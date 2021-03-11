Органічна дитяча косметика — вибір батьків у 2021 році 

Лондонська аналітична компанія GlobalData провела опитування серед споживачів з дітьми у віці до чотирьох років. Майже 69% респондентів заявили, що з початку пандемії для них зросла важливість натуральних складів.

Це підтверджують продажі як у британських інтернет-магазинах, так і на вітчизняному сайті https://panama.ua/ua/, де зібрана краща косметика світових брендів.

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Через проблему коронавіруса зросли побоювання з приводу здоров'я, екології і зріс інтерес до халяльним, веганським косметичним продуктам. Покупці звертають увагу на формули й вибирають виробників, які створюють продукцію без жорстокого ставлення над тваринами, скорочують свої відходи, використовують екологічне пакування або таке, що переробляється.

Нові тренди в дитячій косметиці

Попри коронавірус, в регіоні EMEA (Europe, the Middle East and Africa) було багато вдалих запусків продуктів, що відповідають потребам "зеленої теми" і тренду на минималистичный склад.

Наприклад, марка Irish Breeze представила в Німеччині серветки з 99% води і "краплею фруктового екстракту", а Molfix випустила в Туреччині серветки на ізотонічній воді без спирту, барвників.

Виробники розширюють застосування екстрактів трав і інших інгредієнтів, створених природою. Очікується, що особливо популярними стануть такі компоненти, як вітамін D і мультибиотики (про-, пре- і постбиотики).

Проблеми на ринку дитячої косметики

Для 49% споживачів, що мешкають в регіоні EMEA, зниження дії на природу стало важливіше, ніж до поширення Covid — 19.

Проте дослідження показало, що за останні 12 місяців 19% батьків купували менше продукції по догляду за дитячою шкірою, а 57% вважали себе обмеженим в засобах. Ситуація посилиться у міру зростання неповної зайнятості і безробіття.

Райан Уитакер, аналітик "ГлобалДата", вважає, що можливість зростання в індустрії представлятиме розширення пропозицій приватних торгових марок. Якщо приватні торгові марки хочуть зайняти велику частку ринку, то повинні забезпечити чудовий вид і високоякісну рецептуру, зберігши при цьому низьку ціну.

Де купувати якісну органічну косметику для дітей в Україні?

На щастя, в Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі і інших населених пунктах немає проблем з купівлею безпечних косметичних товарів — в інтернет-магазині Panama є засоби для малюків в різних цінових категоріях.

Завдяки власній кур'єрській службі, яка працює в 170 містах країни, новинки українських і закордонних брендів можна купити з безкоштовною доставкою до дверей без передоплати.