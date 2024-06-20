Найпотужніший за всю свою історію концерну: Audi випустила новий електричний суперкар

Audi представила оновлену лінійку електричних автомобілів E-Tron GT, які тепер швидші, потужніші та мають більший запас ходу. Завдяки першому рестайлінгу, Audi E-Tron GT тепер доступний у трьох версіях: S E-Tron GT, RS E-Tron GT і нова топова модель RS E-Tron GT Performance.

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Про це повідомляє Inside EVs.

Audi E-Tron GT отримав оновлену двокамерну пневматичну підвіску з подвійним клапаном, яка забезпечує максимальний комфорт на нерівностях. Навіть версія початкового рівня S E-Tron GT тепер має цю функцію, що дозволяє знизити кліренс автомобіля на 2,1–3 дюйми за кілька секунд. Топова версія RS E-Tron GT Performance оснащена спеціальним режимом продуктивності.

Акукмулятор та потужність

З додатковою потужністю приходить і додаткова швидкість. S e-Тron GT 2025 долає спринтерську дистанцію до 100 км/год всього за 3,4 секунди, RS e-tron GT може розігнатися до 100 км/год за 2,8 секунди, а RS e-Тron GT Performance робить той же спринт за 2,5 секунди.

Німецький автовиробник пропонує три версії свого елегантного автомобіля Grand Tourer з акумуляторним живленням: S E-Tron GT, RS E-Tron GT і нещодавно доданий RS E-Tron GT Performance:

RS E-Tron GT Performance : Максимальна потужність 912 кінських сил, розгін до 62 миль/год (100 км/год) за 2,5 секунди.

: Максимальна потужність 912 кінських сил, розгін до 62 миль/год (100 км/год) за 2,5 секунди. RS E-Tron GT : Потужність 845 кінських сил, розгін до 62 миль/год за 2,8 секунди.

: Потужність 845 кінських сил, розгін до 62 миль/год за 2,8 секунди. S E-Tron GT : Потужність 671 кінських сил, розгін до 62 миль/год за 3,4 секунди.

Оновлений Audi E-Tron GT отримав більший акумулятор з корисною ємністю 97 кіловат-годин (замість попередніх 84 кіловат-годин), що забезпечує максимальний запас ходу до 930 км за стандартом WLTP для комплектації S E-Tron GT.

Базова модель може проїхати до 609 км на одному заряді.

Ціни

Ціни на нову автівку поки що не оголошені, але стартова ціна для Audi S E-Tron GT, ймовірно, буде перевищувати 130 000 доларів США. Наразі в Німеччині ціни стартують від 135 тисяч доларів і залежать від комплектації.

S E-Tron GT : Вартість в Німеччині починається від 126 000 євро (135 200 доларів США).

: Вартість в Німеччині починається від 126 000 євро (135 200 доларів США). RS E-Tron GT : Вартість від 147 500 євро (158 200 доларів США).

: Вартість від 147 500 євро (158 200 доларів США). RS E-Tron GT Performance : Вартість від 160 500 євро (172 200 доларів США).

Очікується, що нові моделі з’являться в на широкому ринку пізніше в наступному році.

Додамо, що ринок електромобілів продовжує стрімко розвиватися. Нещодавно китайський технологічний гігант Xiaomi заявив про старт продажів своїх перших електромобілів. Xiaomi вдалося зробити електромобіль дешевшим від інших - Model S у Китаї коштує майже 700 000 юанів (приблизно $97 000), Porsche Taycan Turbo - 898 000 юанів ($124 000).

Через це автовиробник електромобілів Tesla не буде запускати оновлену Model Y цього року, оскільки стикається зі зниженням попиту споживачів, які все частіше обираютю дешевші моделі, виготовлені в Китаї.

Ще одна відома компанія Honda Motor Co. оголосила про плани щодо збільшення інвестицій в технології електромобілів приблизно до 10 трильйонів ієн (65 мільярдів доларів) протягом 10 років.