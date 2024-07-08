Прибуток виробника акумуляторів LG Energy знизився через зменшення продажів електромобілів

У другому кварталі операційний прибуток південнокорейського виробника акумуляторів LG Energy Solution Ltd.зменшився на 58% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, склавши 141 мільйон доларів. Причиною зниження прибутку стали зменшення продажів електромобілів та падіння цін на літій. Про це повідомляє Bloomberg.

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Такий фінансовий результат значно відстає від прогнозів аналітиків, які очікували прибуток у розмірі 203 мільйони доларів. Без врахування податкових пільг, передбачених Законом США про зниження інфляції, компанія зафіксувала операційний збиток у розмірі 182 мільйони доларів. Крім того, дохід компанії зменшився на 30%.

На фінансові результати LG Energy Solution вплинуло декілька факторів. По-перше, загальне уповільнення темпів зростання ринку електромобілів призвело до зниження попиту на акумуляторні батареї. По-друге, падіння цін на літій, який є важливим компонентом у виробництві акумуляторів, негативно позначилося на прибутковості компанії. Крім того, автовиробники чинять тиск на виробників акумуляторів, вимагаючи зниження цін на їхню продукцію, що також впливає на фінансові показники LG Energy Solution.

Одночасно LG Energy Solution стикається зі втратою своєї частки на світовому ринку акумуляторів для електромобілів через посилення конкуренції з боку китайських виробників. Наприклад, частка Tesla, одного з ключових клієнтів LG Energy Solution, на світовому ринку електромобілів зменшилася з 14,8% минулого року до 11,1% цього року.

Аналітики передбачають подальше зниження цін на акумулятори для електромобілів, що може додатково погіршити фінансовий стан LG Energy Solution та інших виробників акумуляторів.

У ЄС знизився попит на електромобілі

Як повідомляє Reuters, у травні поточного року продажі нових електромобілів у Європейському Союзі скоротилися на 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Особливо відчутним було падіння продажів у Німеччині, яка є лідером за кількістю електрокарів, де воно досягло 30%.

Однією з причин цього є загострення конкуренції серед виробників більш бюджетних моделей.

Компанія Tesla, яка є одним з ключових гравців на ринку електромобілів, також зафіксувала падіння продажів у ЄС на 34,2% у травні.

Незважаючи на це, частка повністю електричних моделей та гібридів у загальній кількості нових реєстрацій легкових автомобілів у ЄС зросла з 46,2% у травні минулого року до 48,9% у травні цього року. Проте, частка ринку повністю електричних автомобілів знизилася з 13,8% до 12,5%, тоді як частка гібридів зросла з 25% до 29,9%.