Новости компаний 30 минут назад

Подія осені — оголошені переможці конкурсу "Адвокат року 2021"

Традиційно на головній сцені Hyatt Regency Kiev отримали свої нагороди переможці в 43 номінаціях

Адвокат року 2021
Адвокат року 2021
Адвокат року 2021
Адвокат року 2021
Адвокат року 2021
Адвокат року 2021
Адвокат року 2021
Адвокат року 2021
Адвокат року 2021
Адвокат року 2021
Адвокат року 2021
Адвокат року 2021
Адвокат року 2021
Адвокат року 2021
Адвокат року 2021
Адвокат року 2021
Адвокат року 2021
Адвокат року 2021
Адвокат року 2021
Адвокат року 2021

У День юриста, 8 жовтня, відбулася щорічна урочиста церемонія нагородження переможців Всеукраїнського публічного конкурсу "Адвокат року 2021", яка зібрала кращих представників адвокатської спільноти!

Варто зазначити, що у фінал вийшли дійсно найкращі, і це є великим досягненням та приводом, аби пишатися собою.

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Традиційно на головній сцені Hyatt Regency Kiev отримали свої нагороди переможці в 43 номінаціях.

Відкрили церемонію Президентка ААУ, керуюча партнерка АО "Marshaller Group" Зоя Ярош,  Голова Наглядової ради ААУ, менторка LBS, керуюча партнерка АО "Дмитрієва та партнери" — Ольга Дмитрієва, та Віцепрезидент ААУ, керуючий партнер АО "EQUITY" — Олег Маліневський.

Ведучими церемонії стали: Аліна Познанська та Валентин Орлов.

Нагороджували переможців: Зоя Ярош, Президентка ААУ, керуюча партнерка АО "Marshaller Group"; Олег Маліневський, Віцепрезидент ААУ, керуючий партнер АО "EQUITY". Члени Правління ААУ: Семен Ханін, керуючий партнер ЮК "Amber"; Григорій Павленко, адвокат АО "Pavlenko Legal Group" ; Олег Вдовичен, керуючий партнер АО "Вдовичен та партнери"; Олена Костюченко, партнерка АО "Дмитрієва та партнери"; Юрій Хапко, керуючий партнер АО "Тотум"; Віталій Мацелюх, керуючий партнер АО "Артіус". Представники компаній — партнерів церемонії: Олег Горецький, керуючий партнер ЮФ "Горецький і партнери"; Сергій Лисенко, керуючий партнер ЮФ "Грейсерс"; Арсеній Салалайко, адвокат АО "Мітракс"; Микита Задорожний, адвокат АО "ID Legal Group".

Ми з гордістю та радістю оголошуємо переможців конкурсу "Адвокат року 2021"! Ними стали:

  • FMCG & RETAILE — Максимова Юлія, АО "ТОТУМ", Київ;
  • АГРАРНЕ ПРАВО — Яськів Богдан, АО "ТОТУМ", Київ;
  • АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС — Бурдак Віталій, АО "ПАВЛЕНКО ЛІГАЛ  ГРУП", Київ;
  • АНТИМОНОПОЛЬНЕ ТА КОНКУРЕНТНЕ ПРАВО — Руденко Тетяна, індивідуальна адвокатська діяльність, Київ;
  • БАНКРУТСТВО — Боярчуков Сергій, ЮК "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ", Київ;
  • ГОСПОДАРСЬКЕ (КОМЕРЦІЙНЕ) ПРАВО — Шкелебей Олександр; АО "ЕСКВАЙРС", Київ;
  • ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО ТА ЕНЕРГЕТИКА — Куфтирєв Павло, АО "GRECO", Київ;
  • ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО — Висіцька Ірина, АО "АДВОКАТСЬКА ФІРМА "ЄФІМОВ ТА ПАРТНЕРИ", Київ;
  • ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ — Мальський Олег, АО "ЕТЕРНА ЛО", Київ;
  • ІНВЕСТИЦІЇ — Мальський Маркіян, АО "АРЦІНГЕР", Львівський офіс;
  • ІТ ПРАВО — Шевцов Олег, АК "АЛЕКСАНДРОВ ТА ПАРТНЕРИ", Київ;
  • КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО — Ковальчук Микола, ЮК "LI GROUP", Київ;
  • МЕДИЧНЕ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПРАВО — Миколаєць Юлія, АО "Юридична фірма "СТАТУС", Київ;
  • МЕДІА-ПРАВО — Мотузюк Богдана, індивідуальна адвокатська діяльність, Київ;
  • МИТНЕ ПРАВО — Тасліцький Герман, ДЕЛЬТА ІНТЕРНЕШНЛ СЕРВІСЕС, Київ;
  • МІЖНАРОДНИЙ АРБІТРАЖ — Сулейманова Амінат, АО "ЕЙ.ДЖИ.ЕЙ. ТА ПАРТНЕРИ", Київ;
  • МОРСЬКЕ І ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО — Денисова Ганна, АО "ЮРИДИЧНЕ БЮРО СЕРГЄЄВИХ", Одеса;
  • ПОДАТКОВЕ ПРАВО — Жукова Олена, SAIVENA GROUP, Київ;
  • ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ — Слободянюк Дмитро, АО "RELIANCE", Миколаїв;
  • СІМЕЙНЕ ПРАВО — Горецький Олег, ЮФ "ГОРЕЦЬКИЙ І ПАРТНЕРИ", Київ;
  • СПАДКОВЕ ПРАВО — Собкович Віталій, АО "АЛЬЯНС ПРАВОВИХ СИЛ", Київ;
  • СУДОВА ПРАКТИКА — Петренко Юрій, АО "AДЕР ХАБЕР", Київ;
  • ТРУДОВЕ ПРАВО — Загрія Надія, АО "PRAVO GARANT", Запоріжжя;
  • ФІНАНСОВЕ І БАНКІВСЬКЕ ПРАВО — Зарубицька Вероніка, ЮК "АМБЕР", Київ;
  • ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО — Бабенко Юрій, АО "МІТРАКС", Київ;
  • WITE COLLAR CRIME — Лисенко Сергій, ЮФ "ГРЕЙСЕРС", Київ;
  • АНТИКОРУПЦІЙНА ПРАКТИКА — Борис Станіслав, АО "ЮСКУТУМ", Київ;
  • АНТИРЕЙДЕРСЬКА ПРАКТИКА — Порайко Андрій, АО "ЕВЕРЛІҐАЛ", Київ;
  • КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО — Лисак Олександр, АО "ЕКВІТІ", Київ;
  • КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО — Пошиванюк Тарас, АО "ЕКВІТІ", Київ;
  • ЗАХИСТ БІЗНЕСУ — Вдовичен Олег, АО "ВДОВИЧЕН ТА ПАРТНЕРИ", Київ;
  • НЕРУХОМІСТЬ ТА БУДІВНИЦТВО — Дєдов Євгеній, АО "ЮРІСВЕСТ", Київ;
  • ЗА ВАГОМИЙ ВНЕСОК У РОЗВИТОК АДВОКАТУРИ — Зейкан Ярослав;
  • ЮРИСТ-НАУКОВЕЦЬ - Орлюк Олена, Інститут права КНУ ім. Т.Шевченка;
  • КРАЩИЙ ЖУРНАЛІСТ,  ЯКИЙ  ПИШЕ  НА  ЮРИДИЧНІ  ТЕМИ — Гончар Ірина, видавництво "ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА";
  • КРАЩИЙ IN-HOUSE  LAWYER — Хомич Інна, Мусійчук Ірина;
  • ЮРИСТ — ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ - Оніщук Микола;        
  • ЮРИСТ — ЗАКОНОТВОРЕЦЬ - Макаров Олег;
  • ЮРИСТ — ПОЛІТИЧНИЙ ДІЯЧ - Іонушас Сергій;           
  • КРАЩИЙ МОЛОДИЙ  ЮРИСТ - Боровець Аліна,  АО "МІТРАКС", Київ; Рудометкіна Марія, ЮФ "ГОРЕЦЬКИЙ І ПАРТНЕРИ", Київ;
  • КРАЩИЙ СТУДЕНТ — Абдураманов  Аділь, Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Т.Шевченка

Відмітити себе у мережі Facebook та переглянути фотоальбом можна за посиланням: https://www.facebook.com/AAUEvent/photos/

Асоціація адвокатів України висловлює вдячність:

Партнерам урочистої церемонії: Amber Law Company, Law Firm "Goretskyy and Partners", GRACERS, ID Legal Group, АО "MITRAX".

Модному партнеру: Andreas Moskin

Медіапартнерам: "Delo.ua", "Dsnews.ua", "Lucky Ukraine", "Comments.ua", "Algoritm.com.ua", "Post.factum", "33 канал", "Закон і Бізнес", "Юридична Газета", "ЛІГА:ЗАКОН", "ЮРЛІГА", "Юрист & Закон", "Юридична практика", "LexInform", "Я і закон", "Legalhub. Online", "Femida.ua", "Loйеr", "Українське право", "Поради юриста".

Долучайтеся до наших соцмереж, щоб не пропустити нові події: https://taplink.cc/ukraine_advocates_association

ААУ щиро вітає всіх переможців та фіналістів, і запрошує взяти участь у конкурсі в наступному році!

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