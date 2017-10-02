Первый арендатор земли под СЭС в Чернобыльской зоне оказался менеджером Клюева

02 октября 2017, 12:05
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"Солар Чернобыль" Евгения Варягина арендует у Фонда госимущества уже вторую площадку в Чернобыльской зоне

Первый арендатор земли под СЭС в Чернобыльской зоне оказался менеджером Клюева | Энергетика | Дело Увеличить картинку

ООО "Солар Чернобыль" получило право аренды части "Инженерного сооружения системы охлаждения объектов Чернобыльской АЭС" площадью 2,5 тыс. кв. м. Об этом сообщает официальное издание Фонда государственного имущества Украины "Ведомости приватизации".

"Солар Чернобыль" предложило наибольший размер арендной платы", — уточняют в ФГИ.

Фонд объявил конкурс на арендатора 11 сентября 2017 года. Сбор заявок длился неделю.

Это уже второй участок аренды "Солар Чернобыль" в зоне отчуждения. Ранее компания выиграла право аренды части бетонной площадки возле сооружения "распределительное устройство 2-й очереди" в Припяти площадью 1,7 га.

Согласно данным youcontrol, единственный бенефициар "Солар Чернобыль" является Евгений Варягин. Варягин известен как руководитель проектов по солнечным электростанциям компании Activ Solar (подконтрольной братьям Клюевым). Несмотря на аннексию Крыма и "национализацию" проектов Activ Solar, Варягин до сих пор указан как руководитель ряда крымских СЭС.

В Госагентстве по управлению зоной отчуждения утверждают, что "Солар Чернобыль" является совместным проектом консорциума "Enerparc AG — Родина Энержи Груп".

Напомним, министр экологии Остап Семерак сообщал, что в аренде земли под солнечные проекты в зоне отчуждения заинтересованы 39 компаний, среди которых есть компании из Китая, Германии, Ирландии, Дании, Австрии, Болгарии, Беларуси и Украины.
Youcontrol

По материалам: Интерфакс-Украина, "Дело"
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Теги: чернобыльская зона , чернобыль , солнечная энергетика , фги , аренда , youcontrol

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Первый арендатор земли под СЭС в Чернобыльской зоне оказался менеджером Клюева | Энергетика | Дело
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