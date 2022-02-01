Почему взаимодействие с государством должно стать системной работой компании и как это поможет защитить бизнес?

Партнеры юридической фирмы ETERNA LAW о том, как синергия бизнеса и государства может стать выгодной обеим сторонам.

Как изменились отношения бизнеса с государством в последнее десятилетие и какие тенденции появились в этом взаимодействии во время пандемии?

Андрей Тростин, партнер, руководитель практики GR юридической фирмы ETERNA LAW

Андрей Тростин, партнер, руководитель практики GR юридической фирмы ETERNA LAW: Больше всего на отношения бизнеса с государством в последнее время повлиял коронакризис, он существенно изменил как форму, так и приоритеты построения взаимодействия с государством во всем мире. Особенно в начале пандемии, когда переход на удаленную работу привел к нарушению внутренних процессов госорганов. Это в свою очередь обусловило удлинение или блокирование этих процессов, а затем срыв сроков. Поэтому организация эффективного взаимодействия с сотрудниками государственных органов стала основным вызовом для GR-специалиста. К тому же необходимо было очень оперативно реагировать на изменение регулирования и введение ограничений первых локдаунов, которые могли вообще парализовать бизнес.

Организация эффективного взаимодействия с сотрудниками государственных органов стала основным вызовом для GR-специалиста Андрей Тростин

Каковы принципы тактического и стратегического планирования GR? Как изменился горизонт планирования и что следует учитывать в современных реалиях, когда работа бизнеса больше зависит от решений госорганов?

Андрей Тростин: Залог эффективного GR — его системность и систематичность. Этот инструмент должен стать частью реализации долгосрочной стратегии компании, защищать бизнес от неблагоприятных изменений. Поэтому важно встраивать систему взаимодействия с государством в ежедневную работу компании, а не тушить пожары. Планирование и своевременная идентификация рисков позволяют эффективно защищать бизнес и избежать недоразумений в работе с государственными органами.

GR-офицеры первыми появились в штате крупных международных компаний, ставших своеобразными законодателями моды в этой нише. Какие принципы успешного GR от мировых компаний больше прижились в Украине, а какие не используются вовсе?

Тимур Хасанов-Батыров, партнер, руководитель практики Compliance юридической фирмы ETERNA LAW

Тимур Хасанов-Батыров, партнер, руководитель практики Compliance юридической фирмы ETERNA LAW: На GR-деятельность особенно влияют антикоррупционные законы США и Великобритании. Законодательные ограничения, предусмотренные этими актами, распространяются на любую международную корпорацию, в частности, действующую и в Украине. Более того, крупный украинский бизнес, подпадающий по ряду критериев под юрисдикцию США и Великобритании, также должен выполнять закон США «О противодействии коррупции за рубежом» и британский «Закон о коррупции». Важно понимать, что украинские компании функционируют в единой мировой экосистеме.

Важно понимать, что украинские компании функционируют в единой мировой экосистеме Тимур Хасанов-Батыров

Андрей Тростин: Сложнее всего привить украинскому бизнесу понимание того, что системный GR нужно строить заранее, когда проблем еще нет. Когда есть время подготовить стратегии и механизмы, можно не идти на компромиссы и избежать коррупционных рисков.

Какие существуют стандарты комплаенса в разных отраслях? Насколько важно их придерживаться на разных рынках?

Тимур Хасанов-Батыров: Многие отрасли пытаются максимально кодифицировать правила игры, поскольку антикоррупционные законы обычно не содержат достаточного уровня детализации. Флагманом, безусловно, является отрасль здравоохранения, где фармацевтические компании создали ассоциации, разработавшие кодексы поведения.

Возможно ли принять специальный закон, закрепляющий права и обязанности лоббистских организаций? Почему это может быть выгодно обеим сторонам?

Андрей Тростин: Все представители белого GR выступают за внедрение лучших практик регулирования этого бизнеса. Прозрачные правила взаимодействия бизнеса и государства (в широком смысле) снизят коррупционные риски и повысят эффективность донесения позиций бизнеса. В то же время важно создавать условия, чтобы все представители GR-бизнеса понимали необходимость перехода в цивилизованный GR и были мотивированы становиться более прозрачными.

Все представители белого GR выступают за внедрение лучших практик регулирования этого бизнеса Андрей Тростин

Что такое комплаенс и почему он важен для современного бизнеса? Как он влияет на отношения с государством и контрагентами? Готов ли украинский бизнес ввести мировые стандарты?

Тимур Хасанов-Батыров: Антикоррупционный комплаенс (или Антикоррупционная комплаенс-программа) — это комплекс мероприятий, которые должны быть внедрены в любом международном бизнесе, в частности, в компаниях с украинскими корнями. Цена вопроса — штрафы в миллиарды долларов, уголовные дела против руководства и проверки от зарубежных регуляторов за подозрение в коррупционных действиях, совершенных, в частности, в Украине.

Сегодня бизнес хочет понять, как все работает, и начать соответствовать стандартам, однако для этого нужно знать международные регуляторные требования (а они базируются не на чек-листах, а на руководящих принципах), знать зарубежную судебную практику и опыт внедрения комплаенс-стандартов в наших реалиях. Именно с последним самые большие проблемы: антикоррупционные программы обычно неэффективны, поскольку специалистов-практиков у нас пока мало.

Как изменятся стандарты комплаенса в будущем?

Тимур Хасанов-Батыров: Общий тренд — все более глубокая интеграция комплаенса (антикоррупционные принципы, новая мораль в отношениях сотрудников) в систему управления компанией. Иными словами, комплаенс из узкой формально-юридической специализации становится инструментом менеджмента, когда корректная трактовка законодательных ограничений является базой для принятия ключевых бизнес-решений.

Очень важно избежать ситуации garbage in, garbage out, когда из-за ошибочных входящих данных (незнание регуляторных требований, бизнес-практики или отраслевых комплаенс-стандартов) руководство принимает неправильные решения, которые могут привести к юридическим, репутационным и финансовым последствиям. Мир все больше смотрит на корпорации через призму комплаенса, и очень важно, чтобы ваша компания стала конкурентоспособной в новых бизнес-реалиях.

Как профессиональные юристы могут помочь во внедрении стандартов комплаенса? С чего следует начать? Сколько времени нужно для перехода на новые правила?

Тимур Хасанов-Батыров: Комплаенс-программа — это комплексная история, где знание антикоррупционных ограничений нужно дополнить инструментами внутреннего контроля, механизмами эффективной коммуникации и обучением персонала, постоянным усовершенствованием системы, привлечением руководства компании.

Главный фактор успеха при найме внешних советников — это наличие у них опыта внедрения комплаенс-программ в корпорациях. Чем больше опыт, тем меньше рисков, что у компании будут проблемы или она растеряется, внедряя новые механизмы, которые обычно являются не юридическими, а менеджерскими задачами.

Главный фактор успеха при найме внешних советников — это наличие у них опыта внедрения комплаенс-программ в корпорациях Тимур Хасанов-Батыров

Комплаенс — это философия правильного и безопасного ведения бизнеса. В зависимости от воли руководства и наличия профильной комплаенс-экспертизы, внедрение корпоративной комплаенс-программы может длиться от полугода до бесконечности. Все очень индивидуально, нет шаблонных решений, регламентов и секретов успеха.

Самая большая ошибка — верить, что любая юридическая фирма может написать какие-то процедуры, после чего «все будет комплаенс». Это так не работает. Так можно только потерять деньги, не построив эффективную комплаенс-систему. В своей практике мне приходилось разрушать неэффективные системы и строить новые с нуля. Однако, конечно, и проще, и дешевле делать все правильно с самого начала.

Комплаенс — это философия правильного и безопасного ведения бизнеса Тимур Хасанов-Батыров

При выборе правильного юридического советника процесс внедрения происходит органически и комплаенс не становится чужеродным элементом. Игра стоит свеч. В случае успеха компания получает новый уровень защиты, значительно усиливает систему управления бизнесом, повышает лояльность персонала, становится намного привлекательнее для иностранных партнеров и банков.