Президент Украины наградил пилота, совершившего экстренную посадку самолета в Стамбуле (обновлено)

   29 июля 2017, 11:26
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Самолет авиакомпании, зарегистрированной в Украине, после полученных повреждений от сильного града был вынужден совершить экстренную посадку в Стамбуле. Петр Порошенко наградил пилота орденом "ЗА мужество"

Президент Украины наградил пилота, совершившего экстренную посадку самолета в Стамбуле (обновлено) | Транспорт | Дело Увеличить картинку

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Президент Украины Петр Порошенко отметил орденом "За мужество" украинского летчика Александра Акопова, который работает пилотом на рейсах турецкой компании AtlasGlobal.

В сообщении пресс-службы Администрации президента говорится: "В Указе подписанном Главой государства отмечается, что украинец отмечен высокой государственной наградой за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга и высокий профессионализм".

Напомним, что 27 июля 2017 года, пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпании "Атласджет Украина" (ТМ Atlasglobal), регистрационный номер UR-AJC, был вынужден совершить экстренную посадку в Турции. Самолет, на борту которого находилось 123 пассажира и 6 членов экипажа, выполнял рейс из Международного аэропорта имени Ататюрка в Стамбуле в аэропорт Эрджан (непризнанная Украиной Турецкая Республика Северного Кипра — Delo.UA).

"После взлета на высоте около 4000 футов самолет непреднамеренно попал в зону сильных ливневых осадков с градом. В результате градом были повреждены лобовое стекло, обтекатель радиолокатора, части конструкции воздушного судна. Экипаж запросил аварийную посадку и принял решение вернуться в аэропорт Ататюрка в Стамбуле", — говорится в сообщении авиакопании "Атласджет Украина".

Посадка была выполнена успешно. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Пассажиры рейса вылетели в аэропорт следования на другом самолете авиакомпании.

Экстренная ситуация объясняется сложными погодными условиями, которые редко наблюдаются в Турции. В результате изменения температуры воздуха на 10 градусов цельсия в течение одного часа, образовались очень мощные грозовые облака, а они, в свою очередь, привели к сильным ливневым осадкам, штормовым порывам ветра, шквалу, выпадению града. В течение этого времени все самолеты, вылетающие из аэропорта Стамбула, должны были изменить свои маршруты. "Когда погода улучшилась, мы приняли решение осуществить взлет, однако во время набора высоты около 4 000 футов лобовое стекло и носовая часть нашего самолета были повреждены градом. Оценив ситуацию, мы решили вернуться в аэропорт вылета. Из-за трещин на лобовом стекле обзор вперед был затруднен, поэтому мы вынуждены были заходить на посадку под углом с креном. Это дало возможность увидеть взлетно-посадочную полосу с боковых окон и осуществить безопасную посадку", — цитируется в сообщении капитан воздушного судна, пилот-инструктор Александр Акопов.

Александр Акопов прошел профессиональную подготовку и обучение в Украине и имеет опыт командира воздушного судна с 13 908 летных часов.

Авиакомпания "Атласджет Украина" была зарегистрирована 30 сентября 2013 года. В состав воздушного флота авиакомпании входят 2 самолета моделей Airbus A320. Основной вид деятельности авиакомпании –международные пассажирские и грузовые авиаперевозки, чартерные рейсы.

В 2014 году авиакомпания получила сертификат эксплуатанта на выполнение коммерческих воздушных авиаперевозок от Государственной авиационной службы Украины. С апреля 2015 года авиакомпания Atlasjet Украина использует торговую марку Atlasglobal.

    • Украинский самолет компании AtlasGlobal совершил аварийную посадку в Стамбуле
    • Украинский самолет компании AtlasGlobal совершил аварийную посадку в Стамбуле
    • Украинский самолет компании AtlasGlobal совершил аварийную посадку в Стамбуле
    • Украинский самолет компании AtlasGlobal совершил аварийную посадку в Стамбуле
    • Украинский самолет компании AtlasGlobal совершил аварийную посадку в Стамбуле
    • Украинский самолет компании AtlasGlobal совершил аварийную посадку в Стамбуле

По материалам: "Дело"
Раздел: > >
Теги: авиация , авиаперевозки , турция

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Президент Украины наградил пилота, совершившего экстренную посадку самолета в Стамбуле (обновлено) | Транспорт | Дело
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