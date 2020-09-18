Перспективи ринку автопрокату в Україні

Перша оренда автомобіля відбулася ще на початку 20 століття в Америці. Послуга швидко набувала популярності, розвивалася та завойовувала симпатію мешканців багатьох країн: клієнти зрозуміли, що це зручно, доступно та надає свободу пересування саме у той момент, коли вона найбільш необхідна. Україна не стала винятком: наразі в нашій країні є чимала кількість прокатних компаній.

Проте наскільки перспективним є цей бізнес у 2020 році? Чи вплинула пандемія на розвиток ринку? Про це розповість Данило Безлюдко — співвласник компанії з оренди автомобілів 7Cars, яка існує вже більше семи років і сьогодні є одним із лідерів у своєму сегменті ринку.

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Чи популярна зараз оренда автомобілів в Україні?

Данило: Усе більше людей дізнаються про переваги автопрокату. Сьогодні великі міста України починають жити трендом "from ownership to usership" (від володіння до користування), що означає повну мобільність: люди все менше бачать цінність у покупці автомобіля, надаючи перевагу тимчасовому користуванню ним та зосереджуючись на досвіді "в даний момент". Це говорить про те, що sharing економіка буде активно розвиватися.

На перший погляд може здатися, що оренда авто — це дорого. Але насправді, якщо ви нечасто користуєтеся машиною, це може бути вигідніше, ніж купівля власного авто, навіть у довгостроковій перспективі. Не варто забувати про те, що автомобіль потрібно регулярно обслуговувати та ремонтувати, а у випадку оренди всі ці турботи бере на себе прокатна компанія. Саме це часто підштовхує людей не купувати машину, а орендувати її.

Для яких цілей українці найчастіше використовують послугу автопрокату?

Данило: Часто люди, у яких є власний автомобіль, тимчасово орендують більші машини, авто з містким багажником для, наприклад, перевезення габаритних речей або переїзду. Зручно брати в оренду автомобіль і тоді, коли власний транспортний засіб знаходиться у ремонті.

Також усе активніше послугою оренди автомобілів (транспортним аутсорсингом) користуються юридичні особи. Замість того, щоб вкладати велику суму в покупку нових автомобілів, компаніям зручніше та вигідніше орендувати транспорт для своїх працівників або оформити оперативний лізинг — орендодавці надають застрахований транспорт, і якщо з автомобілем щось трапиться, вони нададуть підмінну машину. Такий сервіс дозволяє раціонально використовувати час: не потрібно займатися ремонтом авто й зупиняти робочий процес.

Загалом, цілі для прокату можуть бути найрізноманітнішими: від базових (для подорожей, відряджень, святкувань, урочистих подій) до довгострокової оренди з правом на викуп, яка може послугувати непоганою альтернативою кредиту на автомобіль.

Як пандемія та карантин вплинули на ринок автопрокату?

Данило: Враховуючи вплив останніх подій на економіку, люди все менше можуть собі дозволити придбати автомобіль. Але потреба в особистому транспорті час від часу виникає у кожного. Тому наразі така послуга дуже доречна й виручає багатьох, оскільки поріг прийняття рішення "купити" значно вищій, ніж "орендувати".

Ба більше, прокат авто можна сміливо назвати одним із найбезпечніших способів пересування під час епідемії: всередині орендованого автомобіля ви не контактуєте зі сторонніми людьми, на відміну від громадського транспорту. Головне — слідкувати за тим, аби компанія-орендодавець дезінфікувала всі поверхні салону після попередніх клієнтів.

Ще одним фактором високого попиту на оренду авто цього року стало те, що, через тимчасово закриті кордони, українці більше подорожують власною країною. А для цього теж дуже зручно користуватися прокатом автомобілів.

Отже, експертна думка Данила говорить про те, що ринок автопрокату в Україні не збавляє темпи розвитку, і послуга оренди авто залишається актуальною, навіть незважаючи на кризові обставини. Можна з досить високою впевненістю стверджувати, що така ситуація збережеться і в найближчі роки.