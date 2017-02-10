Почему задержалась декоммунизация станций "Укрзализныци"

10 февраля 2017, 11:07
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Министерство инфраструктуры согласовало процесс декоммунизации 28 станций ПАО "Укрзализныця", который затягивался с осени 2016 года

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ПАО "Укрзализныця" (УЗ) получило согласование министерства инфраструктуры Украины (МИУ) на декоммунизацию ж/д станций. "Есть реакция! Оно работает! Говорят, подписали приказ...", — написал на своей странице в соцсети facebook председатель правления компании Войцех Балчун.

Двумя часами ранее он пожаловался, что МИУ затягивает вопрос переименования железнодорожных станций в рамках процесса декоммунизации.

По словам Балчуна, УЗ с прошлой осени просила Мининфраструктуры предоставить выводы местным органам власти о переименовании железнодорожных станций. Именно органы местной власти должны принять решения о переименовании на своих сессиях, но по согласованию с Мининфраструктуры. По словам топ-менеджера УЗ, на сегодня МИУ предоставило выводы относительно переименования только 12 ж/д станций из 28-и.

В частности, МИУ предоставило выводы о переименовании станций:

  • Днепропетровск-Грузовой на Фабричный;
  • Днепропетровск-Лиски на Днипро-Лиски;
  • Днепропетровск-Главный на Днипро-Главный;
  • Днепропетровск-Южный на Лоцманская;
  • Днепродзержинск на Каменское;
  • Днепродзержинск-Левобережный на Каменское-Левобережное;
  • Днепродзержинск-Пассажирский на Каменское-Пассажирское;
  • Цюрупинск на Олешки;
  • Красный Лиман на Лиман;
  • Кировоград на Кропивницкий;
  • Ильичевск на Черноморск;
  • Ильичевск-Паромная на Черноморск-Паромная.

"Наши региональные филиалы в связи с многочисленными запросами от общественности, народных депутатов и пассажиров получили предварительное согласие местной власти на переименование 16 ж/д пунктов и просят мининфраструктуры ускорить предоставление своих выводов органам местного самоуправления для завершения процесса переименования ж/д станций и замены названий в автоматизированных системах ПАО "Укрзализныця"", — написал Балчун.

Уже переименованы станции Артемовск-1 та Артемовск-2 на Бахмут-1 та Бахмут, соответственно.

Напомним, что министр инфраструктуры Владимир Омелян неоднократно выступал за скорейшую декоммунизацию объектов ж/д инфраструктуры. В частности в январе 2016 года еще на должности заместителя министра инфраструктуры он издал поручение, которым распорядился до 29 апреля 2016 года переименовать названия учреждений и объектов инфраструктуры, несущие символику тоталитарного режима, а также названия, которые содержат русизмы. В частности, региональные филиалы "Укрзализныци" — Южная и Юго-западная железная дороги.

По материалам: "Дело"
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Теги: железная дорога , укрзалізниця , декоммунизация , владимир омелян , войцех балчун

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