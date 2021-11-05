Почему "пассивная франшиза" работает: метод развития бизнеса от Оптика 1st

Открыв в октябре 2021 года свой 208-й салон, "Оптика 1st" стала самой крупной сетью оптик в Украине. К такому результату основатель компании Вадим Щичко пришел всего за два года, и сегодня в его планах — уверенная экспансия на Запад. Эффективность ведения бизнеса стала возможна благодаря модели пассивного инвестирования. И это отличный шанс для тех, кто ищет, куда вложить деньги.

В статье расскажем, как работает "пассивная франшиза", через сколько времени инвестор выйдет на полную окупаемость и почему выгодно инвестировать в сеть салонов "Оптика 1st".

Доступность качественной оптики каждому украинцу — это реально

Сеть салонов "Оптика 1st" работает на рынке с 2016 года. За это время более 1500 сотрудников сети обслужили и проконсультировали более 160 000 клиентов, сделали 75 000 бесплатных проверок зрения. А все потому, что проблемы со зрением сегодня выявляются у каждого второго украинца. Ведь переход на удаленную работу и постоянное времяпровождение за компьютером сказываются негативно на здоровье глаз.

Чтобы узнать, требуется ли вам коррекция зрения или нет, достаточно обратиться в салон "Оптика 1st" в вашем городе. Квалифицированный офтальмолог проведет консультацию и даст рекомендации по вопросу коррекции зрения, а оптометрист поможет подобрать правильные линзы. Клиенту остается лишь выбрать подходящую оправу, и через пару дней можно забирать свои очки. Процесс изготовления очков контролируется с начала до конца благодаря собственному отделу технического контроля.

В ассортименте магазинов оптики большой выбор линз европейского качества, мягких контактных линз, качественных современных и стильных оправ для детей, мужчин, женщин. Каждый может выбрать для себя подходящую оправу, которая будет идеально сидеть, или вместо двух очков для дальнего и ближнего зрения — одни.

Как формировалась сеть оптик?

Свою первую точку оптики Вадим Щичко открыл в Днепре 5 лет назад. Тогда он купил дорогостоящее оборудование, наладил связь с европейскими и китайскими поставщиками линз и оправ. Причем производство оправ было отлажено под заказ специально под славянский овал лица. В салоне открыл кабинет офтальмолога, чтобы клиенты могли получить квалифицированную консультацию.

Почему Вадим Щичко выбрал эту нишу? В офтальмологическом бизнесе предприниматель до этого работал уже несколько лет. И он хотел, чтобы качественная оптика и европейское обслуживание стало доступным большему количеству людей. В то время рынок оптики в сегменте "Средний — Средний минус" не был заполнен крупными компаниями, а розничный бизнес был переполнен продукцией низкого качества.

Уже через несколько месяцев салон стал приносить первую прибыль. Чтобы развивать бизнес дальше, Щичко предложил инвестировать родственникам. Благодаря вложенному капиталу предприниматель открыл еще 6 салонов в городе. Но вскоре пришлось взять кредит и выкупить доли родственников, так как некоторые из них требовали больший процент дохода.

От идеи масштабироваться за счёт классической франшизы пришлось отказаться, так как это требовало много личных ресурсов, но не обещало успешного развития. И тогда Вадим использовал модель пассивного инвестирования.

Пассивная франшиза в действии

В 2019 году через общих друзей Щичко нашел первого инвестора. Через два года сеть расширилась до 208 салонов в 122 городах Украины, а этим летом началась экспансия в Европу. В ноябре планируется открытие двух салонов в Польше, а не за горами и покорение Германии.

Сумма инвестиций для одного салона составляет 40 тыс. долларов, большая часть из которых покрывает расходы на аренду, ремонт, оборудование и товар. Управлением салонов занимается управляющая компания "Оптика 1st", главный офис которой находится в Днепре. Здесь же работает тренинговый центр, где квалифицированную подготовку проходят оптометристы.

Прогнозируемая окупаемость составляет около 30 месяцев. За это время инвестор зарабатывает 1,5 тыс. долларов в месяц. После доход распределяется в равных пропорциях между компанией и инвестором.

По словам Вадима Щичко, компания заинтересована в скорейшем вступлении в долю, поэтому для успешного развития салона прилагается максимум усилий.

Сегодня сеть салонов "Оптика 1st" имеет ряд неоспоримых преимуществ:

сотрудничество с эксклюзивным поставщиком оправ и солнцезащитных очков ТМ Oxembery (ОАЭ, Китай);

запатентованная ТМ "Оптика 1st", под которой в Китае выпускаются оправы по специальному дизайну;

бесплатная проверка зрения по предварительной записи;

стандартизация всех бизнес-процессов;

правильно выстроенные маркетинговые процессы.

Если вы хотите действительно выгодно вложить деньги, то "Оптика 1st" может стать для вас тем самым успешным бизнесом, который приносит хороший пассивный доход.