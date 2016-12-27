После кризиса собственники большого бизнеса сильнее вовлечены в операционную деятельность компании — глава PwC

PricewaterhouseCoopers занимается в Украине предоставление аудиторских и консалтинговых услуг и известна как одна из Big4 — четверки самых авторитетных компании этой сферы деятельности (сюда также входят E&Y, Deloitte, KPMG).

Олег Тымкив стал управляющим партнером компании в прошлом году, а до этого руководил проектами по трансформации бизнеса, совершенствованию корпоративного управления, разработке и внедрению стратегии и повышению операционной эффективности. Мы поговорили о роли репутации в жизни крупных украинских бизнесов, влиянии репутации собственника на имидж компании и маркерах, которые позволяют отследить качество репутации компании.

Каким критериям должен соответствовать бизнес, чтобы относиться к категории крупного и какие крупнейшие бизнес-группы вы можете назвать?

Сложно назвать цифровые параметры. Как правило, когда говорят о крупном бизнесе в международном масштабе, имеют в виду большие компании, торгуемые на биржах. Это не всегда так, есть ведь и большие игроки, которые являются частными компаниями, но это скорее исключение. В Америке бизнес с оборотом $100 млн это средний бизнес. Для Украины такой бизнес уже, наверное, входит в категорию крупного. Потому тут дефиницию сложно провести. В украинских реалиях чаще всего когда говорят "крупный бизнес", подразумевают бизнес-группу или группу предприятий. Тут крупность будет уже связана со сложностью бизнеса, он структурно будет более сложно организован. Как правило, это несколько юрлиц, управленческая верхушка и производственная площадка. Крупный бизнес не бывает простым ни юридически, ни организационно. В крупном бизнесе даже если собственник сильно вовлечен во внутренние процессы, ему все равно необходимо структурирование вертикали власти и распределение полномочий.

Можно ли отнести к категории крупного бизнес, используя критерий количества сотрудников?

В Налоговом кодексе есть такое распределение. Но все-таки, возвращаясь к оборотам, мое субъективное впечатление, если мы говорим об обороте на уровне $10-30 млн, это уже низкая планка крупного бизнеса. Безусловно, компании-лидеры в своих отраслях это крупные бизнесы.

Что вы вкладываете в понятие "репутация"?

Это может быть мнение, которое сформировалось о компании в ее сегменте деятельности, будь то конечный потребитель-физлицо или другая компания, если предприятие сосредоточено на работе с В2В клиентами. Репутация — это реальный актив компании на рынке, это имеет значение при установлении новых контактов. Особенно она важна для компании, которая работает с конечным потребителем. В секторе В2В другие игроки, и тут уже крайне важны какие-то инфраструктурные проекты. Для репутации крупной компании, например, непозволительно, чтобы компания попадала в черный список международных доноров, особенно за невыплату — для многих это может стать концом бизнеса.

А в Украине это может стать концом бизнеса для компании?

Если ты участвуешь в крупных международных тендерах и берешь кредиты у МФО, то все завязано на степень зависимости. Если говорить, опираясь на опыт крупных компаний инфраструктурного плана — например, если она хочет построить гидроэлектростанцию в другой стране, — тут репутация очень важна.

В таком случае справедливо ли сказать, что подмоченная репутация имеет значение при работе компании с контрагентами из других стран, а внутри страны она значения не имеет?

Нет, я бы не проводил границу по стране, я бы проводил ее по кругу потребителей. Просто говорить о репутации без привязки к целевой группе, наверное, не корректно. При этом опасно пускать все на самотек и позволять ей (репутации) стихийно формироваться. Нужно освещать КСО проекты компании, а также заботиться о репутации компании как работодателя для сегодняшних студентов. Над ней необходимо работать. Это больше, чем просто деловые возможности компании. Это более сложная величина.

Как вы думаете, КСО проекты больше имеют смысл для компаний В2В или В2С сектора?

КСО проекты важны, в частности, для построения репутации работодателя, так как современная молодежь обращает на это достаточно много внимания. Им интересен социальный вклад. С этой точки зрения такие проекты важны для любых компаний.

Кроме того, КСО проекты важны для градообразующих предприятий, особенно в небольших городах, так как там людей меньше и они острее на это реагируют.

По каким маркерам можно определить, какая репутация у компании?

Тут сложно сказать. Возможно, по негативу в прессе. Этот вопрос состоит из нескольких компонентов, ведь даже с тем же покрытием в прессе есть и черный пиар, есть и нечестная конкуренция.

Мне легче судить с точки зрения иностранного инвестора. Когда он смотрит на Украину и потенциальных партнеров, он анализирует, что пишут в прессе. Тут бывает сложно объяснить, где вбросы, а где объективная информация, но иностранцы анализируют медиаполе всегда. Так что можно сказать, что негативное медиапокрытие скажется на бизнесе в любом случае. Можно ли этого избежать? В наших реалиях это сложно. Это как маркер.

Для В2В сегмента маркером негативной репутации может стать неисполнение обязательств перед контрагентом, а умение выполнять договоренности согласно графику — наоборот, маркером хорошей репутации. Вопрос в том, что такие вещи, о поведении компании как партнера, сложно узнать. Мы знаем что-то о компании на уровне обычного потребителя, а более сложные вещи, как правило, в медийное пространство не выходят, а если выходят, значит, все уже очень плохо. Я бы все-таки изначально сегментировал репутацию по целевой аудитории.

Если мы говорим о В2В секторе?

Тогда маркеры это этика делового поведения и прозрачность вертикали власти. Это, кстати, очень важно для иностранных инвесторов. Мы часто с ними общаемся, и они отмечают, что, например, в госкомпаниях сложно понять, к кому идти, кто принимает решение, кто курирует предприятие. Это улучшает репутацию? Наверное, это больше на бизнес-климат влияет, но и на репутации это тоже завязано.

Какая репутация уже сложилась у украинских крупных компаний?

Если мы говорим о В2В сегменте, мне кажется, она достаточно сильно персонифицирована и связана с репутацией владельца. Я не хочу называть имена, но вот есть компания и ее собственник — тот, кого принято называть олигархом. Его имидж неизбежно спроецируется на имидж компании.

Насколько сильно имя собственника влияет на репутацию в разрезе В2В и В2С?

Тут надо понимать, следует ли что-то из этого влияния. Наверное, для В2В это важнее, потому что сейчас собственники крупного бизнеса достаточно сильно вовлечены в операционную деятельность. Если до кризиса многие отходили от операционного вмешательства, были какие-то стратегические планы, попытки дистанцироваться, то с приходом кризиса многие собственники снова оказались сильно вовлечены в операционную деятельность. Сейчас относительно крупные контракты без вовлечения в обсуждение собственника не проходят. Так что для В2В это важнее, чем для В2С. Там, где есть большой круг потребителей, сработают системные вещи, надежность работы всей структуры. Но тут все персонифицировано: один покупатель, один продавец, большой контракт — тут персоналии важнее.

В Украине такие собственники, которых принято называть олигархами, всегда оказывают негативное влияние на репутацию, или есть и примеры обратного?

Я бы не говорил о негативном влиянии. Негатив возникает, когда завязывается политика, возникает общественный резонанс. Но в деловых кругах все воспринимается немного по-другому. Если компания выполняет обязательства, то национальность, цвет кожи и вероисповедание отдельных индивидов не имеет значения.

Где репутация собственника будет иметь больший вес - для компании, которая выходит на международный рынок, или при работе внутри страны?

На международные рынки, как правило, выходят не собственники, а высшее руководство компании. Репутация собственника в этом случае может иметь значение, если мы говорим о доступе к госконтрактам на международном рынке или о доступе к финансированию от международных финансовых институтов. Тут репутация собственника крайне важна. И любое черное пятно на репутации будет крайне чувствительно.

Если мы берем торговую компанию, там вес меньше. Там важно качество продукции, соответствие процедурам и нормам. Там собственник меньше влияет, да и заниматься всем будет не он, а менеджер.

Все-таки сейчас, после кризиса и серий невыплат, какая репутация у крупного украинского бизнеса в секторе В2В?

Сложно сказать. Если компания прошла через все договоренности, не скрывала проблем, общалась, пошла на реструктуризацию, почему у нее должна быть испорчена репутация? Или, например, это большая промышленная компания, которая, в силу понятных причин, потеряла российский рынок сбыта, а переориентироваться сразу такой компании может быть сложно. И в какой-то момент у компании могут возникнуть проблемы с погашением долгов, о чем компания регулярно коммуницирует. Это не значит, что у нее автоматически становится плохой репутация. Если же ситуация "назанимали и разбежались" — тут да. Надо просто дополнительный уровень анализа проводить, потому что это дополнительный риск, с которым надо работать.

Как вы думаете, у нас крупный бизнес это все еще преимущественно промышленники, или капитал перемещается в другие сферы?

Если по обороту смотреть, то это промышленные компании, телеком-компании, энергетические предприятия и госкомпании, а также большие агротрейдеры. Хотелось бы в этом сегменте видеть высокотехнологические компании, но пока они в сегментах помельче. По влиянию на ВВП традиционные сегменты, наверное, играют наибольшую роль.

Чем может обернуться плохая репутация для украинской компании?

Это может иметь большое значение для компании, торгующейся на фондовой бирже, например, в Лондоне. Любого рода неисполнение обязательств скажется на способности компании привлечь новые кредиты. На западных рынках проще с барометром репутации, там им является фондовый рынок и все упирается в изменение стоимости акций. На хорошо работающих, здоровых фондовых рынках все будет проецироваться на стоимость акций, и весь негатив будет виден там.

Как считаете, наши компании следят за своей репутацией?

Не знаю. Как мне кажется, те компании, которые котируются на западных рынках, просто обязаны делать определенные вещи, быть публичными. Внутри страны мы даже на уровне государства делаем недостаточно, чтобы создать правильную репутацию в глазах международного сообщества. Мы недостаточно работаем над пропагандированием правильных вещей, положительно влияющих на репутацию. Никто не застрахован от человеческого фактора, чьих-то ошибок, важно то, как компания реагирует на них, как справляется, ведь возникающий негатив можно погасить. Политика закрытости наверно была хороша как защита от каких-то карательных вещей со стороны правоохранительных органов, но с другой стороны, она мешает правильно себя позиционировать.

Может ли промышленная компания стать национальным брендом?

Сложный вопрос. Если брать с точки зрения усилий государства, я делал бы нацбренд не из отдельной компании, а из отрасли. Все ведь знают, что в Украине сильный агросектор и сильный ИТ-сектор. Наверное, те бренды, которые мы сейчас воспринимаем, на международном уровне складывались в течение длительного времени и они не вызывают прочной ассоциации с определенной страной — они интернациональны.