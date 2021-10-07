 Под угрозой обеспечение больниц Черкасчины качественным кислородом

На фоне стремительно растущей заболеваемости COVID-19 в Украине, в Черкасской области разгорается очередной скандал вокруг обеспечения больниц медицинским кислородом. Сверхприбыли монополистов и коррупция тормозят своевременное обеспечение данным ресурсом восьми основных больниц региона. Вместо планировавшихся при данных медведомствах собственных станций по производству и обеспечению медицинским кислородом на днях спустили команду закупить баллонное оборудование от монополиста "Криогенсервис" и "садиться" на его недешёвое обслуживание. Об этом сообщает общественная организация "Рух за чесну медицину"

"Сейчас на слуху ситуация с поставками такого важного товара как медицинский кислород и искусственной монополии на его сбыт со стороны компании "Криогенсервис". По логике, на подходе должна быть реакция правоохранителей, которые давно завели дела по незаконным схемам на этом рынке. Но в силу различных причин, прежде всего коррупционного характера, дела либо тормозились, либо вообще закрывались", — утверждает журналистка информационного агентства "Центр Конфликтологии и Права" Анна Педченко.

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По мнению экспертов и журналистов, изучивших появление этой монополии, "деятельность компании-прокладки сводилась к нескольким незамысловатым схемам. Купить у постсоветских заводов-гигантов технический кислород в сжиженном виде, приобрести небольшой объём медицинского и разлить всё в свою тару. Потом, переводя товар в газообразную форму, уже при помощи различных финансовых стимуляторов принудить потребителя покупать именно у них. Свою роль сыграла и сложная система лицензирования, коррупция чиновников — многие факторы привели к тому, что этот фальсификат по баснословным ценам оказался в больницах".

В условиях пандемии и дефицита, цены на кислород подскочили, а контроль за качеством ослабел. Технический кислород в сжиженном виде, превращаясь на бумаге в качественный медицинский с якобы наличием всех дорогостоящих проверок, пролился "золотым дождём" прибылей на перекупщиков во главе с главным монополистом. "Так, у "Криогена" нет своего производства и достаточных объёмов. Но есть бумажки лицензий и связи в различных ведомствах. Компания заключала договора и подкладывала под "свой" кислород документы других заводов. Кислород после перепродажи часто не соответствовал ГОСТу. И его поставили в больницы намного больше, чем по документам закупили у производителя", — уверены в общественной организации "Рух за чесну медицину", которая давно занимается расследованием коррупции в области здравоохранения.

Потребителя, медицинские ведомства, уличить сложнее — у них документы на руках, анализ качества они не делают. Хотя именно они своих пациентов вынуждены были "спасать" технической смесью. Многие регионы искали выход из этой сложной патовой ситуации. Так, понимая это, областные власти Черкасчины летом приняли решение обеспечить 8 больниц области собственными кислородными станциями. Еще в июле медицинские учреждения области начали разработку данных проектов, многие вышли на PROZORRO и объявили тендера на разработку проектной документации, некоторые уже получили экспертные выводы.

И вот, в канун новой ковидной волны, ситуация внезапно развернулась на 180 градусов. Вместо собственных станций по производству кислорода, больницы обяжут установить цилиндрические баллоны по хранению кислорода в жидком виде. Тут важно понимать, что при одинаковой цене проектов в случае с самостоятельной выработкой кислорода больница становится автономной и не зависит от перебоев с поставками от производителя. Тем более монополиста, от которого попадает в полную зависимость по срокам, объемам, и самое важное — качеству и цене.

Но несмотря на это, по линии медицинских ведомств и облгосадминистрации в приказном порядке пришла команда обязать больницы срочно изменить проект в интересах данного монопольного поставщика и закупить оборудование для хранения жидкого кислорода.

Очевидно, что обеспечивать им медицинские учреждения будет по-прежнему нашумевший "Криоген", поскольку технические условия будущей закупки прописывают именно под него, а значит и схем с техническим кислородом снова не избежать.