Новости компаний 9 минут назад

Органічна дитяча косметика — вибір батьків у 2021 році 

За даними GlobalData, пандемія Covid — 19 збільшила попит на екологічну косметику для догляду за шкірою немовлят і малюків, підвищивши популярність натуральних, органічних і веганських сертифікованих товарів.

Органічна дитяча косметика — вибір батьків у 2021 році  Органічна дитяча косметика — вибір батьків у 2021 році 

Лондонська аналітична компанія GlobalData провела опитування серед споживачів з дітьми у віці до чотирьох років. Майже 69% респондентів заявили, що з початку пандемії для них зросла важливість натуральних складів.

Це підтверджують продажі як у британських інтернет-магазинах, так і на вітчизняному сайті https://panama.ua/ua/, де зібрана краща косметика світових брендів. 

Подпишитесь на канал DELO.UA

Через проблему коронавіруса зросли побоювання з приводу здоров'я, екології і зріс інтерес до халяльним, веганським косметичним продуктам. Покупці звертають увагу на формули й вибирають виробників, які створюють продукцію без жорстокого ставлення над тваринами, скорочують свої відходи, використовують екологічне пакування або таке, що переробляється.

Нові тренди в дитячій косметиці 

Попри коронавірус, в регіоні EMEA (Europe, the Middle East and Africa) було багато вдалих запусків продуктів, що відповідають потребам "зеленої теми" і тренду на минималистичный склад.

Наприклад, марка Irish Breeze представила в Німеччині серветки з 99% води і "краплею фруктового екстракту", а Molfix випустила в Туреччині серветки на ізотонічній воді без спирту, барвників. 

Виробники розширюють застосування екстрактів трав і інших інгредієнтів, створених природою. Очікується, що особливо популярними стануть такі компоненти, як вітамін D і мультибиотики (про-, пре- і постбиотики).

Проблеми на ринку дитячої косметики 

Для 49% споживачів, що мешкають в регіоні EMEA, зниження дії на природу стало важливіше, ніж до поширення Covid — 19.

Проте дослідження показало, що за останні 12 місяців 19% батьків купували менше продукції по догляду за дитячою шкірою, а 57% вважали себе обмеженим в засобах. Ситуація посилиться у міру зростання неповної зайнятості і безробіття. 

Райан Уитакер, аналітик "ГлобалДата", вважає, що можливість зростання в індустрії представлятиме розширення пропозицій приватних торгових марок. Якщо приватні торгові марки хочуть зайняти велику частку ринку, то повинні забезпечити чудовий вид і високоякісну рецептуру, зберігши при цьому низьку ціну. 

Де купувати якісну органічну косметику для дітей в Україні?

На щастя, в Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі і інших населених пунктах немає проблем з купівлею безпечних косметичних товарів — в інтернет-магазині Panama є засоби для малюків в різних цінових категоріях.

Завдяки власній кур'єрській службі, яка працює в 170 містах країни, новинки українських і закордонних брендів можна купити з безкоштовною доставкою до дверей без передоплати.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Украналитика" представила шумомер для определения негативного влияния шума на человека
"Украналитика" представила шумомер для определения негативного влияния шума на человека
Механический тонометр против электронного — какой надежнее и точнее?
Механический тонометр против электронного — какой надежнее и точнее?
Законная проверка физических лиц и избежания рисков при работе с ними
Законная проверка физических лиц и избежания рисков при работе с ними
Загрузка...
Новое видео
Курировать, а не управлять: как в Moneyveo ввели гибридную систему управления — Алена Андронникова

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. НКРЭКУ повысила тариф на услуги поставщика электроэнергии "последней надежды" с 1 апреля

  3. Разумков объяснил, почему не хочет прививаться от Covid-19

  4. НКРЭКУ оштрафовал три компании ДТЭКа на 1,7 млн гривен за низкие запасы угля на ТЭС

  5. Суд открыл дело по иску Минюста о запрете Партии Шария

Ивент
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На мероприятии спикеры поделятся опытом трансформации коммуникации в кризис, ребрендинга и увеличения лояльности аудитории через социальные проект
Загрузка...