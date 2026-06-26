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"Укренерго" отримає 11 млн євро гранту від німецького банку на модернізацію мереж

"Укренерго" отримає грант на 11 млн євро від німецького банку KfW
"Укренерго" отримає грант на 11 млн євро від німецького банку KfW / "Укренерго"

Національна енергетична компанія “Укренерго” отримає 11 млн євро грантової допомоги від Державного банку розвитку Німеччини (KfW). Залучені безповоротні кошти будуть спрямовані на підвищення ефективності передачі електроенергії українською високовольтною мережею.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення “Укренерго”.

Відповідну угоду сторони підписали у рамках Міжнародної конференції з питань відновлення України, що проходить у польському Гданську.

Зазначається, що фінансування допоможе підтримати стабільність системи в умовах безперервних руйнувань інфраструктури.

"В умовах постійних російських атак на нашу енергосистему ефективна робота системи передачі електроенергії — життєво важлива як для української економіки, так і для мільйонів побутових споживачів. Дуже добре, що наші партнери це розуміють і завжди готові допомогти там, де це найбільше потрібно", — прокоментував підписання угоди голова Правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.

Обсяги німецької допомоги українській енергетиці

Німеччина є одним із найбільших донорів української енергетики під час повномасштабної війни. Зокрема, з 2022 року уряд ФРН (через KfW) надав "Укренерго" грантів і кредитів на загальну суму понад 334 мільйони євро.

Ці кошти були спрямовані на придбання дефіцитного високовольтного обладнання, техніки для виконання аварійно-відновлювальних робіт, фінансування реконструкції та будівництва ліній електропередачі та облаштування антидронового захисту критично важливого обладнання.

Також Німеччина є одним із найбільших донорів Фонду підтримки енергетики України, який адмініструється Секретаріатом Енергетичного Співтовариства. Її внесок наразі складає близько 600 млн євро.

Про те, що німецький державний банк розвитку KfW від імені уряду ФРН виділить НЕК “Укренерго” грантове фінансування у розмірі 11 млн євро, сторони обговорили ще під час зустрічі у Берліні в травні. Залучені кошти будуть спрямовані на підготовку української енергосистеми до наступного опалювального сезону.

Автор:
Тетяна Бесараб