой профиль в Национальном профессиональном каталоге юридических услуг Liga:BOOK (https://jurliga.ligazakon.net/catalog).
Таким образом, в ходе одиннадцатой церемонии награждения лучших авторов и партнеров издания ЮРИСТ&ЗАКОН была отмечена важность быть профессионалом своего дела, коммуницировать и активно взаимодействовать с профильными юридическими СМИ, а также работать над собственной репутацией.
Итак, победителями LEGAL PRIME 2021 стали:
Первая номинация — "Лучший автор электронного аналитического издания ЮРИСТ&ЗАКОН":
-Елена Радтке, АО "Радтке-Прядко и партнеры",
- Сергей Тарасюк, АО "Тарасюк и Партнеры",
- Марина Базик, ЮК ADITUM,
- Андрей Фомичев, MGI PSP Audit,
- Андрей Илюк, TEFFI Law Firm,
- Феликс Аронович, SDM Partners,
- Татьяна Савчук, ID Legal Group,
- Людмила Куса, Gracers Law Firm,
- Андрей Кавчук, АО "Кавчук и партнеры",
- Олеся Тодорюк, АО "Кавчук и партнеры".
Вторая номинация — "Лучшая компания-партнер издания ЮРИСТ&ЗАКОН":
Юридические фирмы:
- Asters,
- GORO legal,
- Legal IT Group,
- ЮФ Crane IP Law Firm,
- INTEGRITES,
- ID Legal Group,
- АО "Кравец и Партнеры",
- ЮКК "ДЕ-ЮРЕ",
- АО "Лещенко, Дорошенко и партнеры",
- ЮК Legal House.
Третья номинация — "Лучший партнер издания ЮРИСТ&ЗАКОН в сфере коммуникации и PR":
- Алина Микина, PR Manager ЮФ Sayenko Kharenko,
- Олег Киричук, PR-координатор ЮФ Asters,
- Анна Жадан, консультант Legal Marketing Solutions,
- Кристина Василькова, маркетинг-директор SDM Partners,
- Кристина Крук, ESQUIRES,
- Анастасия Макаренко, ЮК Legal House,
- Ирина Зайцева, ЮФ "Салком",
- Анастасия Левицкая, ЮФ AEQUO,
- Татьяна Потапова, руководитель коммуникаций ЮФ INTEGRITES,
- Андрей Соколов, ID Legal Group.
Победителям LEGAL PRIME 2021, которые своими публикациями сделали вклад в развитие юридического рынка, будут отправлены памятные награды.
Запись ивента можно просмотреть по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=IYEC84XEOdo.