Почти монополия: 60% закупок лекарств в системе ProZorro контролирует 1% поставщиков

За полгода (с 1 августа 2016 по 1 февраля 2017) более 2 тыс. компаний сферы здравоохранения закупили через Prozorro медоборудования и разнообразные услуги на 4,58 млрд грн. Об этом сообщается в отчете организации "Transparency International Украина".

"Эти закупки составляют 6,13% от общей суммы всех лотов по всем процедурам закупок, которые объявлены и успешно завершены на протяжении данного периода", — говорится в исследовании.

Первое место по объему расходов занимают закупки медицинского оборудования и медпродукции (1,6 млрд грн), а также лекарственные средства (0,5 млрд грн).

Лидером среди заказчиков стал департамент здравоохранения Киевского городского совета, медицинские закупки которого через систему ProZorro в денежном выражении составили 554,5 млн грн.

Кроме него, в первую пятерку по объемам закупок вошли департамент здравоохранения Днепропетровской ОДА, Одесская областная клиническая больница, департамент здравоохранения Запорожского горсовета.

Лидером среди поставщиков ООО" Протек солюшнз Украина", ООО"Билимед", "ООО "Ливин" ЧАО "Медфаркомцентр", а также ООО "Медгарант".

Более половины закупок лекарственных средств в денежном выражении в системе ProZorro — 60%, контролируют 11 поставщиков, что составляет 1% от общего их количества.

В целом за второе полугодие 2016 года через ProZorro было реализовано лекарственных средств на 0,5 млрд грн.

Похожая ситуация возникла и в сфере медицинского оборудования. 12 поставщиков (1%) победили в тендерах с финальными предложениями на общую сумму 749 млн грн, что составляет 47,5% всей суммы закупок медицинского оборудования.

Объем расходов на медицинское оборудование и медпродукцию составил 1,6 млрд грн.

За полгода, по данным исследования, на закупках было сэкономлено около 260 млн грн, что составляет 8,3% от ожидаемой стоимости торгов.