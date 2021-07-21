Понад 70 жінок-науковиць стали учасницями 4-го сезону премії L’Ooreal-Unesco

Компанія L’Oréal Україна завершила прийом заяв на здобуття української премії L’OréalUNESCO "Для жінок у науці".

Премія реалізовується в Україні вже четвертий рік поспіль і є частиною глобальної програми L’Oréal-UNESCO "Для жінок у науці".

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Мета премії — підтримати та відзначити талановитих жінок-науковиць, заохотити молодих жінок обирати наукові професії та допомагати їм у їхній кар'єрі.

Для участі у Премії жінки повинні мати науковий ступінь, наявність публікацій у журналах, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science та бути соціально активними задля популяризації науки.

З 01 квітня по 01 липня 2021 року тривав збір заяв через онлайн платформу forwomeninscience.in.ua. За три місяці було отримано 172 заяви від науковиць з 25 міст України, 99 вищих навчальних закладів України та 29 інститутів НАН України. Учасницями є 115 кандидаток наук та 52 докторки наук.

Серед найпопулярніших напрямів, якими займаються аплікантки, — математика (29 заяв), хімія (19 заяв), медицина (17 заяв), фізика (15 заяв), біологія (14 заяв), фізико-технічні проблеми матеріалознавства і енергетики (11 заяв), науки про землю (6 заяв) та інші (61 заява). Кожну заяву оцінюватиме незалежне журі програми, до складу якого входять провідні науковці та науковиці України — академіки, які є визнаними фахівцями у STEM галузях та мають бездоганну наукову репутацію.

Наступним етапом Премії стане відбір членами журі десяти фіналісток для участі у співбесідах у жовтні 2021 року та оголошення трійки переможниць у листопаді 2021 року. Про спосіб та місце оголошення буде повідомлено окремо на сторінці Facebook та на офіційному вебсайті компанії

Кожна Лауреатка отримає грошову премію в розмірі 150 000 грн (сто п’ятдесят тисяч) гривень після відрахування обов’язкових платежів та зборів, яка може бути використана переможницями на власний розсуд. Окрім визнання трьох Лауреаток серед ТОП 10 фіналісток, цього року за рішенням журі буде відзначено ще декілька учасниць премії за визначні успіхи в їх науковій кар’єрі.

Премія реалізується під патронатом Національної комісії в Україні у справах UNESCO.