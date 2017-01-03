Почему в начале 2017 года незначительно подорожали бензин и дизтопливо

1 03 января 2017, 16:15
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Из-за новой процедуры уплаты акцизов на топливо с 1 января 2017 года в Украине незначительно подорожали бензин и дизтопливо

Почему в начале 2017 года незначительно подорожали бензин и дизтопливо | Транспорт | Дело Увеличить картинку

В первую неделю 2017 года розничные цены на АЗС Украины незначительно увеличились. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой группы "А-95". Бензины и дизельное топливо подорожали в пределах 1,6%. А вот сжиженный газ подешевел на 0,1%.

Такая ценовая динамика во многом связана с изменением процедуры начисления и взимания акцизов с импорта и продаж топлива в Украине, что предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс Украины в рамках принятия Государственного бюджета Украины на 2017 год.

Изменение средних розничных цен на нефтепродукты в Украине в период с 26 декабря 2016 по 3 января 2017 года.
Марка топлива 26.12.2016 03.01.2017 Изменение за неделю, %
А-92 22,74 23,06 +1,4
А-95 23,51 23,82 +1,3
А-95+ 24,46 24,84 +1,6
ДТ 21,05 21,37 +1,5
LPG 12,46 12,45 -0,1

Данные: Консалтинговая компания "А-95"

По материалам: Интерфакс-Украина
Раздел: > >
Теги: бензин , нефтепродукты , акцизы , госбюджет-2017

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Почему в начале 2017 года незначительно подорожали бензин и дизтопливо | Транспорт | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии - 1
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Бизнес
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.19
EUR EUR - - 28.42
RUB RUB - - 0.45
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 21.31 12.5
Киевская область 21.41 12.3
Львовская область 21.36 12.32
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.