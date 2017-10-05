Польша запретит поставки угля из ОРДЛО — Насалик

05 октября 2017, 08:30
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Министр энергетики Украины Игорь Насалик также отметил, что закупка антрацита в ОРДЛО является "прямым финансированием терроризма"

Польша запретит поставки угля из ОРДЛО — Насалик | Энергетика | Дело Увеличить картинку

Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский заверил, что по факту поставок угля из ОРДЛО будет проведена проверка и в дальнейшем такие поставки будут запрещены. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил министр энергетики Игорь Насалик.

"При встрече с министром мы отметили эту тематику, мы получили заверение, что будет проведена полная проверка, что такие поставки будут запрещены. Мне удалось встретиться с журналистом, который опубликовал первую часть расследования, (будет вторая и третья), которое связано с поставкой антрацита с ОРДЛО не только в Польшу, но и в другие европейские страны. Поэтому, сейчас основная задача — максимально заблокировать этот процесс. Мы официально доказали, что считаем, что закупка на сегодня антрацита в зоне ОРДЛО — это прямое финансирование терроризма и наши аргументы были услышаны", — отметил министр.

Напомним, что ранее министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевський подтвердил факт поставки в страну 11 тыс. тонн антрацита из оккупированных районов Донбасса.

Отметим, что в Украине в конце 2016 года была развернута блокада железнодорожных путей, по которым поставлялся уголь с оккупированных территорий Донбасса. Власти заявляли, что этим поставкам нет альтернативы, и допускали возможность веерных отключений электроэнергии с конца марта. Параллельно Украина договаривалась о поставках угля из США и уже тогда планировала снова закупать его в ЮАР. В конце мая в Украину прибыл первый контейнеровоз типа "Panamax" с грузом угля-антрацита из ЮАР.

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Теги: уголь , польша , игорь насалик

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Польша запретит поставки угля из ОРДЛО — Насалик | Энергетика | Дело
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