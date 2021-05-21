Прем'єра міжнародного телетижневика "Час за Гринвічем" на "5 каналі"

Вже цієї суботи, 22-го травня, о 18:00 в етері "5 каналу" до уваги глядачів новий міжнародний тижневик "Час за Гринвічем"

Хто є хто у міжнародній політиці та чого варто чекати Україні?

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Доступно про головні світові тенденції, небезпеки та успіхи.

Аналітичні сюжети та цікаві гості допоможуть вам розібратися у сучасній геополітиці і не тільки.

А ще багато цікавого, що відбулося впродовж тижня. Не пропустіть!

Разом досліджуємо, аналізуємо та прогнозуємо!

З нами світ стає ближчим!

Ведучий Михайло Прудник.

Перший гість: Віталій Портников, журналіст, телеведучий.

Дивіться "Час за Гринвічем" щосуботи о 18:00

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