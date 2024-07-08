Прибыль производителя аккумуляторов LG Energy снизилась из-за уменьшения продаж электромобилей

Во втором квартале операционная прибыль южнокорейского производителя аккумуляторов LG Energy Solution Ltd. уменьшилась на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 141 миллион долларов. Причиной снижения прибыли стали уменьшение продаж электромобилей и падение цен на литий. Об этом сообщает Bloomberg.

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Такой финансовый результат значительно отстает от прогнозов аналитиков, ожидавших прибыль в размере 203 миллиона долларов. Без учета налоговых льгот, предусмотренных Законом США о снижении инфляции, компания зафиксировала операционный ущерб в размере 182 миллионов долларов. Кроме того, доход компании снизился на 30%.

На финансовые результаты LG Energy Solution повлияло несколько факторов. Во-первых, общее замедление темпов роста рынка электромобилей привело к понижению спроса на аккумуляторные батареи. Во-вторых, падение цен на литий, являющийся важным компонентом в производстве аккумуляторов, негативно сказалось на прибыльности компании. Кроме того, автопроизводители оказывают давление на производителей аккумуляторов, требуя понижения цен на их продукцию, что также влияет на финансовые показатели LG Energy Solution.

Одновременно LG Energy Solution сталкивается с потерей своей доли на мировом рынке аккумуляторов для электромобилей из-за ужесточения конкуренции со стороны китайских производителей. К примеру, доля Tesla, одного из ключевых клиентов LG Energy Solution, на мировом рынке электромобилей уменьшилась с 14,8% в прошлом году до 11,1% в этом году.

Аналитики предполагают дальнейшее снижение цен на аккумуляторы для электромобилей, что может дополнительно усугубить финансовое состояние LG Energy Solution и других производителей аккумуляторов.

В ЕС снизился спрос на электромобили

Как сообщает Reuters, в мае этого года продажи новых электромобилей в Европейском Союзе сократились на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно ощутимым было падение продаж в Германии, являющейся лидером по количеству электрокаров, где оно достигло 30%.

Одной из причин этого является обострение конкуренции среди производителей более бюджетных моделей.

Компания Tesla, являющаяся одним из ключевых игроков на рынке электромобилей, также зафиксировала падение продаж в ЕС на 34,2% в мае.

Несмотря на это доля полностью электрических моделей и гибридов в общем количестве новых регистраций легковых автомобилей в ЕС выросла с 46,2% в мае прошлого года до 48,9% в мае этого года. Однако доля рынка полностью электрических автомобилей снизилась с 13,8% до 12,5%, тогда как доля гибридов возросла с 25% до 29,9%.