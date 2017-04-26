Правительство определилось со своими требованиями к "Нафтогазу"

Кабинет министров Украины утвердил основные принципы осуществления государственной политики собственности в отношении НАК "Нафтогаз Украины". Такое решение министры приняли на заседании правительства 26 апреля.

Правительство должно было определиться с целями существования "Нафтогаза" и его государственной ролью, которая меняется в связи с гармонизацией украинского законодательства с требованиями Третьего энергопакета.

К примеру, в политике собственности могли указать приоритет для украинских компаний в закупках "Нафтогаза".

В ходе заседания правительства, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев указал на некоторые недочеты и неточности документа, в частности — ограничения по кредитному портфелю.

"Я бы предложил в процессе доработки пересмотреть еще несколько пунктов, поскольку некоторые из них с точки зрения цифр не соответствуют реальным возможностям как рынка, так и компании, а некоторые не до конца понятны. Например, цифры по объемам газа, добываемого компанией. Вопрос: какие именно компании группы сюда входят? Включается ли "Укрнафта"? … Здесь есть цифра, что кредитный портфель компании не должен превышать 20% доходов, а он сейчас вдвое превышает этот параметр. Это необходимо менять", — сказал он.

Министры согласились дополнительно проработать ряд положений постановления.

Отсутствие политики собственности "Нафтогаза" неоднократно критиковалось правлением и наблюдательным советом компании. Например, четыре директора набсовета обещали уволиться из-за отсутствия прогресса в реформе компании по вине правительства.