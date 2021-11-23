Основатели стартапа Grammarly стали богаче Пинчука и Коломойского, - Forbes

Состояние каждого из двух сооснователей украинского стартапа Grammarly составляет не менее 4 млрд долларов. Об этом сообщает американская редакция Forbes, которая оценила компанию в 13 млрд долларов.

Максим Литвин, Алексей Шевченко и Дмитрий Лидер с 2009 года развивают Grammarly как автоматизированного помощника по письму. После недавнего роста капитализации стартапа состояние его основателей значительно выросло.

Около 22% Grammarly принадлежит инвесторам, которые участвовали в двух раундах финансирования в 2019 и 2021 годах, сообщает Pitchbook. Дмитрий Лидер владеет всего 1% акций. Получается, что Максим Литвин и Алексей Шевченко имеют примерно по 35% капитала Grammarly, а это составляет около 4 миллиарда долларов у каждого.

Grammarly оспаривает такие данные, но не предоставляет доказательств, которые подтверждают другую оценку своих соучредителей.

"Как частная компания мы не раскрываем подробной информации о владельцах. Можем отметить, что доли Максима Литвина и Алексея Шевченко, которые были среди начальных инвесторов, отличаются от доли Дмитрия Лидера (около 1%)", – говорится в сообщении пресс-службы Grammarly.

Если же данные верны, то каждый из сооснователей Grammarly теперь богаче Виктора Пинчука ($2,5 млрд) и Игоря Коломойского ($1,8 млрд).

Литвин и Шевченко стали миллиардерами после того, как Grammarly удалось привлечь 200 млн долларов инвестиций, что подняло стоимость компании до 13 млрд долларов.

Напомним впервые крупные инвестиции в размере более 100 млн долларов украинский стартап Grammarly привлек в 2017 году. Раунд финансирования тогда возглавил американский венчурный фонд General Catalyst, в нем также приняли участие Breyer Capital, IVP, SignalFire и Spark Capital.

Стартап Grammarly использует машинное обучение и искусственный интеллект для повышения качества письменного текста: от базовых проверок правописания, грамматики и стилистики до более глубоких, таких как тон изложения и его эффективность в контексте конкретной коммуникации. Сервисом можно пользоваться из расширения для браузера Chrome, плагина для Microsoft Word и приложения для Windows. У Grammarly есть офисы в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Киеве.