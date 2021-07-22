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Програмний робот став першим цифровим співробітником Kernel

Програмний робот самостійно створює план поставок і автоматично вносить необхідну інформацію про електронні заявки з ERP-системи MS Navision в АС "Месплан"

Програмний робот став першим цифровим співробітником Kernel Програмний робот став першим цифровим співробітником Kernel

Kernel роботизував частину логістичних процесів, закріпивши за плануванням залізничних перевезень віртуального помічника. Першим цифровим співробітником компанії став програмний робот.

До його посадових обов’язків входить збільшення операційної продуктивності, мінімізація ризиків, покращення якості реалізації рутинних задач і суттєве скорочення часових та економічних витрат.

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Операційна ефективність Kernel зумовлена впровадженням ERP-системи на базі MS Navision. Однак не всі партнери компанії користуються аналогічним програмним забезпеченням або мають можливості для електронного обміну даними.

"Одна з вимог партнерства з Укрзалізницею — використання автоматизованої системи документообігу замовлень на перевезення вантажів та формування планів перевезень залізничним транспортом — АС "Месплан". Відмінність між ІТ-інфраструктурами Kernel і УЗ ускладнила обмін інформацією. Необхідно було вносити дані в обидві облікові системи, що сповільнювало процес планування поставки залізничних перевезень. Виник логістичний дисонанс, який загострювався щосезону, враховуючи систематичне збільшення обсягів перевезень аграрної продукції. Ми зрозуміли, що в цьому ланцюгу не вистачає ланки з’єднання, яка б дозволила прискорити процес", — пояснює Андрій Піший, Директор з ІТ Kernel.

До пошуку рішень долучилися співробітники Департаменту ІТ Kernel і представники української ІТ-компанії Innora. Відповідь знайшли в технології RPA (Robotic Process Automation), оскільки роботизація логістичних процесів дозволяє делегувати виконання механічних операцій роботу. Так з’явився унікальний представник цифрової робо-генерації, розроблений на платформі UiPath.

Програмний робот самостійно створює план поставок і автоматично вносить необхідну інформацію про електронні заявки з ERP-системи MS Navision в АС "Месплан". При цьому він використовує ряд перевірок і спеціальних умов, враховує статуси погодження планів і електронних заявок, дотримується періодів, вираховує кількість запланованих, а також фактично оформлених вагонів. Для актуалізації інформації робот обмінюється даними між системами у визначеному форматі та регламенті.

Співробітники Департаменту логістики Kernel отримали можливість працювати у єдиній корпоративній ERP-системі й уникати дублювання функцій, що значно зменшило обсяги ручного внесення інформації й імовірність механічних помилок, підвищило швидкість опрацювання електронних документів і ефективність процесів планування залізничних перевезень.

"Автоматизувати такий складний процес і довірити виконання певних функцій роботу вдалося завдяки 100% залученості, зацікавленості та злагодженості дій учасників робочої групи проєкту. Співробітники Департаменту логістики і Департаменту ІТ провели десятки годин в обговореннях оптимальної побудови процесів, тестуванні, обробці виключень з фахівцями Innora. У результаті чого нам вдалося успішно реалізувати черговий інноваційний проєкт і значно підвищити операційну продуктивність компанії", — коментує Євгенія Кучеренко, Менеджер ІТ проєктів логістики.

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