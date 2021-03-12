Пользователям Google Maps разрешат дорисовывать на картах дороги (ВИДЕО)

Скоро каждый авторизованный пользователь Google Maps сможет дорисовать дорогу, если она не отмечена на карте, убрать трассу, если той уже не существует, или же исправить ее неверное направление. Будущее обновление сервиса компания Google анонсировала в своем официальном блоге.

Чтобы поучаствовать в наполнении карт, юзеру нужно будет перейти в боковое меню, выбрать раздел "Редактировать карту" и выбрать "Отсутствует дорога". Там же удастся изменить кривую дороги, поправить название или удалить некорректное отображение прямой.

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Отметим, что сегодня пользователь может только поставить отметку там, где должна быть определенная дорога, предложить название и отправить эту информацию в Google на рассмотрение. Впрочем, и анонсированное изменение предполагает модерацию заявки компанией.

Там отмечают, что будут следить за правками, чтобы убедиться в их точности. При этом компании потребуется около семи дней, чтобы рассмотреть заявку.

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"Функция будет внедрена в ближайшие месяцы более чем в 80 странах, где люди уже могут сообщать о дорожных обновлениях на Google Maps", — говорят в Google.

Также в компании запустят функцию Photo Updates, которая даст возможность делиться фото и впечатлениями о конкретных местах без необходимости оставлять полный отзыв. А к уже имеющимся изображениям позволят добавлять комментарии.

Последние фото можно будет увидеть во вкладке "Обновления" при поиске определенного места на картах. Для добавления собственного обновления достаточно будет нажать кнопку "Загрузить обновление фото" на той же вкладке (можно будет выбрать свои снимки, оставить краткое описание и опубликовать).

Источник фото: Depositphotos