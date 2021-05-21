Новости компаний 20 минут назад

Прем'єра міжнародного телетижневика "Час за Гринвічем" на "5 каналі"

Доступно про головні світові тенденції, небезпеки та успіхи

Прем'єра міжнародного телетижневика "Час за Гринвічем" на "5 каналі" Прем'єра міжнародного телетижневика "Час за Гринвічем" на "5 каналі"

Вже цієї суботи, 22-го травня, о 18:00 в етері "5 каналу" до уваги глядачів новий міжнародний тижневик "Час за Гринвічем"  

Хто є хто у міжнародній політиці та чого варто чекати Україні?

Подпишитесь на канал DELO.UA

Доступно про головні світові тенденції, небезпеки та успіхи.

Аналітичні сюжети та цікаві гості  допоможуть вам розібратися у сучасній геополітиці  і не тільки. 

А ще багато цікавого, що відбулося впродовж тижня. Не пропустіть!

Разом досліджуємо, аналізуємо та прогнозуємо!

З нами світ стає ближчим!

Ведучий Михайло Прудник.

Перший гість: Віталій Портников, журналіст, телеведучий.

Дивіться "Час за Гринвічем" щосуботи о 18:00

5 канал. Твій. Український

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

На Международном PR-Фестивале в Киеве вручили репутационные "Оскары"
На Международном PR-Фестивале в Киеве вручили репутационные "Оскары"
Виртуальная реальность и государство в смартфоне: о чём расскажут на CASES: Product Design
Виртуальная реальность и государство в смартфоне: о чём расскажут на CASES: Product Design
Новый функционал в LIGA360: комплексная система автоматизации договорной работы Contractum
Новый функционал в LIGA360: комплексная система автоматизации договорной работы Contractum
Загрузка...
Новое видео
Как удерживать и вести к успеху мультинациональную команду? Опыт холдинга TECHIIA — Виктория Дзыба

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Киеве разработали Экологическую стратегию: как изменится жизнь горожан к 2030-му году

  3. Укрпошта купує банк. Навіщо поштовому оператору виходити на фінансовий ринок

  4. Обвиняемая в убийстве Шеремета Дугарь подтвердила, что переписывается с Зеленским

  5. С 1 июня Google отменяет безлимит на бесплатное хранилище фото и видео

Ивент
Антикризовий PR-марафон: комунікації під час всеосяжного хаосу
Антикризовий PR-марафон: комунікації під час всеосяжного хаосу
Під час марафону відбудуться три панельні дискусії за участі найкращих PR-фахівців та експертів з комунікацій
Загрузка...