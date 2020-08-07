Подержанные вещи собирают уже на 30 АЗК ОККО

Сеть АЗК ОККО вместе с клиентами увеличивает объемы сбора подержанных вещей для социально незащищенных групп. В начале августа специально оборудованные контейнеры были установлены еще на семи автозаправочных комплексах компании. А в перечень городов, где теперь можно оставить вещи, добавилось еще и Запорожье.

Таким образом, подержанные вещи на ОККО собирают уже в семи городах Украины: кроме Запорожья, еще в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Харькове, Мариуполе.

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Вывозить, сортировать и бесплатно распределять вещи среди тех, кто в этом нуждается, сети ОККО помогают общественные организации: "Емаус-Оселя", "Україна без меж", "Добрый самарянин" и "Помогаем". Основные получатели помощи — беспризорные, жители интернатов, гериатрических учреждений, пациенты хосписов.

"За первую половину 2020 года мы уже собрали рекордный объем вещей — почти 177 тонн, но надеемся, что благодаря расширению географии сбора и неравнодушия наших клиентов сможем превысить этот результат уже во втором полугодии, — комментирует руководитель департамента корпоративных коммуникаций сети ОККО Ярослава Полякова. — Мы убеждены, что добрых дел много не бывает".

Адреса АЗК ОККО, на которых установили контейнеры в августе:

• Днепр, улица Любарского, 2М;

• Киев, проспект Соборности, 15Б;

• Киев, бульвар Чоколовский, 42;

• Львов, улица Рудненская, 1;

• Львов, улица Замарстыновская, 174;

• Запорожье, проспект Соборный, 17В;

• Запорожье, Хортицкое шоссе, 3А.

С полным перечнем мест, где есть контейнеры для сбора подержанных вещей, можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, сеть АЗК ОККО ("Концерн Галнафтогаз") входит в состав OKKO Group и является одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине, которая насчитывает около 400 автозаправочных комплексов. В структуре компании действует также крупнейшая сеть заведений питания в дороге, работающих под брендами Hot café, A la minute, Pasta Mia и Meiwei.

Подразделения компании занимаются реализацией товаров через магазины на АЗК, продажей нефтепродуктов большим и малым оптом, предоставляют услуги по экспертизе качества топлива, хранения и транспортировки нефтепродуктов.

В сети ОККО действует 10 собственных нефтебаз, 1 ГНС, 19 стационарных и мобильных лабораторий контроля качества нефтепродуктов. Акционером и институциональным инвестором компании является Европейский банк реконструкции и развития. Дополнительную информацию о компании можно получить по ссылке.