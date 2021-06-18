Потребители "Нафтогаза" будут платить 7,96 грн за куб, как предусмотрено годовым тарифом

Заявления о том, что газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" увеличила цену на газ для населения на 50% — политические спекуляции, бытовые потребители и в дальнейшем будут получать его по цене 7,96 грн за кубометр, с НДС без стоимости распределения, как предусмотрено годовым тарифом.

Об этом заявил директор по интегрированным коммуникациям группы "Нафтогаз" Максим Белявский.

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"Все клиенты ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" по умолчанию обслуживаются по годовому тарифному плану "Фиксированный", то есть 7,96 грн за кубометр. Для бытовых клиентов эта цена на газ зафиксирована на год и не меняется даже в условиях повышения цен на европейских хабах и сезонных колебаний", — написал Белявский.

Он также отметил: подключение к тарифному плану "Месячный", по которому цена на газ в июне составляет 11,94 грн, происходит только по желанию клиента. И отметил, что цена газа по этому пакету была определена ГК "Нафтогаз Украины", учитывая текущую ситуацию на рынке ЕС, где газ в последнее время существенно подорожал.

"В среднем на начало июня цены на газ в Европе достигали 25,9 евро/МВт-ч, что чуть больше $270 за тысячу кубометров. Это обусловлено колебаниями цен на энергорынке из-за того, что РФ искусственно ограничивает поставки газа с целью создания давления для завершения строительства "Северного потока-2". Также на рост цен влияет конъюнктура глобальных рынков, в частности высокие цены на сжиженный природный газ в азиатском регионе", — пояснил Белявский.

По его словам, нынешняя ситуация позволит бытовым потребителям в очередной убедиться в выгодности получения газа по годовому тарифному пакету, который защищает их от ценовых колебаний на рынке.

По информации сайта ГазПравда, годовой фиксированный тариф ГК "Нафтогаз Украины" составляет 7,96 грн за кубометр. Годовые цены остальных компаний колеблются от 7,80 грн до 13,50 грн за кубометр

Кроме того, в июле большинство компаний обещают презентовать свои сезонные и альтернативные летние продукты — например, с равной помесячной оплатой.

Напомним, ранее генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, что цена на газ на европейских площадках достигла максимальной отметки за последние 4-5 лет — 29 евро за МВт ч.

Как отметил Макогон, много факторов повлияло на такой рост цен, но основной вопрос — как снизить цену на газ.

"Единственный возможный рыночный способ — увеличить предложение. Поскольку "Газпром" имеет монопольное право на экспорт из РФ, поэтому только "Газпром" теоретически имеет возможность увеличить поставки со стороны РФ", — написал он.

По его словам, сейчас Украина постоянно предлагает рынку 62 млн кубометров в сутки дополнительных мощностей, но "Газпром" не спешит их использовать.

"И это вполне понятно — зачем прилагать усилия для уменьшения цены, по которой ты продаешь газ? Для меня это злоупотребление "Газпромом" доминирующей позицией на рынке газа ЕС, и Европейская комиссия должна обратить на это внимание", — добавил Макогон.