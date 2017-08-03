Почему рост пошлин на российское химическое сырье замедлит развитие деревообработки в Украине

Начиная с 2015 года, в Украине с переменным успехом ведется борьба за спасение украинских лесов и развитие местной деревообрабатывающей промышленности. Остановка экспорта леса-кругляка и появление некоторых льгот по ввозу специального оборудования — одни из самых заметных шагов на этом пути. Однако одновременно появляются и неожиданные задачи, неверное решение которых может перечеркнуть предпринятые ранее усилия.

Так, в апреле 2017 года Межведомственная комиссия Украины по международной торговле по поручению Министерства экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) начала антидемпинговое расследование относительно импорта в Украину карбамидоформальдегидного концентрата (КФК) происхождением из РФ. Он используется при производстве карбамидоформальдегидной смолы (КФС) — клеющего вещества, применяемого в мебельной промышленности. В середине лета этот факт стал предметом всеобщего обсуждения.

Северный концентрат

Поводом для проведения расследования стала жалоба ООО "КарпатСмолы" (г. Калуш, Ивано-Франковская обл.) — единственного в Украине производителя КФК. Уведомление о начале антидемпингового расследования было опубликовано в официальной газете Кабинета Министров Украины "Урядовый Курьер" 15 апреля 2017 года. А в мае МЭРТ разослало участникам рынка уведомление о начале антидемпингового расследования с просьбой высказать свое мнение по данному вопросу.

Заявитель требует повысить пошлину с нынешних 5% до 15-20% на карбамидоформальдегидный концентрат (импортируемый из РФ).

Это может привести к полной остановке импорта КФК из России в Украину или подорожанию продуктов деревопереработки, что нанесет удар по конкурентоспособности отечественных мебельщиков.

КФК является ключевым компонентом в цепочке производства плиточных материалов для мебельной и строительной промышленности (древесностружечных плит, МДФ, фанеры и пр.). И отечественный производитель не закрывает весь спрос.

По оценочным данным, объем внутреннего потребления КФС в Украине по итогам 2017 года может составить до 60 тыс. тонн в год.

"Около 80% используемого украинской промышленностью КФК закупается в России у "Тольяттиазот", "Щекиноазот" и "Метафракс". Оставшиеся около 20% производятся на мощностях уже упомянутого ООО "КарпатСмолы" — это единственный производитель КФК в Украине", — рассказывает директор НИИ экономического развития, доктор экономических наук, профессор Сергей Захарин.

Из КФК на базе нескольких высокотехнологичных предприятий производится карбамидоформальдегидная смола (КФС) и ее разновидность МКФС. Они используются в деревообрабатывающей и мебельной промышленности.

Основными производителями КФС и МКФС в Украине являются уже упомянутое ООО "КарпатСмолы" (производит КФС из собственного сырья), ООО "Перечинский лесохимический комбинат", ООО "Химпоставщик", ООО "Поликом" (на производственных мощностях ООО "Живица Плюс"), ООО "Свиспан Лимитед", ЧАО "Коростенский завод МДФ", ООО "НПП "Заря".

Владимир Курганский, директор ООО "Поликом" (ПГТ Брошнив-Осада, Ивано-Франковская обл.) уточняет, что с 2014 года на украинском рынке отсутствует предложение КФК от национального производителя. Хотя ранее его выпускали азотные предприятия Ostchem Holding (входит в Group DF Дмитрия Фирташа) — ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот" (Луганская область) и "Концерн "Стирол" (Горловка, сейчас находится на временно оккупированной территории Донецкой обл.).

Первое прекратило выпуск КФК еще в 2013 году. Второе — полностью остановило производство из-за оккупации части Донбасса в 2014 году.

"Оборудование для производства КФК осталось в Горловке и Северодонецке. Выпуск этой продукции связан с производством карбамида. А поскольку карбамид на северодонецком "Азоте" мы не производим, то и КФК, соответственно, тоже. Возобновлять выпуск этой продукции пока не планируем", — ответили в пресс-службе Group DF на запрос Delo.UA.

Владимир Курганский обращает внимание, что на официальном сайте предприятия лишь летом текущего года в разделе "Продукция" появилась информация о доступности трех видов концентрата. Ранее там заявлялся только КФК-70, который по своим физическим свойствам не может быть использован для изготовления смол конкурентного качества, а также смол отдельных типов.

Влияние на мебельщиков

Следует отметить, что развитие потребителей КФС из КФК — пример успешного создания в Украине производства товаров с высокой добавленной стоимостью — мебельной продукции и полуфабрикатов для нее.

"Украинские предприятия закупают в России КФК — сырье с низкой добавленной стоимостью, получаемое из газа в результате достаточно простой химической реакции. А уже в Украине из него производят смолу, которую используют в производстве ДСП, МДФ, фанеры и т. п. Из этих материалов производят мебель, которую продают в Украине и на внешних рынках", — поясняет Сергей Захарин.

Это стало возможным благодаря тому, что до 2016 года ввоз в Украину КФК и КФС (практически не импортируется) был свободным. С начала 2016 года введена пошлина в размере 5%, после чего российские производители были вынуждены снизить цены на концентрат, чтобы удержать украинских потребителей.

К слову, реальных альтернатив импорту из РФ с экономически обоснованной логистической составляющей сейчас просто не существует. Если из России КФК возят железнодорожным транспортом, то из Европы это сырье можно транспортировать лишь специальными грузовыми автомобилями, которых в Украине в необходимом количестве нет.

В случае повышения пошлины с нынешних 5% до 15-20% российские производители концентрата уже не смогут "прогнуться".

"Повышением пошлины формально предлагается наказать Россию — страну агрессора, но по факту будет подорвана конкурентоспособность высокотехнологичных украинских предприятий, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью", — считает Курганский.

Ведь производители смол будут вынуждены заложить более высокую пошлину на сырье-концентрат в свою себестоимость. В результате, вырастет цена сырья для мебельщиков. Из-за антидемпинговых пошлин может лишиться конкурентоспособности целый кластер производителей плитоматериалов и мебели, где задействовано 200 тыс. человек.

"Горькая ирония ситуации в том, что украинская промышленность проиграет конкуренцию с россиянами и белорусами на рынках третьих стран", — подчеркивает Сергей Захарин.

Белорусские компании, к примеру, имеют нулевую пошлину на КФК и дешевый лес (у них государственная протекционистская политика для своих компаний). Они уже сейчас продают в Украине ДСП и фанеру, стремятся нарастить продажи. Также в Украине продаются плитоматериалы российского производства.

В аналитической компании Pro-Consulting подтверждают невысокую рентабельность мебельного производства в Украине. Более того, зафиксировано существенное сокращение рынка, как в натуральном, так и в денежном выражении. При этом цены на мебель выросли с 2014 года.

"Сокращение рынка вызвано, прежде всего, экономическим кризисом и сокращением производства основных компаний. Кроме того, на ситуацию повлияло и сокращение объемов импорта (за 2 года падение составило 61,7%). В свою очередь, на объемы реализации мебели также повлияла наценка производителей. Она была достаточно высокой в 2014 году, затем, для сохранения оборачиваемости, несколько сократилась в 2015 году", — проинформировали в Pro-Consulting.

С другой стороны, на фоне ограничений по вывозу древесины из Украины, крупные производители мебели заявили о готовности инвестировать в развитие производств.

Так, в марте текущего года, незадолго до того, как МЭРТ сообщило о возбуждении антидемпингового расследования, депутаты Житомирского горсовета подписали меморандум с представителем "Коростенского завода МДФ" о строительстве крупной мебельной фабрики. Тогда сообщалось, что она будет производить мебель из продукции коростенского предприятия.

Другой крупный производитель мебели — ООО "Морган Фениче" (Ривненская обл., входит в международный холдинг Home Group SA) — заявлял о планах инвестировать до конца 2019 года 280 млн грн (около 9,3 млн евро) в расширение существующих производственных мощностей и дополнительное оборудование.

Впрочем, оценивая риски работы в Украине, совладелец компании Лорейн МакМахон дипломатично дала понять, что в нашей стране еще не созданы идеальные условия для инвесторов и ведения бизнеса. "Правительству еще много предстоит сделать для превращения в привлекательную инвестиционную страну, в частности, в упрощении регуляторной политики", — сказала соучредитель компании.

Смешалось в кучу

Владимир Курганский обращает внимание, что в рамках данного расследования безосновательно объединена и обобщена информация по объемам, стоимости, субъектам и основаниям поставок из Российской Федерации на рынок Украины и концентрата, и смол.

"Несмотря на их отнесение к одному коду товаров согласно УКТ ВЭД, указанные продукты не являются разновидностями одного товара и не являются взаимозаменяемыми с точки зрения потребителя. Они имеют разные физические характеристики, назначение, применение. Фактически являются продуктами разных этапов производства. КФК является основным сырьем для производства КФС. Он не может служить клеящим агентом (полимером) при производстве древесно-стружечных плит, древесно-волокнистых плит, фанеры, ламеля, столярных изделий, мебели и пр.", — уточняет Курганский.

В зависимости от параметров технологического процесса синтеза на специальном оборудовании (с соблюдением особых технологических режимов, требующих специальных знаний в области химии высокомолекулярных соединений) получают различные марки КФС, пригодные для конкретного применения деревообрабатывающими предприятиями.

Учитывая такие особенности технологического процесса, лишь единичные мощные производители ДСП и ДВП самостоятельно изготавливают КФС для собственных нужд. Однако и они закупают КФК.

Перечисленные в начале статьи предприятия, за исключением ООО "КарпатСмолы", в качестве сырья для производства КФС и МКФС используют импортный КФК. В то же время десятки деревообрабатывающих предприятий страны потребляют КФС и МКФС, произведенные украинскими предприятиями.

Брат на брата

"В призыве предприятия Х прекратить платить деньги России все бы было достаточно логично, если бы не одно "но": 10 минут копания в системе о предприятии Х быстренько выводят нас на… российских бенефициаров компании. А еще пять минут "гугления" показывают их связи с неким солидным российским инвестфондом, долю фонда в российском "Яндексе", и в итоге оказывается, что вполне себе украинское предприятие Х, расположенное в "мальовничих" Карпатах, через несколько "прослоек" связано с одной из самых крупных российских ФПГ", — написала в своем Facebook Катерина Венжик, директор по развитию компании YouControl, специализирующейся на анализе открытых баз данных.

ООО "КарпатСмолы", несмотря на украинскую регистрацию, оказалось не совсем украинским. Его участниками, согласно официальным данным, опубликованным в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований Украины, являются компания "Астрачем Лимитед" (Кипр, владеет 99,99% ООО "КарпатСмолы") и Галина Перегиняк (владеет 0,01% ООО "КарпатСмолы"). Согласно ЕГРПОУ, конечные бенефициары ООО "КарпатСмолы" — это Дмитрий Кленов и Оксана Кучура, которые являются партнерами компании UFG Wealth Management (Российская Федерация). Она, в свою очередь, входит в состав UFG Asset Management — одного из акционеров российского "Яндекса" (холдинг Mail.ru Group).

Однако кипрская "Астрачем Лимитед" является учредителем и владельцем российских компаний, в частности ООО "Экогазсервис". Ряд источников, в частности "Forbes. Россия" утверждают, что реальным владельцем компании "Экогазсервис" является российский бизнесмен Андрей Раппопорт.

В любом случае выходим на "российский след".

Но зачем компании с российскими корнями наносить удар по российским же производителям КФК, у которых она импортировала это сырье в периоды пиковой загрузки? Ответ на этот вопрос остается открытым.

В частности, не стоит исключать в данной ситуации наличие некоего глобального противостояния российских производителей химической продукции, которые могут сказаться на деревообрабатывающей промышленности Украины, только начавшей наращивать бизнес-мускулы.

Delo.UA направило по электронной почте вопросы ООО "КарпатСмолы". В ответ редакция получила приглашение посетить предприятие для интервью с руководством.