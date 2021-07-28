1 час назад

Паспорт качества топлива: читаем правильно

Не стесняйтесь требовать на АЗС паспорта качества топлива.

Паспорт качества топлива: читаем правильно Паспорт качества топлива: читаем правильно

Подавляющее большинство водителей не имеет привычки заглядывать в паспорт качества топлива на АЗС, где заправляется. И зря. Потому что нередко это может уберечь от больших неприятностей.

Если на заправке нет паспорта качества на топливо, или вам не хотят его показать, или это документ неизвестно какой давности, или производителем топлива в нем указано никому неизвестное ООО или ЧП — лучше такое место обходить десятой дорогой.

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Почему стоит обращать внимание на поставщика? Топливо в Украину поставляется примерно из 10 стран, а также производится в самой Украине. У каждого НПЗ различные технологические циклы, поэтому по определенным химическим параметрам бензин разных производителей может отличаться, главное — чтобы они не выходили за рамки действующих стандартов. К ним еще вернемся.

Завод с серьезными мощностями и с историей, как, например, Мозырский НПЗ или польско-литовский концерн Orlen, которые давно зарекомендовали себя, одна из гарантий того, что в ваш бак не попадет некачественное топливо. Вышеупомянутые НПЗ значительные объемы изготовленных нефтепродуктов продают на рынки ЕС. В Украине их топливо можно найти в сети ОККО.

Возвращаемся к паспорту качества, который должен быть в свободном доступе в уголке покупателя. Не нашли — не стесняйтесь спросить о документе у оператора АЗС.

Вся необходимая информация в паспорте помещается на листе А4, поэтому много времени для чтения у вас не отнимет. И никакой высшей математики там нет. Мы выбрали несколько самых важных показателей для бензина и дизельного топлива, на которые прежде всего стоит обращать внимание. И тогда со "здоровьем" вашего авто все будет в порядке.

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