"Укрэнерго" получит 11 млн евро гранта от немецкого банка на модернизацию сетей

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" получит 11 млн. евро грантовой помощи от Государственного банка развития Германии (KfW). Привлеченные безвозвратные средства будут направлены на повышение эффективности передачи электроэнергии украинской высоковольтной сети.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Укрэнерго".

Соответствующее соглашение стороны подписали в рамках Международной конференции по восстановлению Украины, которая проходит в польском Гданьске.

Финансирование поможет поддержать стабильность системы в условиях непрерывных разрушений инфраструктуры.

"В условиях постоянных российских атак на нашу энергосистему эффективна работа системы передачи электроэнергии — жизненно важна как для украинской экономики, так и для миллионов бытовых потребителей. Отлично, что наши партнеры это понимают и всегда готовы помочь там, где это больше всего нужно", — прокомментировал подписание соглашения глава правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко..

Объемы немецкой помощи украинской энергетике

Германия является одним из самых больших доноров украинской энергетики во время полномасштабной войны. В частности, с 2022 года правительство ФРГ (через KfW) предоставило "Укрэнерго" грантов и кредитов на общую сумму более 334 миллионов евро.

Эти средства были направлены на приобретение дефицитного высоковольтного оборудования, техники для выполнения аварийно-восстановительных работ, финансирования реконструкции и строительства линий электропередачи и устройства антидроновой защиты критически важного оборудования.

Также Германия является одним из крупнейших доноров Фонда поддержки энергетики Украины, администрируемого Секретариатом Энергетического Сообщества. Ее вклад сейчас составляет около 600 млн евро.

О том, что немецкий государственный банк развития KfW от имени правительства ФРГ выделит НЭК "Укрэнерго" грантовое финансирование в размере 11 млн евро, стороны обсудили еще во время встречи в Берлине в мае. Привлеченные средства будут направлены на подготовку украинской энергосистемы к следующему отопительному сезону.