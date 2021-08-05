Письменные столы в интерьерах разных комнат

Общепринято, что письменные столы должны быть размещены в детской комнате (она же выступает и как рабочий кабинет для ребенка) или в домашнем рабочем кабинете.

Но что, если его "переместить"? Это может быть как жесткая необходимость в случае стесненных жилищных условий, так и "креативный каприз", особенно популярный в квартирах-студиях, выдержанных в стиле лофт.

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При этом модели письменных столов могут использоваться как разных конфигураций и габаритов, так и разных стилистических направлений, материалов изготовления и цветовой гаммы. Чтобы ознакомиться с их разнообразием, просмотрите каталог продукции — https://mebshop.kiev.ua/mebel/pismennye_stoly в интернет-магазине MEBSHOP.kiev.ua.

Письменный стол в детской

Наиболее тривиальный вариант. Обычно используются модели с встроенными тумбами, выдвижными ящиками или различными надстройками. Реже — столы, рассчитанные на двух детей. Все большую популярность приобретают трансформеры, "растущие" вместе с ребенком, с изменяющимися размерами столешницы и конструкционными элементами.

Рекомендация: обратите внимание на выбор стула. Оптимальной будет модель с регулируемой высотой ножек. Спинка предпочтительнее анатомической формы.

Письменный стол в спальне

Обычно его устанавливают в спальном помещении те, кто хочет сделать его более универсальным, совместив спальню с мини-кабинетом. Здесь устанавливаются весьма элегантные конструкции либо же классические в буквальном смысле:

· подвесные модели;

· секретеры;

· столики-консоли;

· бюро.

Особенно органично письменный стол выглядит в нише. При ее отсутствии стол "вписывают" в общий ансамбль спальни, визуально "привязывая" к шкафу, комоду, стеллажу или тумбе.

Письменный стол в гостиной

Сюда больше подойдет конструкция не слишком громоздкая, с лаконичным дизайном и максимально функциональная. Обычно в гостиных устанавливают столы, выполненные в стиле лофт: без каких-либо дополнительных элементов, только каркас и столешница. Реже можно увидеть модели с выдвижными ящиками или надстроенными полками. При необходимости используют мобильные полки, которые могут быть установлены в "рабочей зоне".

Письменный стол на кухне

Здесь удобны подвесные модели или выкатные экземпляры. Распространены столы-подоконники.

Письменный стол на лоджии

На балконе или лоджии часто организовывают мини-офис с прагматичными столами с различными надстройками. При небольшом размере помещения устанавливаются откидные или навесные экземпляры.

На рынке можно выбрать готовую модель или заказать по своим параметрам: габаритам, цвету и т.д.