Порошенко ветировал закон о пошлинах на металлолом, инициированный Ляшко

10 июля 2017, 13:16
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Президент Петр Порошенко воспользовался правом вето к законопроекту № 6382 о продлении вывозной пошлины на лом черных металлов в размере EUR30/тонна еще на два года, предлагая Верховной Раде продлить ее только на год

Порошенко ветировал закон о пошлинах на металлолом, инициированный Ляшко | ГМК | Дело Увеличить картинку

"Это связано с международными обязательствами Украины как члена Всемирной торговой организации, и президент Украины предлагает в пункте 1, который пришел на подпись, заменить "три календарных года" (год плюс два года продления) словами "два календарных года" (год плюс год продления). Президент просит парламент поддержать эту поправку", — сказала его представитель в парламенте Ирина Луценко на заседании согласительного совета в понедельник.

Согласно информации на сайте Рады предложения главы государства к закону подписаны 27 июня, в день масштабной кибератаки, а поступили в парламент 10 июля. Их текст пока отсутствует.

Как сообщалось, 12 июля 2016 года был принят Закон Украины №1455-VIII "О внесении изменений в некоторые законы Украины о снижении дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке", которым с 15 сентября 2016 года на год были повышены ставки экспортной пошлины на металлолом с EUR10/тонна до EUR30/тонна. Одновременно была отменена регистрация импортных контрактов по лому.

В апреле текущего года был зарегистрирован законопроект № 6382 о пролонгации действия экспортной пошлины на металлолом в размере EUR30/тонна еще на два года, который был принят 8 июня и подписан главой Верховной Рады 12 июня. О поддержке документа заявил премьер и профильное Минэкономразвития.

Вместе с тем ломосборщики выступают за отмену вывозной пошлины на металлолом. Свою обеспокоенность продлением пошлины выражали и в представительстве Европейского Союза в Украине.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: металлолом , пошлины , законы , петр порошенко

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Порошенко ветировал закон о пошлинах на металлолом, инициированный Ляшко | ГМК | Дело
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