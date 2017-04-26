Правительство определилось со своими требованиями к "Нафтогазу"

26 апреля 2017, 13:45
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Кабмин утвердил принципы осуществления политики собственности в отношении "Нафтогаза"

Правительство определилось со своими требованиями к Увеличить картинку

Кабинет министров Украины утвердил основные принципы осуществления государственной политики собственности в отношении НАК "Нафтогаз Украины". Такое решение министры приняли на заседании правительства 26 апреля.

Правительство должно было определиться с целями существования "Нафтогаза" и его государственной ролью, которая меняется в связи с гармонизацией украинского законодательства с требованиями Третьего энергопакета.

К примеру, в политике собственности могли указать приоритет для украинских компаний в закупках "Нафтогаза".

В ходе заседания правительства, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев указал на некоторые недочеты и неточности документа, в частности — ограничения по кредитному портфелю.

"Я бы предложил в процессе доработки пересмотреть еще несколько пунктов, поскольку некоторые из них с точки зрения цифр не соответствуют реальным возможностям как рынка, так и компании, а некоторые не до конца понятны. Например, цифры по объемам газа, добываемого компанией. Вопрос: какие именно компании группы сюда входят? Включается ли "Укрнафта"? … Здесь есть цифра, что кредитный портфель компании не должен превышать 20% доходов, а он сейчас вдвое превышает этот параметр. Это необходимо менять", — сказал он.

Министры согласились дополнительно проработать ряд положений постановления.

Отсутствие политики собственности "Нафтогаза" неоднократно критиковалось правлением и наблюдательным советом компании. Например, четыре директора набсовета обещали уволиться из-за отсутствия прогресса в реформе компании по вине правительства.

По материалам: Интерфакс-Украина
Раздел: > >
Теги: нафтогаз 20077720 , укрнафта 00135390 , газ , кабмин , энергетика

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Правительство определилось со своими требованиями к
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Бизнес
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.63
EUR EUR - - 29
RUB RUB - - 0.48
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.94 12.25
Киевская область 22.73 11.75
Львовская область 22.86 11.65
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.