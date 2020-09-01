Энергетика 1 час назад

Принятый НКРЭКУ формат RAB-тарифов не даст достаточно инвестиций в обновление сетей, — ЕБА

Принятая модель позволяет привлекать для обновления сетей в 2,5 раза меньше средств, чем требуется

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Параметры RAB-регулирования от регулятора не позволят привлекать инвестиции в обновление сетей в необходимом объеме для сокращения отключения электроснабжения и потерь электроэнергии, а также улучшения условий присоединения новых пользователей к сетям. В этом убеждена Европейская Бизнес Ассоциация.

В Европейской Бизнес Ассоциации отметили, что на прошлой неделе Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, приняла и утвердила методику по стимулирующему тарифообразованию для операторов систем распределения (RAB-регулирование).

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Методика предусматривает ставку доходности 16,74% на "новую" базу активов и ставку доходности 3% на "старую" базу активов. 50% средств, которые являются доходами на старую базу активов, обязательно должны быть реинвестированы в модернизацию сетей операторов систем распределения.

В Ассоциации заявили, что по подсчетам экспертов рынка, принятые параметры RAB-регулирования позволят привлекать $470 в 1 км электросетей. В то время как потребность в среднем оценивается в $1200/км. Для того, чтобы покрыть необходимый объем инвестиций, регулятор должен пересмотреть параметры стимулирующего тарифа.

"По нашему мнению, недостаток инвестиций ставит под угрозу выполнение в полном объеме задач, стоящих перед реформой тарифообразования: инвестирование в развитие и обновление инфраструктуры электросетей, выполнение требований Регулятора по сокращению SAIDI и потерь в электросетях, улучшение условий присоединения, что имеет значение для международного рейтинга Doing Business. Поэтому благодарим за шаг в направлении стимулирующего тарифообразования, в то же время надеемся, все же принятые параметры будут расширены", — отметили в ЕВА.

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В Бизнес Ассоциации также подчеркнули, что принятие стимулирующего тарифообразования является важным шагом для развития электросетевой инфраструктуры, улучшения качества услуги электрообеспечения, увеличения инвестиционной привлекательности украинского бизнеса через удешевление подключения к электросетям.

Напомним, ранее нардеп Людмила Буймистер отметила, что для привлечения иностранных инвесторов в электросети необходима долгосрочная стратегия для облэнерго. В то время, как регулятор принял стимулирующее регулирование на 3 года.

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