Польский инвестфонд в два раза увеличил свою долю в агрохолдинге "Кернел"

24 января 2017, 12:25
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Пять польских инвестфондов под управлением TFI PZU увеличили свою долю в агрохолдинге "Кернел" с 5,17% до 10,1%

Польский инвестфонд в два раза увеличил свою долю в агрохолдинге Увеличить картинку

Пять инвестиционных фондов под управлением TFI PZU стали владельцами 10,1% акций в уставном капитале холдинговой компании Kernel Holding S.A. (Люксембург). Ранее фонды владели 5,17% акций компании.

TFI PZU с офисом в Варшаве (Польша) действует от имени и инвестиционных фондов: PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji, PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum, PZU Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Akcji Focus, PZU Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Dynamiczny.

Как сообщалось, "Кернел" анонсировал роуд-шоу для инвесторов в США и Европе относительно возможного выпуска еврооблигаций. Предполагаемые еврооблигации выпускаются в соответствии с правилами 144A и Reg S, то есть они будут доступны и американским инвесторам, со сроком обращения пять лет, и фиксированной ставкой купона.

Другие параметры ценных бумаг в сообщении отсутствуют.

"Кернел" — крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки.

На долю "Кернел" приходится около 8% мирового производства подсолнечного масла. Продукцию компания поставляет более чем в 60 стран мира. Перерабатывающие мощности "Кернела" составляют 3 млн тонн семян подсолнечника в год, что позволяет получить 1,3 млн тонн подсолнечного масла и около 1,2 млн тонн подсолнечного шрота.

С ноября 2007 года акции холдинговой компании группы, Kernel Holding, обращаются на Варшавской фондовой бирже (WSE).

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: апк , подсолнечник , акция , кернел 32055967

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Польский инвестфонд в два раза увеличил свою долю в агрохолдинге
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