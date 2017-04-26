После обысков у руководителей "Тедис" дистрибьютор уплатил 300 млн грн штрафа

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что дистрибьютор табачной продукции "Тедис Украина" (до мая 2016 года — ООО "Мегаполис Украина") уплатил 300 млн грн штрафа, а у ее руководства в настоящее время проходят обыски.

"Сегодня проходят санкционированные судом обыски у руководителей компании Тедис. Только что фирма уплатила крупнейший штраф в истории Антимонопольного комитета. 300 млн грн перечислены в госбюджет Украины", — написал он в Фейсбуке в среду и выложил фотокопии соответствующих документов.

Кроме того, по словам Луценко, Генпрокуратура получила документы о начале процесса изменения бенефициаров компании "Тедис" — граждан РФ.

В то же время ГПУ сообщила о подозрении в совершении уголовных преступлений в сфере экономики двум должностным лицам ООО "Тедис Украина".

Отмечается, что по результатам следственных и процессуальных действий получено достаточно доказательств для уведомления о подозрении генеральному директору и члену дирекции (директору дирекции) указанного общества в совершении уголовных преступлений — уклонение от уплаты налогов, входящих в систему налогообложения, фиктивное предпринимательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

"В связи с этим в среду, 26 апреля, следователи и прокуроры департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины указанным должностным лицам ООО "Тедис Украина" сообщили о подозрении в совершении названных выше уголовных правонарушений", — подчеркивают в ведомстве.

Напомним, 31 марта ГПУ проводила обыски в АМКУ по делу "Тедис Украина". Правоохранители считают, что наложенный АМКУ штраф "Тедису" 16 декабря 2016 года в размере 429,3 млн грн был занижен (трейдер так и не выплатил штраф и пытается его оспорить), а сотрудники Антимонопольного комитета получали деньги от трейдера.

По данным следствия, с 2012 до сегодня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО "Мегаполис Украина" (теперь — "Тедис Украина") является в том числе гражданин РФ Кесаев, в отношении которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу.

Под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО "Тедис Украина" были назначены лица, которые все свои решения согласовывали с членом совета директоров российского ЗАО "Завод имени Дегтярева" — одного из поставщиков оружия так называемым "ДНР" и "ЛНР".

Через счета фирм-транзитеров за 2015 — 2017 год было выведено 2,5 млрд грн, что расценили как финансирование терроризма.

СПРАВКА

Tedis Ukraine, созданная в 2011 году как ООО "Торговая компания "Мегаполис-Украина", в мае 2016 года была переименована в ООО "Тедис Украина". В основу нового названия TEDIS Ukraine легла аббревиатура из пяти слов: Total, Efficiency, Distribution, Innovation, Service.

Совладельцем компании "Мегаполис" являлся российский олигарх Игорь Кесаев, который владеет российским производителем оружия — заводом имени В.А. Дегтярева. Кесаев также возглавляет благотворительный фонд "Монолит", который спонсирует ветеранские организации ФСБ РФ. В "Мегаполис-Украина" в свою очередь отрицали наличие среди ее прямых или опосредованных владельцев российских компаний и граждан.