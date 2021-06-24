Определены лучшие авторы и партнеры издания ЮРИСТ&ЗАКОН: итоги LEGAL PRIME 2021

Компания ЛІГА:ЗАКОН провела церемонию награждения лучших авторов и партнеров издания ЮРИСТ&ЗАКОН. Мероприятие прошло в онлайн-формате.

Ежегодное определение победителей проходило в трех категориях:

– лучший автор издания ЮРИСТ&ЗАКОН;

– лучшая компания-партнер издания ЮРИСТ&ЗАКОН;

– лучший партнер издания ЮРИСТ&ЗАКОН в сфере PR.

Главный редактор издания ЮРИСТ&ЗАКОН Ирина Тодоренко привела интересные цифры и отметила, что ЮРИСТ&ЗАКОН выходит с 2014 года и содержит в себе качественную юридическую аналитику от практиков рынка. Кроме того, издание является частью всех профессиональных решений для юристов, предназначенных для пользователей ролевых рабочих мест в экосистеме LIGA360, которая призвана облегчить работу юриста и сделать ее более эффективной.

"Награждение победителей проходит уже 11-й год подряд, и на сегодняшний день в нашем справочнике около 5000 авторов, при этом некоторые авторы и компании сотрудничают с нами более 10 лет. За месяц у нас выходит порядка 45 авторских публикаций. Если говорить о наиболее популярных темах публикаций, то они касаются земельной реформы, судебной практики, договорных отношений, обысков и проверок, и, конечно же, налогов", — подчеркнула Ирина Тодоренко.

К участию в LEGAL PRIME 2021 были приглашены гости, с которыми ведущие мероприятия поговорили на тему "Дорожная карта продвижения юркомпании, или Публикации как долгосрочный инструмент развития".

Ключевые темы для дискуссии касались важности публикаций в СМИ и связанных с ними репутационных возможностей.

Андрей Илюк, советник TEFFI Law Firm, руководитель практики разрешения споров и банкротства, адвокат, медиатор, поделился собственными советами по поводу того, как автору заинтересовать читателя своими публикациями:

- когда готовите материал, обязательно определите для себя цель, для чего вам это нужно;

- пишите о том, на чем вы действительно специализируетесь, ведь сразу видно, разбирается автор в данной теме или нет;

- не будьте крутыми, а будьте интересными. Состязательность — это хорошо, но материал должен быть интересным для аудитории. Оставьте все свои регалии для подписи публикации, а не для ее содержания;

- не будьте слишком умными, а будьте полезными для читателя. Необходимо, чтобы ваш материал имел практическую пользу.

Отвечая на вопрос, могут ли публикации использоваться в качестве средства эффективной коммуникации и развития, Андрей Илюк отметил: "В наше время публикации становятся важным и необходимым инструментом, который помогает специалисту донести до аудитории то, что он является экспертом в определенном вопросе. Таким образом он показывает, чем может быть полезен, заинтересовывает потенциальных клиентов, поддерживает связь с существующими клиентами и демонстрирует широким массам свои возможности. Публикации — это доступный инструмент, и каждый имеет возможность им воспользоваться".

В ходе дискуссии относительно того, что именно может стать шагом к узнаваемости автора и может ли написание исключительно аналитических статей это обеспечить, управляющий партнер АО "Тарасюк и Партнеры" Сергей Тарасюк указал: "Аналитика — для аналитиков, и такие статьи не являются единственным путем для повышения собственной узнаваемости и поиска новых клиентов. Это должно быть сочетание различных каналов, в том числе и присутствие на ТВ. Также, как бы странно это ни было, но для адвоката в уголовном праве, на котором я специализируюсь, замечательным каналом является Центр по предоставлению бесплатной первичной правовой помощи".

Среди эффективных средств коммуникации Сергей Тарасюк выделил также "сарафанное радио" и собственную репутацию.

Еще один спикер LEGAL PRIME 2021 Талина Кравцова, партнер практики семейного права юридической фирмы Asters, рассказала о собственном опыте подготовки публикации. В частности, отметила, что все публикации следует делить на две группы:

- направленные на привлечение новых клиентов: сюда можно отнести колонки для деловых СМИ, статьи для популярных порталов и журналов, публикации в социальных сетях;

- способствующие повышению узнаваемости и сохранению репутации внутри рынка: сюда относятся статьи для юридических изданий.

"Построение бренда — как личного, так и бренда фирмы — является продолжительным процессом. Юрист должен быть экспертом в своей отрасли. При подготовке статьи необходимо выбрать свою целевую аудиторию и тематику — от этого будет зависеть и площадка для размещения материала. Более того, при подготовке публикации для того или иного юридического издания юрист расширяет и собственные знания, поэтому это чрезвычайно важно", — подчеркнула Талина Кравцова.

Также в рамках проведения LEGAL PRIME 2021 Анастасия Шевченко, руководитель Центра анализа юридической информации ЛІГА:ЗАКОН, отметила, что важным шагом построения репутации является участие во всеукраинских и международных рейтингах. В частности, она напомнила всем присутствующим о начале приема анкет на Всеукраинский юридический рейтинг LIGA ZAKON AWARDS 2021, который уже третий год подряд проводится компанией ЛІГА:ЗАКОН (подробнее: https://awards.ligazakon.net/).

Для участия в рейтинге достаточно заполнить свой профиль в Национальном профессиональном каталоге юридических услуг Liga:BOOK (https://jurliga.ligazakon.net/catalog).

Таким образом, в ходе одиннадцатой церемонии награждения лучших авторов и партнеров издания ЮРИСТ&ЗАКОН была отмечена важность быть профессионалом своего дела, коммуницировать и активно взаимодействовать с профильными юридическими СМИ, а также работать над собственной репутацией.

Итак, победителями LEGAL PRIME 2021 стали:

Первая номинация — "Лучший автор электронного аналитического издания ЮРИСТ&ЗАКОН":

-Елена Радтке, АО "Радтке-Прядко и партнеры",

- Сергей Тарасюк, АО "Тарасюк и Партнеры",

- Марина Базик, ЮК ADITUM,

- Андрей Фомичев, MGI PSP Audit,

- Андрей Илюк, TEFFI Law Firm,

- Феликс Аронович, SDM Partners,

- Татьяна Савчук, ID Legal Group,

- Людмила Куса, Gracers Law Firm,

- Андрей Кавчук, АО "Кавчук и партнеры",

- Олеся Тодорюк, АО "Кавчук и партнеры".

Вторая номинация — "Лучшая компания-партнер издания ЮРИСТ&ЗАКОН":

Юридические фирмы:

- Asters,

- GORO legal,

- Legal IT Group,

- ЮФ Crane IP Law Firm,

- INTEGRITES,

- ID Legal Group,

- АО "Кравец и Партнеры",

- ЮКК "ДЕ-ЮРЕ",

- АО "Лещенко, Дорошенко и партнеры",

- ЮК Legal House.

Третья номинация — "Лучший партнер издания ЮРИСТ&ЗАКОН в сфере коммуникации и PR":

- Алина Микина, PR Manager ЮФ Sayenko Kharenko,

- Олег Киричук, PR-координатор ЮФ Asters,

- Анна Жадан, консультант Legal Marketing Solutions,

- Кристина Василькова, маркетинг-директор SDM Partners,

- Кристина Крук, ESQUIRES,

- Анастасия Макаренко, ЮК Legal House,

- Ирина Зайцева, ЮФ "Салком",

- Анастасия Левицкая, ЮФ AEQUO,

- Татьяна Потапова, руководитель коммуникаций ЮФ INTEGRITES,

- Андрей Соколов, ID Legal Group.

Победителям LEGAL PRIME 2021, которые своими публикациями сделали вклад в развитие юридического рынка, будут отправлены памятные награды.

Запись ивента можно просмотреть по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=IYEC84XEOdo.