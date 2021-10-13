Подія осені — оголошені переможці конкурсу "Адвокат року 2021"

У День юриста, 8 жовтня, відбулася щорічна урочиста церемонія нагородження переможців Всеукраїнського публічного конкурсу "Адвокат року 2021", яка зібрала кращих представників адвокатської спільноти!
Варто зазначити, що у фінал вийшли дійсно найкращі, і це є великим досягненням та приводом, аби пишатися собою.
Традиційно на головній сцені Hyatt Regency Kiev отримали свої нагороди переможці в 43 номінаціях.
Відкрили церемонію Президентка ААУ, керуюча партнерка АО "Marshaller Group" Зоя Ярош, Голова Наглядової ради ААУ, менторка LBS, керуюча партнерка АО "Дмитрієва та партнери" — Ольга Дмитрієва, та Віцепрезидент ААУ, керуючий партнер АО "EQUITY" — Олег Маліневський.
Ведучими церемонії стали: Аліна Познанська та Валентин Орлов.
Нагороджували переможців: Зоя Ярош, Президентка ААУ, керуюча партнерка АО "Marshaller Group"; Олег Маліневський, Віцепрезидент ААУ, керуючий партнер АО "EQUITY". Члени Правління ААУ: Семен Ханін, керуючий партнер ЮК "Amber"; Григорій Павленко, адвокат АО "Pavlenko Legal Group" ; Олег Вдовичен, керуючий партнер АО "Вдовичен та партнери"; Олена Костюченко, партнерка АО "Дмитрієва та партнери"; Юрій Хапко, керуючий партнер АО "Тотум"; Віталій Мацелюх, керуючий партнер АО "Артіус". Представники компаній — партнерів церемонії: Олег Горецький, керуючий партнер ЮФ "Горецький і партнери"; Сергій Лисенко, керуючий партнер ЮФ "Грейсерс"; Арсеній Салалайко, адвокат АО "Мітракс"; Микита Задорожний, адвокат АО "ID Legal Group".
Ми з гордістю та радістю оголошуємо переможців конкурсу "Адвокат року 2021"! Ними стали:
- FMCG & RETAILE — Максимова Юлія, АО "ТОТУМ", Київ;
- АГРАРНЕ ПРАВО — Яськів Богдан, АО "ТОТУМ", Київ;
- АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС — Бурдак Віталій, АО "ПАВЛЕНКО ЛІГАЛ ГРУП", Київ;
- АНТИМОНОПОЛЬНЕ ТА КОНКУРЕНТНЕ ПРАВО — Руденко Тетяна, індивідуальна адвокатська діяльність, Київ;
- БАНКРУТСТВО — Боярчуков Сергій, ЮК "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ", Київ;
- ГОСПОДАРСЬКЕ (КОМЕРЦІЙНЕ) ПРАВО — Шкелебей Олександр; АО "ЕСКВАЙРС", Київ;
- ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО ТА ЕНЕРГЕТИКА — Куфтирєв Павло, АО "GRECO", Київ;
- ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО — Висіцька Ірина, АО "АДВОКАТСЬКА ФІРМА "ЄФІМОВ ТА ПАРТНЕРИ", Київ;
- ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ — Мальський Олег, АО "ЕТЕРНА ЛО", Київ;
- ІНВЕСТИЦІЇ — Мальський Маркіян, АО "АРЦІНГЕР", Львівський офіс;
- ІТ ПРАВО — Шевцов Олег, АК "АЛЕКСАНДРОВ ТА ПАРТНЕРИ", Київ;
- КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО — Ковальчук Микола, ЮК "LI GROUP", Київ;
- МЕДИЧНЕ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПРАВО — Миколаєць Юлія, АО "Юридична фірма "СТАТУС", Київ;
- МЕДІА-ПРАВО — Мотузюк Богдана, індивідуальна адвокатська діяльність, Київ;
- МИТНЕ ПРАВО — Тасліцький Герман, ДЕЛЬТА ІНТЕРНЕШНЛ СЕРВІСЕС, Київ;
- МІЖНАРОДНИЙ АРБІТРАЖ — Сулейманова Амінат, АО "ЕЙ.ДЖИ.ЕЙ. ТА ПАРТНЕРИ", Київ;
- МОРСЬКЕ І ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО — Денисова Ганна, АО "ЮРИДИЧНЕ БЮРО СЕРГЄЄВИХ", Одеса;
- ПОДАТКОВЕ ПРАВО — Жукова Олена, SAIVENA GROUP, Київ;
- ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ — Слободянюк Дмитро, АО "RELIANCE", Миколаїв;
- СІМЕЙНЕ ПРАВО — Горецький Олег, ЮФ "ГОРЕЦЬКИЙ І ПАРТНЕРИ", Київ;
- СПАДКОВЕ ПРАВО — Собкович Віталій, АО "АЛЬЯНС ПРАВОВИХ СИЛ", Київ;
- СУДОВА ПРАКТИКА — Петренко Юрій, АО "AДЕР ХАБЕР", Київ;
- ТРУДОВЕ ПРАВО — Загрія Надія, АО "PRAVO GARANT", Запоріжжя;
- ФІНАНСОВЕ І БАНКІВСЬКЕ ПРАВО — Зарубицька Вероніка, ЮК "АМБЕР", Київ;
- ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО — Бабенко Юрій, АО "МІТРАКС", Київ;
- WITE COLLAR CRIME — Лисенко Сергій, ЮФ "ГРЕЙСЕРС", Київ;
- АНТИКОРУПЦІЙНА ПРАКТИКА — Борис Станіслав, АО "ЮСКУТУМ", Київ;
- АНТИРЕЙДЕРСЬКА ПРАКТИКА — Порайко Андрій, АО "ЕВЕРЛІҐАЛ", Київ;
- КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО — Лисак Олександр, АО "ЕКВІТІ", Київ;
- КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО — Пошиванюк Тарас, АО "ЕКВІТІ", Київ;
- ЗАХИСТ БІЗНЕСУ — Вдовичен Олег, АО "ВДОВИЧЕН ТА ПАРТНЕРИ", Київ;
- НЕРУХОМІСТЬ ТА БУДІВНИЦТВО — Дєдов Євгеній, АО "ЮРІСВЕСТ", Київ;
- ЗА ВАГОМИЙ ВНЕСОК У РОЗВИТОК АДВОКАТУРИ — Зейкан Ярослав;
- ЮРИСТ-НАУКОВЕЦЬ - Орлюк Олена, Інститут права КНУ ім. Т.Шевченка;
- КРАЩИЙ ЖУРНАЛІСТ, ЯКИЙ ПИШЕ НА ЮРИДИЧНІ ТЕМИ — Гончар Ірина, видавництво "ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА";
- КРАЩИЙ IN-HOUSE LAWYER — Хомич Інна, Мусійчук Ірина;
- ЮРИСТ — ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ - Оніщук Микола;
- ЮРИСТ — ЗАКОНОТВОРЕЦЬ - Макаров Олег;
- ЮРИСТ — ПОЛІТИЧНИЙ ДІЯЧ - Іонушас Сергій;
- КРАЩИЙ МОЛОДИЙ ЮРИСТ - Боровець Аліна, АО "МІТРАКС", Київ; Рудометкіна Марія, ЮФ "ГОРЕЦЬКИЙ І ПАРТНЕРИ", Київ;
- КРАЩИЙ СТУДЕНТ — Абдураманов Аділь, Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Т.Шевченка
Відмітити себе у мережі Facebook та переглянути фотоальбом можна за посиланням: https://www.facebook.com/AAUEvent/photos/
Асоціація адвокатів України висловлює вдячність:
Партнерам урочистої церемонії: Amber Law Company, Law Firm "Goretskyy and Partners", GRACERS, ID Legal Group, АО "MITRAX".
Модному партнеру: Andreas Moskin
Медіапартнерам: "Delo.ua", "Dsnews.ua", "Lucky Ukraine", "Comments.ua", "Algoritm.com.ua", "Post.factum", "33 канал", "Закон і Бізнес", "Юридична Газета", "ЛІГА:ЗАКОН", "ЮРЛІГА", "Юрист & Закон", "Юридична практика", "LexInform", "Я і закон", "Legalhub. Online", "Femida.ua", "Loйеr", "Українське право", "Поради юриста".
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ААУ щиро вітає всіх переможців та фіналістів, і запрошує взяти участь у конкурсі в наступному році!