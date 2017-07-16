Производитель кофе Jacobs выплатит четверть миллиарда грн дивидендов

16 июля 2017, 16:00
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Кофейная компания "Якобз Дау Эгбертс Украина" решила выплатить 251,7 млн грн дивидендов

Производитель кофе Jacobs выплатит четверть миллиарда грн дивидендов | Потребрынки | Дело Увеличить картинку

Акционеры компании "Якобз Дау Эгбертс Украина" (Тростянец, Сумская область) 13 июля приняли решение выплатить 251,68 млн грн дивидендов.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини.

Дата составления перечня лиц, имеющих право на получение дивидендов, — 28 июля.

Срок выплаты дивидендов: с 1 августа по 31 октября 2017 года.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году компания "Якобз Дау Эгбертс Украина", согласно международным стандартам финансовой отчетности, увеличила прибыль в 2,76 раза или на 214,693 млн грн до 336,563 млн грн по сравнению с 2015 годом.

В прошлом году компания увеличила чистый доход на 19% или на 439,483 млн грн до 2 710,387 млн грн по сравнению с 2015 годом.

"Якобз Украина" была создана путем выделения в отдельную компанию из структуры Mondelez Украина (ранее — Kraft Foods Украина).

При этом, согласно информации на сайте Jacobs Douwe Egberts, в июле 2015 года компании Mondelez International, Inc. и Douwe Egberts Master Blenders 1753 B.V. объявили о создании Jacobs Douwe Egberts; в результате сделки Mondelez International получила 3,8 млрд евро и долю — 44% в новой компании.

За компанией Acorn Holdings B.V. (владелец D. E. Master Blenders 1753 B.V.) остались 56% в JDE.

Jacobs Douwe Egberts владеет мировыми брендами Jacobs, Tassimo, Moccona, Senseo, L'OR, Douwe Egberts, Kenco, Pilao and Gevalia.

99,94% акций "Якобз Дау Эгбертс Украина" принадлежит Jacobs Douwe Egberts International B.V. (Нидерланды).

Раздел: > >
Теги: кофе , дивиденды

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Производитель кофе Jacobs выплатит четверть миллиарда грн дивидендов | Потребрынки | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Бизнес
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.02
EUR EUR - - 29.7
RUB RUB - - 0.43
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.98 11.92
Киевская область 22.41 10.8
Львовская область 22.2 11.08
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.