Порошенко ветировал закон о пошлинах на металлолом, инициированный Ляшко

"Это связано с международными обязательствами Украины как члена Всемирной торговой организации, и президент Украины предлагает в пункте 1, который пришел на подпись, заменить "три календарных года" (год плюс два года продления) словами "два календарных года" (год плюс год продления). Президент просит парламент поддержать эту поправку", — сказала его представитель в парламенте Ирина Луценко на заседании согласительного совета в понедельник.

Согласно информации на сайте Рады предложения главы государства к закону подписаны 27 июня, в день масштабной кибератаки, а поступили в парламент 10 июля. Их текст пока отсутствует.

Как сообщалось, 12 июля 2016 года был принят Закон Украины №1455-VIII "О внесении изменений в некоторые законы Украины о снижении дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке", которым с 15 сентября 2016 года на год были повышены ставки экспортной пошлины на металлолом с EUR10/тонна до EUR30/тонна. Одновременно была отменена регистрация импортных контрактов по лому.

В апреле текущего года был зарегистрирован законопроект № 6382 о пролонгации действия экспортной пошлины на металлолом в размере EUR30/тонна еще на два года, который был принят 8 июня и подписан главой Верховной Рады 12 июня. О поддержке документа заявил премьер и профильное Минэкономразвития.

Вместе с тем ломосборщики выступают за отмену вывозной пошлины на металлолом. Свою обеспокоенность продлением пошлины выражали и в представительстве Европейского Союза в Украине.