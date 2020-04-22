Правила выбора красивого букета цветов от Flowers.ua

Чтобы преподнесенный букет цветов действительно искренне порадовал получателя, нужно быть в курсе его предпочтений. Или же можно придерживаться нескольких простых правил, которые подготовила для вас доставка цветов в Киеве Flowers.ua.

Повод

Одно из самых главных правил гласит: необходимо дарить цветы, соответствующие событию. К примеру, милый букет полевых цветов скорее будет удачным и приятным презентом для любимой девушки, а вот в качестве подарка на юбилей родителей совсем не подойдет. И еще один пример: букет красных роз — наилучший вариант подарка ко дню рождения жены, а вот ваша маленькая дочь вряд ли оценит его по достоинству. Детям принято дарить яркие, пышные букеты (в идеале дополненные конфетами и прочими сладостями).

Возраст получателя

Чем старше адресат, тем темнее должен быть цвет лепестков. В особенности это правило относится к розам. Темно-красные и бордовые розы — прекрасный подарок для зрелой женщины. А вот розовые и кремовые розы скорее подойдут юным дамам. Что касается белых роз, то они универсальны и подойдут женщинам любого возраста. С прочими сортами цветов дело обстоит попроще, однако, следует придерживаться общего совета: чем пестрее и жизнерадостнее цветочная композиция, тем приятнее ее будет получить в подарок. Но и тут нужно не переборщить.

Уместность

Цветы — это отличный подарок, как для близких и родных людей, так и для малознакомых (например, для коллег и партнеров по бизнесу). Не рекомендуется дарить орхидеи, метровые розы или букеты в шляпных коробках с атласными лентами не очень хорошо знакомым людям. Лучше отдать предпочтение строгим лилиям.

Выбор цветов: на что обратить внимание

Конечно же, цветы должны быть красивыми. А их красота не в последнюю очередь определяется свежестью. Даже небольшие признаки увядания или дефекты на лепестках испортят впечатление от презента. Именно поэтому лучше довериться профессионалам. Флористы Flowers.ua не формируют букеты впрок, а только после вашего заказа. Готовая цветочная композиция хранится в специальном холодильном оборудовании, откуда букет попадает в руки к курьеру, который позаботится об оперативной доставке вашего заказа получателю.

Как правильно преподнести букет?

Дарить букет цветов тоже нужно правильно, чтобы ваши усилия по выбору не пошли насмарку. Так, адресат должен почувствовать вашу искренность и добрые чувства, проникнуться тем, что букет цветов подобран не на скорую руку. К сожалению, не всегда есть возможность лично вручить подарок, в особенности, если получатель живет в другом городе или стране. В таком случае на помощь приходит курьерская служба Flowers.ua. Наши курьеры обязательно передадут ваши слова. Также у вас есть возможность дополнить букет открыткой с вашими личными сердечными пожеланиями.

Ценообразование

Стоимость — один из факторов, на который, так или иначе, обращают внимание при выборе букета цветов. Бытует мнение, что чем дороже цветы, тем они красивее. Однако, это далеко не всегда соответствует действительности. Например, свежие отечественные розы при должном уходе простоят в вазе не меньше, чем голландские.

Благодаря прямым поставкам из лучших теплиц Украины и налаженным логистическим схемам, команда Flowers.ua рада предложить своим клиентам невысокие цены на всю цветочную продукцию. Мы не сомневаемся, что среди нашего широчайшего ассортимента каждый сможет подобрать подходящую по вкусу и цене композицию. Самые лучшие цветы с подарками в Киеве для вас, недорого и оперативно.