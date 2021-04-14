Опытные люди: спрос на квалифицированных финансовых директоров в 2021 году возрастет

Отложенный спрос

С началом пандемии во втором квартале прошлого года активность компаний по поиску финансовых директоров немного угасла, но потом начала расти. С июня конвейер назначений CFO заработал, а к сентябрю он вышел практически на номинальную мощность. Об этом говорят кадровые агентства и консультанты. Правда, есть и такие, кто практически не заметил подобных колебаний и продолжает заявлять: экономика просела всего на 4-5%, дефолта не случилось, на фронте затишье, компании продолжают вести бизнес. Поэтому им, как и прежде, нужны новые идеи и деньги, а значит, генераторы таких идей и финансовые стратеги. Мол, спрос, на CFO всегда есть. Оно-то так, да не совсем.

"ТОП-100" при содействии нескольких консультантов по персоналу в январе 2021 года провел собственный мониторинг новых назначений финансовых директоров на протяжении последних 13 месяцев. Он показал, во-первых, что пик назначений за этот период пришелся на январь-февраль прошлого года, и на эти обороты рынок кадров до сих пор еще не вышел. Во-вторых, на протяжении карантинных апреля-мая поток назначений сократился в 2-3 раза. Правда, таким же слабым он был еще и в июле-августе, но это произошло больше по причине традиционной летней сиесты. И в-третьих, мы пока не увидели доказательств того, что рынок вышел на уровень начала 2020 года. Незначительное отставание все-таки имеется, да и специалисты подтверждают, что на рынке CFO сейчас сформировался отложенный спрос. Хотя череда назначений CFO не угасала даже накануне новогодних праздников. Например, в конце ноября финансовым директором в пищепромовскую Allseeds Group был назначен Владислав Винярский, а в декабре в инвестиционную Horizon Capital — Марк Бурден.

По итогам нашего мониторинга были выявлены также другие, не менее любопытные и полезные для участников рынка тренды. Оказалось, что наиболее результативными в подборе новых кадров на позицию финансового директора за последний год стали компании, работающие на рынках FMCG, АПК, энергетики и фармацевтики. В общей сложности на эти четыре отрасли пришлось свыше 65% всех новых назначений CFO. Особенность этих назначений в том, что нередко предпочтение отдается кадрам с опытом подобной работы на зарубежных рынках. Именно так недавно поступили в Carlsberg Ukraine, "PepsiCo Украина" и "Байер" в Украине. Но экспатами среди таковых являются далеко не все, есть и резиденты Украины.

Выяснилось также, что большинству финансовых директоров, назначенных на должности в 2020 году, пришлось окунуться в новую для себя сферу деятельности компаний-работодателей. Переходы были самые разные, вплоть до прихода в FMCG из нефтегаза, в энергетику из АПК или в инвестиции из ритейла. И только каждому третьему соискателю удалось сохранить отраслевую прописку. Получается, что отраслевой опыт уже исключается из перечня ключевых преимуществ CFO-кандидатов. Весьма показательным является и то, что почти все новые назначения, попавшие в нашу выборку, пришлись на компании, ведущие международную деятельность. Скорее всего, это стало следствием меньшей публичности местных субъектов. На самом деле и в региональных, а тем более в национальных проектах сейчас вполне востребованы финансовые топ-менеджеры.

Как и следовало ожидать, более мобильными в нынешнее нестабильное время стали менеджеры помоложе. Половине CFO, назначенных на должность на протяжении 2020 года, меньше 40 лет. Средний возраст "новичков" — 42 года, лишь в 15% промониторенных нами назначений фигурируют директора старше 50 лет. Просматривается тренд на омоложение CFO-сообщества. К сожалению, установлен и печальный факт: пост финансового стратега компании доверяют в два раза реже женщинам.

Половине CFO, назначенных на должность на протяжении 2020 года, меньше 40 лет. Средний возраст "новичков" — 42 года

Наиболее показательными и достаточно значимыми для украинского рынка труда финансовых директоров, по мнению наших консультантов из "WE Partners Украина" и Odgers Berndtson Ukraine, в 2020-2021 годах стали назначения Олега Тымкива директором по стратегии и финансам в энергетическую группу ДТЭК и Наталии Барановской финансовым директором в фармацевтическую компанию "Дарница". В планах обеих компаний — новые стратегические инициативы, и, надо полагать, для надлежащего их финансового обеспечения как раз и были привлечены в команды топ-менеджеров новые кадры.

Растущие ожидания

В нынешнем году специалисты по executive search и консультанты практик ожидают повышения рыночного спроса на финансовых директоров в Украине во многом за счет того, что некоторые компании в условиях пандемийно-рыночной неопределенности и ностальгии по былой стабильности решили повременить с новыми назначениями. Еще одной причиной стали оптимистические прогнозы по частичному восстановлению отечественной экономики в нынешнем году.

"Спрос на финансовых директоров в 2020-м не отличался от 2019-го, но он возрастет в нынешнем году. Это будет отложенный спрос. Диджитал-трансформация не обошла стороной финансовую функцию, и здесь не все одинаково хорошо справились. Кроме того, в момент высокой неопределенности кадровые изменения происходят только в критических случаях, а года было достаточно, чтобы принять такие решения", — поясняет старший партнер, директор офиса "WE Partners Украина" Татьяна Фурцева.

С другой стороны, ожидается ужесточение конкуренции среди кандидатов. А вот относительно вознаграждения за труд эксперты пока осторожничают. По крайней мере, особых изменений в этой сфере они не предвидят.

"Ситуация с пандемией не повлияла существенным образом на зарплатные вознаграждения руководителей в крупнейших компаниях, ведь всегда востребованы только успешные лидеры", — отмечает партнер консалтингового агентства Odgers Berndtson Ukraine Анна Кузенкова.

"Уровень дохода финансовых директоров больше варьируется от размера компании, чем от отрасли. Для небольших компаний фиксированная, базовая часть стартует от $4-5 тыс., а в крупных холдинговых структурах — от $20 тыс.", — уточняет Татьяна Фурцева.

Согласно исследованию компании Indigo Tech Recruiters, средняя зарплата CFO в украинских IT-компаниях в 2020 году составляла $3875, достигая в крупных компаниях планки в $10 тыс.

Каковы же ожидания работодателей от CFO за такое вознаграждение? По мнению экспертов, сейчас корпорации, как и предприниматели помельче, предпочитают, чтобы их финансовые директора имели стратегическое мышление и были склонны к внедрению в их компаниях инноваций.

"В связи с нестабильностью в 2020 году и сейчас к финансовым директорам, как и ко всем руководителям, предъявляются такие требования, как умение стратегически мыслить, высокая личная ответственность, а также способность контролировать и развивать команду дистанционно. Именно стратегическое и критическое мышление могут дать хороший эффект для компании в результате четкого прогнозирования рисков и подходящих возможностей. Привычные подходы уже не могут быть эффективными для бизнеса в мире VUCA. Сейчас важны инновационность и умение быстро реагировать на окружающую действительность, просчитывать риски и, что еще актуальнее, рисковать. У финансовых директоров высокий уровень осторожности, что позволяет им контролировать риски. Сейчас стало важным умение балансировать между определением критичных зон риска и стремлением к новым возможностям", — говорит партнер Odgers Berndtson Ukraine.

Важным качеством финдиректоров эксперт также считает ориентированность не на процесс, а на результат. Один из основных вызовов лидера — умение управлять на расстоянии и создавать высокоэффективные команды, которым можно доверять и делегировать, а не уходить в контроль и давление, тем самым еще больше увеличивая тревожность сотрудников. Важным становится умение самостоятельно выставлять приоритеты, а главное, нести личную ответственность за результат.

Главным качеством финансовых директоров должно стать цифровое мышление (IT-minded)

"Сейчас основной страх и демотиватор для руководителей — отсутствие базовых принципов ощущения безопасности и стабильности в завтрашнем дне. Самые успешные лидеры способны адаптироваться и не переносить тревожность на своих сотрудников, а создавать для них четко очерченные правила и возможности. Сегодня лидеры — это капитаны, которые стоят у штурвала корабля во время шторма. Лидеры будущего должны обладать универсальным опытом, во многом полярными навыками, чтобы адаптироваться к постоянно меняющимся условиям", — добавляет Анна Кузенкова.

По мнению Татьяны Фурцевой, современный финансовый директор должен обладать такими качествами, как готовность внедрять новые IT-решения и IT-платформы, гибкость и инновационность, быстрота в принятии решений и способность работать в условиях неопределенности. Некоторые эксперты заявляют, что главным качеством финансовых директоров должно стать цифровое мышление (IT-minded), потому что на рынке уже формируется спрос на новый тип финансового руководителя — digital CFO.

Портрет CFO, приступившего к исполнению своих обязанностей в середине прошлого года в продвинутой компании, представила финансовый директор компании "Сингента" Наталия Шепитько. "Среди качеств, которые наиболее востребованы сейчас в моей компании, на первом месте, конечно же, было и остается лидерство. Оно позволяет стимулировать рост и формировать высокопродуктивные команды. Не менее важным стало управление изменениями, гибкость и адаптивность. Для успешного развития компаний изменения становятся необходимым атрибутом. Благодаря новым технологиям финансовые директора должны не просто реагировать на изменения, а создавать и возглавлять их. Если ты не готов быстро меняться, то останешься в хвосте. В английском языке есть понятие agile, что означает "быстрый, проворный". Этот термин наилучшим образом характеризует качество, которое стало одним из самых востребованных и необходимых".

Финансовый директор компании "Сингента" готовится к вызовам 2021 года и делится своими ожиданиями. "Одна из главных задач нашей компании на этот год — не просто удержать конкурентную позицию на рынке, но и обеспечить рост бизнеса, доли рынка и ключевых показателей. Судя по предыдущему году, для этого финансовому директору необходимо продолжать развивать еще более прочное партнерство с бизнесом и быть в числе тех, кто формирует будущее компании. То есть важно уметь быстро адаптироваться к меняющимся потребностям бизнеса, обеспечивать совершенствование процессов, быть не просто открытым к новым идеям, а принимать активное участие в их генерации", — подытоживает Наталия Шепитько.