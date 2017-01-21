Почему российский "Тольяттиазот" не пускают в украинский аммиакопровод

ОАО "Тольяттиазот" (ТоАЗ), крупнейший производитель аммиака в России, на текущей неделе сообщил, что по состоянию на 16 января 2016 года транзит аммиака производства ТоАЗ по украинскому участку магистрального аммиакопровода "Тольятти-Одесса" не возобновлен. "Таким образом, Украинское государственное предприятие "Укрхимтрансаммиак" (УХТА) отказывается от выполнения своих обязательств по действующему контракту между УХТА и ТоАЗ от 24.12.2007 (далее — Контракт) и продолжает противоправно навязывать ТоАЗ подписание нового Дополнительного соглашения к Контракту, которым устанавливается ничем не обоснованный новый повышенный транзитный тариф, в качестве обязательного условия возобновления транзита", — говорится в сообщении предприятия.

Вчера вечером в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины на запрос Delo.UA подтвердили, что новое допсоглашение еще не подписано. "Да, контракта нет. Переговоры между "Укрхимтрансамиаком" и "Тольяттиазот" идут, но МЭРТ в это не вмешивается", — уточнили в пресс-службе МЭРТ, которое управляет УХТА.

Также вчера стало известно, что "Тольяттиазот" обратился в Международный коммерческий арбитраж при Торгово-промышленной палате Украины с иском о взыскании с госпредприятия "Укрхимтрансаммиак" $11,5 млн.

"Тольяттиазот" считает, что "Укрхимтрансаммиак" нарушил договорные обязательства по транзиту аммиака, прекратив его в одностороннем порядке.

Напомним, что украинская сторона настаивает на увеличении стоимости транспортировки российского аммиака до перевалочного комплекса на Одесском припортовом заводе путем установления надбавки к существующему тарифу.

Российская сторона отказывается принимать такие изменения. "Если "Укрхимтрансаммиак" безотлагательно не приступит к выполнению своих договорных обязательств по контракту, убытки продолжат расти, и, соответственно, "Тольяттиазот" будет добиваться их взыскания, в том числе в международных инстанциях", — цитируется в одном из сообщений ТоАЗ генеральный директор российского предприятия Вячеслав Суслов.

Кроме того, "Тольяттиазот" предложило "Укрхимтрансаммиак" добровольно возместить убытки, которые российская компания понесла в январе из-за отказа украинской стороны прокачивать аммиак по территории Украины. Официальная претензия в адрес УХТА направлена 13 января.

Подлежащие возмещению убытки в период с 1 по 13 января российское химпредприятие оценивает в $11,5 млн. Отмечается, что "указанная сумма убытков не является окончательной".

Другим условием добровольного урегулирования спора "Тольяттиазот" ставит незамедлительное возобновление транзита аммиака и выполнение обязательства в натуре по транспортировке согласованных на январь 2017 года 130 тыс. тонн жидкого аммиака, в том числе путем дополнения указанных объемов транспортировки к согласованным объемам услуг по контракту на 2017 год в ближайших плановых месяцах.

"Укрхимтрансаммиак", оператор украинской части аммиакопровода Тольятти-Горловка-Одесса, с 23 декабря остановил транзит российского аммиака по территории Украины в рамках контракта от 2007 года "в связи с отсутствием транспортировки аммиака АО "Минудобрения" (Россошь) и досрочным выполнением годового объема транспортировки аммиака "Тольяттиазота" при достижении объема 1,8 млн тонн".

На обращение "Тольяттиазота" об увеличении до конца 2016 года квоты на объем прокачки был получен отказ.

Ранее Высший административный суд Украины удовлетворил кассационную жалобу "Тольяттиазота" по спору с Минэкономразвития Украины. Суд признал недействительным приказ Минэкономразвития от августа 2015 года, установивший надбавку в размере более $8 за тонну за транзит аммиака по территории Украины. Эта надбавка действовала в отношении продукции российского предприятия более года.