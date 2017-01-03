Почему в начале 2017 года незначительно подорожали бензин и дизтопливо

|Марка топлива
|26.12.2016
|03.01.2017
|Изменение за неделю, %
|А-92
|22,74
|23,06
|+1,4
|А-95
|23,51
|23,82
|+1,3
|А-95+
|24,46
|24,84
|+1,6
|ДТ
|21,05
|21,37
|+1,5
|LPG
|12,46
|12,45
|-0,1
Данные: Консалтинговая компания "А-95"
По материалам:
Раздел: Новости бизнеса > Рынки > Транспорт
Теги: бензин , нефтепродукты , акцизы , госбюджет-2017
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|0.45
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|СПБТ
|Донецкая область
|21.31
|12.5
|Киевская область
|21.41
|12.3
|Львовская область
|21.36
|12.32
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