Польша запретит поставки угля из ОРДЛО — Насалик

Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский заверил, что по факту поставок угля из ОРДЛО будет проведена проверка и в дальнейшем такие поставки будут запрещены. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил министр энергетики Игорь Насалик.

"При встрече с министром мы отметили эту тематику, мы получили заверение, что будет проведена полная проверка, что такие поставки будут запрещены. Мне удалось встретиться с журналистом, который опубликовал первую часть расследования, (будет вторая и третья), которое связано с поставкой антрацита с ОРДЛО не только в Польшу, но и в другие европейские страны. Поэтому, сейчас основная задача — максимально заблокировать этот процесс. Мы официально доказали, что считаем, что закупка на сегодня антрацита в зоне ОРДЛО — это прямое финансирование терроризма и наши аргументы были услышаны", — отметил министр.

Напомним, что ранее министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевський подтвердил факт поставки в страну 11 тыс. тонн антрацита из оккупированных районов Донбасса.

Отметим, что в Украине в конце 2016 года была развернута блокада железнодорожных путей, по которым поставлялся уголь с оккупированных территорий Донбасса. Власти заявляли, что этим поставкам нет альтернативы, и допускали возможность веерных отключений электроэнергии с конца марта. Параллельно Украина договаривалась о поставках угля из США и уже тогда планировала снова закупать его в ЮАР. В конце мая в Украину прибыл первый контейнеровоз типа "Panamax" с грузом угля-антрацита из ЮАР.