Производитель кофе Jacobs выплатит четверть миллиарда грн дивидендов

Акционеры компании "Якобз Дау Эгбертс Украина" (Тростянец, Сумская область) 13 июля приняли решение выплатить 251,68 млн грн дивидендов.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини.

Дата составления перечня лиц, имеющих право на получение дивидендов, — 28 июля.

Срок выплаты дивидендов: с 1 августа по 31 октября 2017 года.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году компания "Якобз Дау Эгбертс Украина", согласно международным стандартам финансовой отчетности, увеличила прибыль в 2,76 раза или на 214,693 млн грн до 336,563 млн грн по сравнению с 2015 годом.

В прошлом году компания увеличила чистый доход на 19% или на 439,483 млн грн до 2 710,387 млн грн по сравнению с 2015 годом.

"Якобз Украина" была создана путем выделения в отдельную компанию из структуры Mondelez Украина (ранее — Kraft Foods Украина).

При этом, согласно информации на сайте Jacobs Douwe Egberts, в июле 2015 года компании Mondelez International, Inc. и Douwe Egberts Master Blenders 1753 B.V. объявили о создании Jacobs Douwe Egberts; в результате сделки Mondelez International получила 3,8 млрд евро и долю — 44% в новой компании.

За компанией Acorn Holdings B.V. (владелец D. E. Master Blenders 1753 B.V.) остались 56% в JDE.

Jacobs Douwe Egberts владеет мировыми брендами Jacobs, Tassimo, Moccona, Senseo, L'OR, Douwe Egberts, Kenco, Pilao and Gevalia.

99,94% акций "Якобз Дау Эгбертс Украина" принадлежит Jacobs Douwe Egberts International B.V. (Нидерланды).