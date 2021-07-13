Як сприяти всебічному розвитку громад. Досвід "Нафтогазу України"

Соціально відповідальний бізнес має сприяти всебічному розвитку громад, на території яких він працює. Партнерство з громадами є одним із ключових чинників успіху компанії у довгостроковій перспективі. У 2000-му ООН ухвалила Глобальний договір, який декларує принципи сталого розвитку. До нього вже долучилися понад 12,5 тис. підприємств у всьому світі, серед них і державна компанія НАК "Нафтогаз України".

На початку створення функції з корпоративної соціальної відповідальності "Нафтогаз" сфокусувався на трьох цілях сталого розвитку: №3. Міцне здоров’я, №4. Якісна освіта, №11. Сталий розвиток міст та спільнот. Згодом перелік цілей розширився ще трьома: №6. Чиста вода та належні санітарні умови, №7. Доступна та чиста енергія, №17. Парт­нерство заради сталого розвитку. У межах перелічених цілей компанія реалізує численні проєкти розвитку громад, на території яких видобуває газ. У 2015-2020 роках "Нафтогаз" інвестував загалом 250 млн грн в ініціативи з корпоративної соціальної відповідальності.

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Торік компанія реалізувала низку загальнонаціональних проєктів, спрямованих на допомогу країні у боротьбі з пандемією коронавірусу. У межах такої допомоги понад 650 млн грн спрямували на придбання засобів захисту та медичного обладнання для українських лікарень, громад та освітніх центрів.

Серед останніх масштабних проєктів варто назвати освітній конкурс грантів "Енергія розвитку" та конкурс серед школярів "Мій проєкт для громади".

Енергія розвитку: громади вчилися втілювати власні ідеї

Мета конкурсу грантів "Енергія розвитку" — дати громадам знання та навички, які допоможуть їм розробляти та впроваджувати проєкти розвитку не лише у межах конкурсу, але й у щоденній роботі.

На конкурс "Енергія розвитку" надійшло 306 заявок із проєктами від 240 громад. Серед них до 2-го туру обрали 90 учасників, які проходили навчання та готували грантові заявки за його результатами. 50 проєктів від громад з 11 областей України, які вийшли у фінал, отримали по 100 тис. грн, щоб втілити у життя запропоновані зміни у своїх регіонах.

90 громад, які потрапили у 2-й тур конкурсу, пройшли серію навчальних модулів

Шкільна їдальня

Чкалівська громада на Харківщині запропонувала створити зручний мотиваційний простір та модернізувати шкільну їдальню Іванівського ліцею. До втілення проєкту планують залучити школярів, батьків та працівників закладу. У приміщенні їдальні робитимуть ремонт за сучасними дизайнерськими рішеннями. В оновленому приміщенні планують проводити 16 майстер-класів для школярів з приготування їжі. Громада оцінила, що це підвищить їхню працездатність на 80%.

Освітній простір "Гуртом"

У Царичанській громаді на Дніпропетровщині вирішили створити діловий та культурний центр "Освітній простір "Гуртом". Навчатимуть там корисним навичкам, без яких успіх у XXI столітті неможливий: розвиток критичного мислення, креативності та управління командою. Окрім того, викладатимуть основи ІТ, маркетингу та створення контенту.

"Віртуальна реальність" для молоді

Пальчиківський старостинський округ, що на Полтавщині, запропонував створити сучасний інтерактивний простір для відпочинку дітей та дорослих. Цей простір сприятиме всебічному розвитку юних мешканців та налагодженню спілкування між дітьми та батьками. Ще одна важлива складова проєкту — підвищення рівня знань місцевих мешканців з ІТ. Це має стати наступним кроком в освоєнні сучасних інформаційних тенденцій.

Професійний ринг

Такий майданчик потрібний мешканцям Решетилівської громади на Полтавщині. Професійний портативний ринг — це зручно не лише для занять боксерів місцевої ДЮСШ, але й для проведення спортивних змагань просто неба, які відвідуватимуть батьки та знайомі спортсменів, місцеві мешканці та гості міста. Проведення боксерських турнірів у невеликих містах та селищах — перспективний напрям для популяризації спорту та здорового способу життя, а також для розширення контактів із сусідніми громадами та принадження спортивних туристів.

Мій проєкт для громади: підтримка ідей прогресивної молоді

У межах цього конкурсу "Нафтогаз" прагнув навчити школярів бачити проблеми у своїй громаді та шукати шляхи їх вирішення. За перемогу змагалися 24 команди, кожна з яких складалася з 3-5 школярів. Це учні 8-11 класів з Полтавської, Харківської, Львівської, Івано-Франківської та Волинської областей.

Учасники навчалися презентувати свої ідеї як місцевій владі, так і потенційним інвесторам, адже саме від переконливої презентації залежить майбутнє таких проєктів. Перше місце у конкурсі виборола команда школярів Базилівщинської ЗОШ (с. Базилівщина, Полтавська обл.). Два проєкти, які вийшли у фінал, керівництво громад подало на конкурс грантів "Енергія розвитку", і "Нафтогаз" уже виділив на них грантові кошти.

Учні Базилівщинської ЗОШ — переможці конкурсу "Мій проєкт для громади"

Центр для безпритульних тварин

Школярі Базилівщинської школи на Полтавщині запропонували створити у селі особливий притулок для тварин, у якому їх систематично оглядатиме ветеринар, а виховуватиме і навчатиме професійний кінолог. Згодом з цією ідеєю команда громади отримала фінансування у межах конкурсу грантів.

Зона відпочинку "Форт.Фест"

Це проєкт учнів Гусаківського навчально-виховного комплексу Шегинівської громади на Львівщині. Ідея полягає у збереженні та збалансованому використанні торфовища с. Ціпків. Діти запропонували побудувати біля торфовища завод із виготовлення торф’яних пелет, якими опалюватимуть приміщення. У місцях видобутку торфу планують створити штучні водойми й заселити їх рибою, а поряд побудувати екохатинки, де проводитимуть кулінарні майстер-класи. Туристи зможуть відвідати пішохідні та кінні екскурсії до військових фортів у лісі.

Автори проєкту мають ще одну амбітну мету — відновити музичний фестиваль Fort.Missia, який проводили на території Перемишлянської фортеці у 2009-2012 роках.