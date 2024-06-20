- Категория
- Авто
- Дата публикации
-
Самый мощный за всю свою историю концерна: Audi выпустила новый электрический суперкар
Audi представила обновленную линейку электрических автомобилей E-Tron GT, которые теперь более быстры, мощны и имеют больший запас хода. Благодаря первому рестайлингу Audi E-Tron GT теперь доступен в трех версиях: S E-Tron GT, RS E-Tron GT и новая топовая модель RS E-Tron GT Performance.
Об этом сообщает Inside EVs.
Audi E-Tron GT получил обновленную двухкамерную пневматическую подвеску с двойным клапаном, обеспечивающую максимальный комфорт на неровностях. Даже версия начального уровня S E-Tron GT теперь обладает этой функцией, позволяющей снизить клиренс автомобиля на 2,1–3 дюйма за несколько секунд. Топовая версия RS E-Tron GT Performance оснащена особым режимом производительности.
Аккумулятор и мощность
С дополнительной мощностью приходит и дополнительная скорость. S e-Tron GT 2025 преодолевает спринтерскую дистанцию до 100 км/ч всего за 3,4 секунды, RS e-tron GT может разогнаться до 100 км/ч за 2,8 секунды, а RS e-Tron GT Performance делает тот же спринт за 2,5 секунды.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Немецкий автопроизводитель предлагает три версии своего элегантного автомобиля Grand Tourer с аккумуляторным питанием: S E-Tron GT, RS E-Tron GT и недавно добавленный RS E-Tron GT Performance:
- RS E-Tron GT Performance : Максимальная мощность 912 лошадиных сил, разгон до 62 миль/час (100 км/ч) за 2,5 секунды.
- RS E-Tron GT : Мощность 845 лошадиных сил, разгон до 62 миль/час за 2,8 секунды.
- S E-Tron GT : Мощность 671 лошадиных сил, разгон до 62 миль/час за 3,4 секунды.
Обновленный Audi E-Tron GT получил больший аккумулятор с полезной емкостью 97 киловатт-часов (вместо предыдущих 84 киловатт-часов), что обеспечивает максимальный запас хода до 930 км по стандарту WLTP для комплектации S E-Tron GT.
Базовая модель может проехать до 609 км на одном заряде.
Цены
Цены на новый автомобиль пока не объявлены, но стартовая цена для Audi S E-Tron GT, вероятно, будет превышать 130 000 долларов США. В настоящее время в Германии цены стартуют от 135 тысяч долларов и зависят от комплектации.
- S E-Tron GT : Стоимость в Германии начинается от 126 000 евро (135 200 долларов США).
- RS E-Tron GT : Стоимость от 147 500 евро (158 200 долларов США).
- RS E-Tron GT Performance : Стоимость от 160 500 евро (172 200 долларов США).
Ожидается, что новые модели появятся на широком рынке позже в следующем году.
Добавим, что рынок электромобилей продолжает быстро развиваться. Недавно китайский технологический гигант Xiaomi заявил о старте продаж своих первых электромобилей. Xiaomi удалось сделать электромобиль дешевле других – Model S в Китае стоит почти 700 000 юаней (примерно $97 000), Porsche Taycan Turbo – 898 000 юаней ($124 000).
Поэтому автопроизводитель электромобилей Tesla не будет запускать обновленную Model Y в этом году, поскольку сталкивается со снижением спроса потребителей, которые все чаще выбирают более дешевые модели, изготовленные в Китае.
Еще одна известная компания Honda Motor Co. объявила о планах по увеличению инвестиций в технологии электромобилей примерно до 10 триллионов иен (65 миллиардов долларов) в течение 10 лет.