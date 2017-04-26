"Перша приватна броварня" начнет разливать пиво Krušovice в Украине

Крупная украинская пивоваренная компания "Перша приватна броварня" (ППБ) получила лицензию от концерна Heineken на производство чешского пива Krušovice и в начале июня начнет его выпуск.

"В этом году мы получили лицензию от концерна Heineken на производство Krušovice и через месяц начнем выпуск этого легендарного чешского пива", — сообщил владелец ППБ Андрей Мацола в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам процесс получения лицензии на производство пива от Heineken обычно занимает от трех до пяти лет. ППБ начала общаться с Heineken в 2012 году и в конце 2015 года — начале 2016 запустила производство пива Heineken по лицензии в Украине.

"Вице-президент Heineken прилетал лично с проверкой. Проверялась вся структура: от хед-офиса, торгового персонала, атмосферы и политики компании до тестирования производственных мощностей. В 2015 году компания "Перша приватна броварня" стала четвертой компанией в мире, которая получила такую лицензию от Heineken, и при этом не являясь собственностью данного концерна", — отметил А.Мацола.

Владелец рассказал, компания Heineken сейчас не планирует заходить на украинский рынок.

"Heineken — это категория суперпремиум, бренд имеет на сегодня долю менее 1% рынка. Я думаю, возможно, при хорошей экономической ситуации его доля поднимется до 2%. Им комфортно и так. Мы с ними составили долгосрочный договор, выполняем все их требования и пожелания, они как компания присутствуют в Украине", — заметил А.Мацола.

В планах компании также запустить производство хард-лимонада на заводе в Радомышле и зайти в категорию сидров.

"В прошлом году мы купили у немецкой компании KHS оборудование, и теперь будем разливать нашу продукцию в банку 0,44 и 0,5 литра. Рынок пива в банке в Украине составляет всего 6% общего объема. Мы оцениваем нашу долю на нем в 10%, так как работаем в верхнем мейнстриме и премиум-классе. Мы давно хотели поставить баночную линию, но раньше этот проект был бы крайне нерентабельным. Сейчас уже время пришло", — отметил собственник ППБ.

ООО "Перша приватна броварня" создано в 2004 году. Осуществляет управление двумя пивзаводами — во Львове и Радомышле (Житомирская обл.) суммарной мощностью 2,4 млн гектолитров пива в год.

Согласно данным госреестра, собственником украинского ООО с уставным капиталом 46,72 млн грн выступает кипрская "Бонетен Лимитед". Крупнейшим акционером компании и ее СЕО является Андрей Мацола, второй по величине пакет принадлежит ЕБРР. Остальные акции распределены между концерном OeTTINGER и управляющими партнерами группы OASIS.

Портфель брендов компании включает в себя пивные марки "Первая частная пивоварня. Бочковое", "Авторское", StareMisto, "Жигули Барное", Oettinger, CervenaSelka, Bavaria, "Галицкая корона" и другие, а также две марки кваса "Львовский" и "Древлянский