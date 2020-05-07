Поддержка сотрудников на удаленном режиме в условиях карантина

Ситуация, в которой мы все оказались, не могла не повлиять на нашу компанию. Компания TEDIS Ukraine осуществляет дистрибуцию по всей территории Украины и насчитывает около 2 500 сотрудников. В условиях объявленной пандемии и карантина невозможно оставаться сторонним наблюдателем.

Для нашей компании ее сотрудники являются крупнейшей ценностью, именно они олицетворяют ее движущую силу. Конечно, для сохранения здоровья сотрудников и наших партнеров нам пришлось переформатировать и нашу деятельность.

Мы создали рабочий комитет в TEDIS Ukraine, в состав которого вошло руководство компании, основной его задачей стала разработка и внедрение превентивных действий, предупреждающих заражение вирусом, а также обеспечение эффективного ведения бизнеса во время пандемии. Был разработан план действий по сохранению и защите существующих ресурсов, привлечения дополнительных ресурсов, и подробный перечень действий для обеспечения бесперебойной работы структурных подразделений на всей территории Украины.

Среди срочных решений и немедленных внедрений были, например, следующие:

✅ переход сотрудников, не задействованных в непосредственном контакте с партнерами на удаленную работу;

✅ для сотрудников, которые непосредственно взаимодействуют с нашими партнерами организован трансфер до места работы;

✅ организовано обеспечение сотрудников средствами личной защиты (антисептические средства, резиновые перчатки, защитные маски;

✅для предупреждения заболеваний были закуплены кварцевые лампы и бесконтактные термометры, проведена дезинфекция в помещениях;

✅ разработан план действий на случай, если кто-то из сотрудников инфицируется.

В начале карантина мы провели для всех сотрудников компании online лекцию с сессией вопросы-ответы с ведущим экспертом о коронавирусе, о правде и мифах, о том, как уберечь себя и свою семью. Постоянно осуществляем коммуникации, делаем еженедельные рассылки о мерах обеспечения безопасности от COVID-19, полезные лайфхаки в период пандемии.

Мы ежедневно контролируем самочувствие работников, которые, в связи со спецификой работы, не могут быть переведены на режим удаленной работы. У нас проводят дополнительную уборку всех помещений, периодическое кварцевание, закуплены дезинфицирующие коврики, оборудование для обеззараживания воздуха — ионизаторы, увлажнители, рециркуляторы. Мы обеспечили сотрудников региональных структурных подразделений персональными средствами защиты: антисептиками, масками, перчатками. Особенно уязвима категория водители и экспедиторы, торговые представители — для них мы дополнительно предоставляем защитные костюмы, респираторы класса FFP3, защитные очки. Компания обеспечивает транспортировку работников.

Инициатив много, и для внедрения в масштабной кампании они требуют высокого уровня организации и ресурсов. Одной из льгот, которая предоставляется нашим работникам — это добровольное медицинское страхование, свидетельствует о том, что компания не только сейчас, а постоянно заботится о здоровье своего персонала.

Также для нас очень важным является обеспечение непрерывного процесса коммуникации. Руководители, топ-менеджмент находятся на постоянной связи с подчиненными, при этом, кроме решения рабочих вопросов, также интересуются личным — вызовами и проблемами, подбадривают, оказывают поддержку, ведь мы — люди, и нам необходимо живое общение, эмоции. Мы работаем в корпоративном on-line коммуникаторе — Microsoft Teams, это отличная платформа не только для проведения видеосовещаний, но и отличный инструмент для сплочения команды. На систематической основе Генеральным директором компании Тарасом Корнияченко проводятся on-line встречи со всеми руководителями региональных структурных подразделений, на которых он отвечает на все волнующие вопросы.

Генеральный директор лично через видеообращение поздравил всех работников с праздником Пасхи и отметил необходимость беречь себя и своих близких на время пандемии, и не пренебрегать правилами поведения во время карантина. Мы получили очень положительную обратную связь. Поэтому планируем продолжать практику таких коммуникаций и в дальнейшем.

С целью изучения психологического климата в компании был проведен опрос, где мы интересовались, как чувствуют себя сотрудники, работая из дома, насколько они довольны таким форматом, и получили данные об эмоциональном состоянии работников в связи с обстоятельствами карантина. В опросе приняло участие около 75% работников, которые предоставили нам ценную обратную связь. Хотя работники испытывают тревогу о здоровье членов семьи, подавляющее большинство чувствует себя достаточно комфортно в новых условиях. Большинство респондентов придерживаются привычного режима рабочего времени и считают, что их производительность труда осталась на том же уровне. Работники отметили, что в новых условиях могут отдохнуть от скопления людей в транспорте, имеют больше времени для семьи. Мы слышим ценим каждого и работаем в направлении предоставления большей информации и практических рекомендаций о том, как заботиться и беречь ментальное здоровье.

Также хочу сказать о развитии сотрудников. Одной из корпоративных ценностей нашей компании является ценность развития. Мы никогда, ни при каких обстоятельствах не останавливали и не останавливаем процесс обучения и развития своих сотрудников. Очень быстро реагируем на изменения, которые происходят. Несмотря на все сложности, которые происходят не только у нас, но и во всем мире, важно не забывать об обучении и развитии. Мы понимаем, как важно выйти из кризиса другими — сильнее, готовыми к любым неожиданностям и возможностям. И поэтому мы запустили проект on-line обучения, чтобы работники могли и в этих условиях развить свой потенциал и реализовать возможности. Нашими внутренними тренерами по обучению все тренинги, которые проводились для руководителей структурных подразделений, торговой команды в системе off-line, переведены в вебинарный формат.

Не прекращается обучение и для работников внутреннего кадрового резерва. Они проходят обучение в "Центре развития карьеры" в системе дистанционного обучения. Также проводится внешнее обучение и корпоративный английский язык в on-line формате. Систематически информируем сотрудников о том, что у них есть возможность принять участие в онлайн семинарах и других учебных мероприятиях внешних провайдеров. Пополняем бизнес новинками нашу электронную корпоративную библиотеку.

С помощью электронного контента на учебном портале, который мы постоянно расширяем, наши работники имеют возможность получать новые знания, читать различные книги, корпоративные журналы и новости и не испытывать недостатка информации в период удаленной работы.

Ирина Ивасюк, директор департамента по работе с персоналом ТЕДИС Украина