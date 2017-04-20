"Овостар" сократил чистую прибыль на 29%

Агропромышленная группа компаний "Овостар Юнион" один ведущих производителей яиц и яичных продуктов в Украине, по итогам 2016 года сократила чистую прибыль на 29% — до $22,5 млн по сравнению с 2015 годом.

Согласно отчету "Овостара", обнародованному в четверг, его выручка в прошлом году возросла на 3% — до $77,7 млн, валовая прибыль сократилась на 19% — до $26,1 млн.

Показатель EBITDA уменьшился на 31% и составил $24,1 млн по сравнению с 2015 годом.

Активы группы в 2016 году выросли на 9% — до $110 млн, долгосрочные обязательства "Овостар Юнион" за прошлий год сократились на 14% — до $12,2 млн, текущие выросли на 18% — до $9,4 млн.

В компании отмечают, что несмотря на снижение общего промышленного производства яиц в Украине в течение 2016 года, "Овостар" увеличила объем производства яиц на 24% и увеличили долю почти до 1/5 украинского рынка.

"В течение года наша география продаж расширилась рядом стран ЕС, доля которых в экспорте достигла 20% в 2016 году. Экспортные продажи позволили нам частично компенсировать влияние девальвации украинской гривны. В 2017 году мы продолжим развитие экспортных рынков с целью диверсификации страновых и валютных рисков" — цитируется в отчете генеральный директор компании Борис Беликов.

Как сообщалось, "Овостар Юнион" в 2016 году произвел 1,479 млрд яиц, что на 24% больше, чем в предыдущем году. Продажи яиц в прошлом году увеличились на 22% — до 1,054 млрд шт. Объемы экспорта выросли на 34% — с 229 млн шт. в 2015 году до 307 млн шт. в 2016-м.

Агропромышленная группа компаний "Овостар Юнион" является одним из ведущих производителей яиц и яичных продуктов в Украине.

Компания по итогам 2015 года получила $31,9 млн чистой прибыли, что на 24% больше, чем в 2014 году ($25,8 млн), выручка в 2015 году возросла на 1% — до $75,6 млн, валовая прибыль — на 21%, до $32,4 млн.

Холдинговая компания группы — Ovostar Union N.V., в середине июня 2011 года провела IPO 25% акций на WSE и привлекла $33,2 млн. Мажоритарный пакет акций компании находится в собственности Prime One Capital Limited, которая контролируется главным исполнительным директором компании Борисом Беликовым и главой совета директоров Виталием Вересенко.