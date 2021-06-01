Полезных виджетов для сайта много, CoPointer — один!

Оптимизация сайта посредством всевозможных виджетов — обычное дело для веб-мастера. Таких приложений огромное множество, и каждое из них выполняет особые функции. Одни, к примеру, служат информерами о действующих акциях на сайте. Другие — собирают контактные сведения посетителей ресурса. Есть и такие, которые обеспечивают обратную связь с клиентом.

Значимость последней группы виджетов сложно переоценить, так как именно они, помимо своего основного предназначения, способствуют повышению общего уровня клиентского сервиса. Такого рода виджеты позволяют администратору веб-портала на практике реализовать индивидуальный подход к каждому клиенту в процессе совместного решения тех проблем, с которыми он столкнулся.

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CoPointer — прорыв в мире виджетов

Одним из таких приложений, которые обеспечивают обратную связь с посетителями сайта, является виджет CoPointer. Впрочем, его функциональность выходит далеко за рамки банального текстового чата или чего-то подобного. Нет, CoPointer отличается от конкурентов своей универсальностью, достигающейся целой россыпью полезных функций, которыми он располагает. Главная из них — совместный просмотр страниц.

Клик по виджету со стороны посетителя сайта — и к нему через секунду подключается ответственный менеджер. Он не только ответит на все интересующие вопросы, но и благодаря режиму совместного просмотра страниц сможет грамотно руководить любыми действиями клиента: от поиска товара с нужными характеристиками до оформления заказа в корзине онлайн-магазина. Найти применение для CoPointer в случае с другими типами сайтов так же легко. Виджет прекрасно впишется в структуру авторского блога, образовательного веб-ресурса, корпоративного портала или любого другого сайта, для которого обратная связь с посетителями является первостепенной.

Другие возможности CoPointer

Революционная технология совместного просмотра страниц — бесспорная жемчужина в ожерелье функций CoPointer. Вместе с тем, арсенал виджета включает в себя и ряд других полезных возможностей. Среди них:

традиционный текстовый чат для почти неограниченного числа участников;

голосовая и видеосвязь в режиме реального времени;

инструменты графического выделения информации на экране при совместном просмотре страниц;

система мгновенного обмена файлами.

Кроссплатформенность и простота установки CoPointer

Решение установить виджет на свой сайт можно реализовать в считанные минуты. Простота интеграции приложения в структуру любого ресурса дополняется его кроссплатформенностью. CoPointer одинаково эффективен при использовании на всех типах устройств — мобильных и десктопных. Кроме того, виджет доказал свою высокую безопасность и работоспособность в случае с разными операционными системами и веб-браузерами.

На наш взгляд, сказанное говорит исключительно в пользу CoPointer и его установки на сайт, не так ли?!