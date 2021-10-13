Подія осені — оголошені переможці конкурсу "Адвокат року 2021"

У День юриста, 8 жовтня, відбулася щорічна урочиста церемонія нагородження переможців Всеукраїнського публічного конкурсу "Адвокат року 2021", яка зібрала кращих представників адвокатської спільноти!

Варто зазначити, що у фінал вийшли дійсно найкращі, і це є великим досягненням та приводом, аби пишатися собою.

Традиційно на головній сцені Hyatt Regency Kiev отримали свої нагороди переможці в 43 номінаціях.

Відкрили церемонію Президентка ААУ, керуюча партнерка АО "Marshaller Group" Зоя Ярош, Голова Наглядової ради ААУ, менторка LBS, керуюча партнерка АО "Дмитрієва та партнери" — Ольга Дмитрієва, та Віцепрезидент ААУ, керуючий партнер АО "EQUITY" — Олег Маліневський.

Ведучими церемонії стали: Аліна Познанська та Валентин Орлов.

Нагороджували переможців: Зоя Ярош, Президентка ААУ, керуюча партнерка АО "Marshaller Group"; Олег Маліневський, Віцепрезидент ААУ, керуючий партнер АО "EQUITY". Члени Правління ААУ: Семен Ханін, керуючий партнер ЮК "Amber"; Григорій Павленко, адвокат АО "Pavlenko Legal Group" ; Олег Вдовичен, керуючий партнер АО "Вдовичен та партнери"; Олена Костюченко, партнерка АО "Дмитрієва та партнери"; Юрій Хапко, керуючий партнер АО "Тотум"; Віталій Мацелюх, керуючий партнер АО "Артіус". Представники компаній — партнерів церемонії: Олег Горецький, керуючий партнер ЮФ "Горецький і партнери"; Сергій Лисенко, керуючий партнер ЮФ "Грейсерс"; Арсеній Салалайко, адвокат АО "Мітракс"; Микита Задорожний, адвокат АО "ID Legal Group".

Ми з гордістю та радістю оголошуємо переможців конкурсу "Адвокат року 2021"! Ними стали:

FMCG & RETAILE — Максимова Юлія, АО "ТОТУМ", Київ;

АО "ТОТУМ", Київ; АГРАРНЕ ПРАВО — Яськів Богдан, АО "ТОТУМ", Київ;

АО "ТОТУМ", Київ; АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС — Бурдак Віталій, АО "ПАВЛЕНКО ЛІГАЛ ГРУП", Київ;

АО "ПАВЛЕНКО ЛІГАЛ ГРУП", Київ; АНТИМОНОПОЛЬНЕ ТА КОНКУРЕНТНЕ ПРАВО — Руденко Тетяна, індивідуальна адвокатська діяльність, Київ;

індивідуальна адвокатська діяльність, Київ; БАНКРУТСТВО — Боярчуков Сергій, ЮК "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ", Київ;

ЮК "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ", Київ; ГОСПОДАРСЬКЕ (КОМЕРЦІЙНЕ) ПРАВО — Шкелебей Олександр; АО "ЕСКВАЙРС", Київ;

АО "ЕСКВАЙРС", Київ; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО ТА ЕНЕРГЕТИКА — Куфтирєв Павло, АО "GRECO", Київ;

АО "GRECO", Київ; ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО — Висіцька Ірина, АО "АДВОКАТСЬКА ФІРМА "ЄФІМОВ ТА ПАРТНЕРИ", Київ;

АО "АДВОКАТСЬКА ФІРМА "ЄФІМОВ ТА ПАРТНЕРИ", Київ; ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ — Мальський Олег, АО "ЕТЕРНА ЛО", Київ;

АО "ЕТЕРНА ЛО", Київ; ІНВЕСТИЦІЇ — Мальський Маркіян, АО "АРЦІНГЕР", Львівський офіс;

АО "АРЦІНГЕР", Львівський офіс; ІТ ПРАВО — Шевцов Олег, АК "АЛЕКСАНДРОВ ТА ПАРТНЕРИ", Київ;

АК "АЛЕКСАНДРОВ ТА ПАРТНЕРИ", Київ; КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО — Ковальчук Микола, ЮК "LI GROUP", Київ;

ЮК "LI GROUP", Київ; МЕДИЧНЕ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПРАВО — Миколаєць Юлія, АО "Юридична фірма "СТАТУС", Київ;

АО "Юридична фірма "СТАТУС", Київ; МЕДІА-ПРАВО — Мотузюк Богдана, індивідуальна адвокатська діяльність, Київ;

індивідуальна адвокатська діяльність, Київ; МИТНЕ ПРАВО — Тасліцький Герман, ДЕЛЬТА ІНТЕРНЕШНЛ СЕРВІСЕС, Київ;

ДЕЛЬТА ІНТЕРНЕШНЛ СЕРВІСЕС, Київ; МІЖНАРОДНИЙ АРБІТРАЖ — Сулейманова Амінат, АО "ЕЙ.ДЖИ.ЕЙ. ТА ПАРТНЕРИ", Київ;

АО "ЕЙ.ДЖИ.ЕЙ. ТА ПАРТНЕРИ", Київ; МОРСЬКЕ І ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО — Денисова Ганна, АО "ЮРИДИЧНЕ БЮРО СЕРГЄЄВИХ", Одеса;

АО "ЮРИДИЧНЕ БЮРО СЕРГЄЄВИХ", Одеса; ПОДАТКОВЕ ПРАВО — Жукова Олена, SAIVENA GROUP, Київ;

SAIVENA GROUP, Київ; ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ — Слободянюк Дмитро, АО "RELIANCE", Миколаїв;

АО "RELIANCE", Миколаїв; СІМЕЙНЕ ПРАВО — Горецький Олег, ЮФ "ГОРЕЦЬКИЙ І ПАРТНЕРИ", Київ;

ЮФ "ГОРЕЦЬКИЙ І ПАРТНЕРИ", Київ; СПАДКОВЕ ПРАВО — Собкович Віталій, АО "АЛЬЯНС ПРАВОВИХ СИЛ", Київ;

АО "АЛЬЯНС ПРАВОВИХ СИЛ", Київ; СУДОВА ПРАКТИКА — Петренко Юрій, АО "AДЕР ХАБЕР", Київ;

АО "AДЕР ХАБЕР", Київ; ТРУДОВЕ ПРАВО — Загрія Надія, АО "PRAVO GARANT", Запоріжжя;

АО "PRAVO GARANT", Запоріжжя; ФІНАНСОВЕ І БАНКІВСЬКЕ ПРАВО — Зарубицька Вероніка, ЮК "АМБЕР", Київ;

ЮК "АМБЕР", Київ; ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО — Бабенко Юрій, АО "МІТРАКС", Київ;

АО "МІТРАКС", Київ; WITE COLLAR CRIME — Лисенко Сергій, ЮФ "ГРЕЙСЕРС", Київ;

ЮФ "ГРЕЙСЕРС", Київ; АНТИКОРУПЦІЙНА ПРАКТИКА — Борис Станіслав, АО "ЮСКУТУМ", Київ;

АО "ЮСКУТУМ", Київ; АНТИРЕЙДЕРСЬКА ПРАКТИКА — Порайко Андрій, АО "ЕВЕРЛІҐАЛ", Київ;

АО "ЕВЕРЛІҐАЛ", Київ; КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО — Лисак Олександр, АО "ЕКВІТІ", Київ;

АО "ЕКВІТІ", Київ; КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО — Пошиванюк Тарас, АО "ЕКВІТІ", Київ;

АО "ЕКВІТІ", Київ; ЗАХИСТ БІЗНЕСУ — Вдовичен Олег, АО "ВДОВИЧЕН ТА ПАРТНЕРИ", Київ;

АО "ВДОВИЧЕН ТА ПАРТНЕРИ", Київ; НЕРУХОМІСТЬ ТА БУДІВНИЦТВО — Дєдов Євгеній, АО "ЮРІСВЕСТ", Київ;

АО "ЮРІСВЕСТ", Київ; ЗА ВАГОМИЙ ВНЕСОК У РОЗВИТОК АДВОКАТУРИ — Зейкан Ярослав;

ЮРИСТ-НАУКОВЕЦЬ - Орлюк Олена, Інститут права КНУ ім. Т.Шевченка;

Інститут права КНУ ім. Т.Шевченка; КРАЩИЙ ЖУРНАЛІСТ, ЯКИЙ ПИШЕ НА ЮРИДИЧНІ ТЕМИ — Гончар Ірина, видавництво "ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА";

видавництво "ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА"; КРАЩИЙ IN-HOUSE LAWYER — Хомич Інна, Мусійчук Ірина;

ЮРИСТ — ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ - Оніщук Микола;

ЮРИСТ — ЗАКОНОТВОРЕЦЬ - Макаров Олег;

ЮРИСТ — ПОЛІТИЧНИЙ ДІЯЧ - Іонушас Сергій;

КРАЩИЙ МОЛОДИЙ ЮРИСТ - Боровець Аліна, АО "МІТРАКС", Київ; Рудометкіна Марія, ЮФ "ГОРЕЦЬКИЙ І ПАРТНЕРИ", Київ;

АО "МІТРАКС", Київ; ЮФ "ГОРЕЦЬКИЙ І ПАРТНЕРИ", Київ; КРАЩИЙ СТУДЕНТ — Абдураманов Аділь, Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Т.Шевченка

Відмітити себе у мережі Facebook та переглянути фотоальбом можна за посиланням: https://www.facebook.com/AAUEvent/photos/

Асоціація адвокатів України висловлює вдячність:

Партнерам урочистої церемонії: Amber Law Company, Law Firm "Goretskyy and Partners", GRACERS, ID Legal Group, АО "MITRAX".

Модному партнеру: Andreas Moskin

Медіапартнерам: "Delo.ua", "Dsnews.ua", "Lucky Ukraine", "Comments.ua", "Algoritm.com.ua", "Post.factum", "33 канал", "Закон і Бізнес", "Юридична Газета", "ЛІГА:ЗАКОН", "ЮРЛІГА", "Юрист & Закон", "Юридична практика", "LexInform", "Я і закон", "Legalhub. Online", "Femida.ua", "Loйеr", "Українське право", "Поради юриста".

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ААУ щиро вітає всіх переможців та фіналістів, і запрошує взяти участь у конкурсі в наступному році!