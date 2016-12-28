ОПЗ будет два года выплачивать миллиардный долг перед "Нафтогазом"

28 декабря 2016, 14:16
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Правительство реструктуризирует долг Одесского припортового завода за газ, поставленный на завод "Нафтогазом" в 2016 году. Из-за специальных обязательств, которые Кабмин возложил на "Нафтогаз", завод задолжал за газ больше 1 млрд гривень

ОПЗ будет два года выплачивать миллиардный долг перед Увеличить картинку

Кабинет министров Украины согласовал реструктуризацию долга ПАО "Одесский припортовый завод" перед НАК "Нафтогаз Украины" за потребленный газ на два года. Такое решение министры приняли на заседании правительства 28 декабря.

По словам главы Фонда государственного имущества (ФГИ) Игоря Билоуса, ОПЗ работает в убыток из-за низких мировых цен на удобрения и высокий цен на газ. Также накапливает долги перед поставщиком природного газа, НАК "Нафтогаз Украины".

Билоус представил предложение реструктуризировать долг перед "Нафтогазом": с 1 апреля 2017 года завод будет выплачивать долг равными долями. Срок погашение долга — два года без начисления процентов.

Правительство возложило на "Нафтогаз" специальные обязательства — поставлять 300 млн куб. м газа на ОПЗ ежемесячно. Срок — до конца 2016 года или до приватизации завода. Задолженность должен был погасить покупатель завода.

За это время ОПЗ оплатил газ всего на 5 млн грн, а его долг перед "Нафтогазом" превысил 1 млрд грн. Уровень расчетов за газ — 14%. По оценке Билоуса, до конца 2016 года долг может достигнуть 1,5 млрд грн.

По материалам: "Дело"
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Теги: опз 00206539, газ, нафтогаз 20077720, кабмин

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ОПЗ будет два года выплачивать миллиардный долг перед
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